Suomalaiset kannattavat laajasti miljonääriveroa

Veronika Honkasalo: Hallitus runnoo läpi tarkoitushakuisesti hutaistun esityksen susien perusteettomaksi tappamiseksi 28.11.2025 13:18:10 EET | Tiedote

Hallituksen esitys susien ympärivuotisen rauhoituksen poistamiseksi ja “kannanhoidollisen” metsästyksen mahdollistamiseksi on saapunut maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelyyn. Valiokunnan jäsen Veronika Honkasalo pitää esityksen valmistelua räikeän puutteellisena ja tähänastista valiokuntakäsittelyä tarkoitushakuisesti kiirehdittynä.