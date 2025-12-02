Keskuskauppakamari: Työnantajan antama rahalahja on veronalainen, ylimääräinen vapaapäivä ei – asiantuntijan vinkit joulumuistamisiin
Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala muistuttaa, että työnantajan jouluna rahana tai siihen verrattavana suorituksena antamaa lahjaa työntekijälle pidetään aina veronalaisena palkkatulona. Sen sijaan esineet, pääsyliput tai palvelut voivat olla verovapaita lahjoja.
Jouluna moni työnantaja haluaa muistaa henkilökuntaansa joululahjalla. Jotta lahjasta ei tulisi ikäviä jälkiseurauksia verojen muodossa, kannattaa muistaa muutama nyrkkisääntö, ohjeistaa Viitala.
“Lahjojen verovapaus edellyttää, että ne ovat arvoltaan vähäisiä ja ne annetaan koko henkilökunnalle. Nyrkkisääntönä on, ettei vähäisen lahjan arvo voi ylittää sataa euroa. Siten esimerkiksi herkkukorilahjaa voidaan pitää vähäisenä lahjana, johon verottaja ei puutu”, Viitala sanoo.
Viitala muistuttaa, että lahjakortin rajaus tiettyyn tuotteeseen tai palveluun vaikuttaa verovapauteen. Esimerkiksi yksilöimättömät tavaratalojen tai kauppakeskusten lahjakortit ovat verottajan tulkinnan mukaan veronalaista palkkaa.
“Verotuskäytännössä on katsottu, että lahjakortti voi olla verovapaa lahja vain, jos työnantaja on selvästi rajannut, mitä tuotteita lahjakortilla voi hankkia ja mistä”, Viitala sanoo.
Esimerkiksi ravintolalahjakortit ovat verovapaita lahjoja.
”Tietyn ravintolan tai ravintolaketjun lahjakortista ei muodostu veronalaista palkkaa, jos sillä voi hankkia ruokaa ja juomaa vain tietystä ravintolasta, ravintolaketjusta tai tietyn ryhmän ravintoloista”, Viitala sanoo.
Ylimääräinen vapaapäivä on veroton
Eräs aineeton tapa muistaa työntekijää on antaa lahjana ylimääräinen vapaapäivä. Vaikka vapaapäivällä voi olla suurta henkilökohtaista arvoa työntekijälle, sitä ei pidetä hänen veronalaisena etuutena.
“Samoin, jos työntekijälle annetaan mahdollisuus ohjata lahjaa vastaava summa hyväntekeväisyyteen, työntekijä ei saa palkkatulona verotettavaa etuutta”, sanoo Viitala.
Yhteyshenkilöt
Tomi ViitalaJohtava veroasiantuntijaPuh:045 7731 2025tomi.viitala@chamber.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Kyberrikolliset eivät pidä lomaa – muista tietoturva myös jouluna2.12.2025 06:55:00 EET | Tiedote
Vaikka joulu on rauhoittumisen aikaa, kyberrikolliset eivät lepää. Keskuskauppakamarin tietohallintojohtaja Olli-Pekka Roiha muistuttaa, että tietoturva-asiat kannattaa hoitaa kuntoon jo ennen pyhiä, jotta vältyt ikäviltä yllätyksiltä lomalla.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Odotetun heikkoja kasvulukuja - valonpilkahduksia viennissä ja investoinneissa28.11.2025 09:09:32 EET | Tiedote
Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan suhdanne jatkui Tilastokeskuksen vuoden kolmannen neljänneksen bruttokansantuotteen lukujen perusteella vaisuna. “Lieviä myönteisiä merkkejä pystyy sinnikkäällä yrittämisellä löytämään”, sanoo Appelqvist.
Keskuskauppakamari: Maastapoistumisvero ei ratkaisisi Suomen kilpailukyvyn haasteita27.11.2025 11:17:42 EET | Tiedote
SDP:n vaihtoehtobudjetissa esitetty maastapoistumisvero olisi Keskuskauppkamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan väärä lääke väärään tautiin. Verolla ei paranneta Suomen houkuttelevuutta investoinneille eikä vahvisteta yritysten halua pysyä Suomessa.
Keskuskauppakamari: Oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteissa kasvua vauhdittavia mutta myös jarruttavia esityksiä25.11.2025 16:09:20 EET | Tiedote
Suurimpien oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteissa löytyy kasvua tukevia ratkaisujakin, mutta erityisesti SDP:n esittämät veronkiristykset kurittaisivat Suomen taloutta. “Suomen talous ei lähde nousuun verottamalla lisää”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Suomen työmarkkinoilla ei selkeää suuntaa - elämme ristiriitaisessa tilanteessa25.11.2025 09:10:38 EET | Tiedote
Lokakuun työllisyysluvut eivät tuoneet selkeää vastausta Suomen työmarkkinoiden suunnasta. “Elämme uudessa ja oudossa tilanteessa, tulkinnan tekeminen on tällä hetkellä vaikeaa”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme