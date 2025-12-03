Suomalaiset kannattavat laajasti miljonääriveroa
Tuoreen mielipidetiedustelun mukaan suomalaisten tuki niin sanotulle miljonääriverolle on vahvaa. Peräti 75 prosenttia suomalaisista suhtautuu veroon myönteisesti.
Kyselyn teki Verian vasemmistoliiton toimeksiannosta. Kysely tehtiin puoluebarometrin yhteydessä tänä syksynä ja kysymykseen vastasi 1263 suomalaista.
Vastaajilta kysyttiin pitäisikö niin kutsuttu miljonäärivero ottaa uudelleen käyttöön sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen turvaamiseksi. 50% vastaajista oli sitä mieltä, että ehdottomasti pitäisi, ja 25% sanoi, että todennäköisesti pitäisi.
– Tulos osoittaa, että suomalaiset haluaisivat mieluummin verottaa suuria varallisuuksia kuin päästää elintärkeät palvelut kriisiytymään, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo.
Vasemmistoliitto on esittänyt miljonääriveroa osana omaa vaihtoehtobudjettiaan yhtenä osaratkaisuna valtiontalouden tasapainottamiseen oikeudenmukaisesti.
– Kaikkein varakkaimpien tulisi osallistua nykyistä enemmän yhteisiin talkoisiin, jotta saamme pidettyä terveyskeskukset auki ja hoitojonot kurissa, Koskela sanoo.
Yllättävä tulos on, että miljonääriverolla on laajaa kannatusta myös hallituspuolueiden äänestäjien keskuudessa. Esimerkiksi kokoomuksen äänestäjistä 55 prosenttia ja perussuomalaisten äänestäjistä 57 prosenttia pitää veroa joko ehdottomasti tai todennäköisesti tarpeellisena.
Vasemmistoliiton mallissa miljonäärivero kohdistuisi yli miljoonan euron nettovarallisuuteen, johon ei lasketa mukaan omaa käytössä olevaa asuntoa. Koskela korostaa esityksen maltillisuutta.
– Olen ihmeissäni, että muut puolueet eivät ole tarttuneet näin maltilliseen ehdotukseen, vaikka se on huomattavasti loivempi kuin vuonna 2006 lakkautettu varallisuusvero, Koskela sanoo.
Vasemmistoliiton äänestäjistä tuki esitykselle on vankinta: 91 prosenttia puolueen kannattajista on veron käyttöönoton puolella. Koskelan mukaan nyt on kyse arvovalinnasta.
– Halutaanko leikata elintärkeistä palveluista vai kerätäänkö tuloja sieltä, missä maksukykyä on eniten? Suomalaiset ovat selvästi jälkimmäisen vaihtoehdon puolella, Koskela sanoo.
Liitteenä Verianin puoluebarometrin yhteydessä tekemän miljonääriverokyselyn tulokset.
