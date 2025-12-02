Kampin terveys- ja hyvinvointikeskus valmistuu reilusti etuajassa
Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakennustyöt valmistuvat runsaan vuoden etuajassa. YIT arvioi, että rakennus ja tilat valmistuvat syyskuun lopussa 2026. Rakennuksessa sijaitseva Kampin metroaseman sisäänkäynti aukeaa syksyllä 2026.
Terveys- ja hyvinvointikeskus aukeaa keväällä 2027, kun käyttäjä on osaltaan valmistellut tilat valmiiksi vastaanottamaan henkilökunnan ja asiakkaat. Rakennuksen katutasoon tulee myös liiketila vuokrattavaksi apteekille – apteekin pitäjää haetaan juuri nyt.
Rakentaminen alkoi tammikuussa 2024 metron lippuhallin purkutöillä. Sitä ennen oli noin vuoden ajan tehty alueen vanhan tekniikan siirtotöitä.
Rakennuksen nopeampi valmistuminen on monen asian summa
Työmaa toimii erityisen haastavalla ja vilkkaalla paikalla, keskustan arvorakennusten vieressä, toiminnassa olevan metroaseman ja joukkoliikennetunnelin yhteydessä.
”Hankkeen päätoteuttajan YIT:n ja muiden osapuolten erittäin hyvä ja ratkaisukeskeinen yhteistyö on sujuvoittanut rakentamista. Huolellinen kehitys- ja toteutusvaiheessa tehty rakentamisen ennakkosuunnittelu ja monimutkaisten asioiden yksinkertaistaminen nopeuttivat toteutusta”, toteaa kaupungin projektijohtaja Tuomo Salonpää.
”Olemme onnistuneet työmaan aikataulun ja toteutuksen hallinnassa erinomaisesti. Työmaan aikana kehitettiin ennakoivasti ratkaisuja muun muassa tekniikkaväistöihin, louhintaan, runkotöihin ja metroliukuportaiden asennukseen liittyen. Antaisin osapuolille kiitosta ─ yhteistyö on toiminut hyvin ja saumattomasti tilaajan, käyttäjän, suunnittelijoiden ja aliurakoitsijoiden kanssa”, kuvaa projektinjohtaja Jukka Niemelä YIT:stä. “Alueella liikkuvien iloksi kerrottakoon, että metron sisäänkäynnin lisäksi saadaan myös uudistettu Kampinkujan maanalainen reitti Kampin kauppakeskukseen käyttöön jo syksyllä 2026.”
Katualueet kuntoon ja viihtyisiksi – katuhanke valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä
Samanaikaisesti uuden terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamisen kanssa uudistetaan myös ympäröivät katualueet ja aukiot. Näidenkin rakentajana toimii YIT. Työmaat etenevät rinnan, jotta kahden työmaan töistä aiheutuva haitta olisi kaupunkilaisille mahdollisimman pieni ja lyhytaikainen.
Kampin terveys- ja hyvinvointikeskus nousee osoitteeseen Salomonkatu 8. Se tulee tarjoamaan keskustan asukkaille hyvin saavutettavat, monipuoliset ja nykyaikaiset julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut laajoilla aukioloajoilla.
Rakennushanke
Tuomo Salonpää
projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
09 3102 7226, tuomo.salonpaa@hel.fi
Projektinjohtourakoitsija
Jukka Niemelä
projektinjohtaja
YIT
jukka-pekka.niemela@yit.fi
Terveys- ja hyvinvointikeskuksen palvelut
Lars Rosengren
johtava ylilääkäri
Helsingin kaupunki
09 3105 7666, lars.rosengren@hel.fi
