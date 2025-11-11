Tutkimus: Joka kymmenes suomalainen kustantaa joulunsa luotolla

Pohjoismaisen, vakuudellisiin asuntolainoihin erikoistuneen Bluestep Bankin Iro Researchilla teettämän tutkimuksen mukaan joka toinen (49 %) suomalainen arvioi, että joulu lisää talouden kuluja jopa 500 euroa. Neljä viidestä (24 %) kertoo käyttävänsä jouluun 500–1 000 euroa ja peräti joka kymmenes (10 %) 1 000–1 500 euroa. Lisäkuluja voivat olla esimerkiksi joululahjat ja -ruuat sekä joulunviettoon liittyvät matka- ja majoituskulut.

Tutkimustulos on hyvin linjassa Lähi-Tapiolan vastikään julkaiseman vastaavan tutkimuksen kanssa, jonka mukaan suomalaiset käyttävät jouluun tänä vuonna keskimäärin 460 euroa.

Joululahja läheiselle saa maksaa enintään 50 euroa

– Ainainen kysymys on myös se, kuinka paljon panostaa rahaa joululahjoihin. Selvityksemme mukaan joka toinen suomalainen käyttää korkeintaan 50 euroa yhden läheisen joululahjoihin, Bluestep Bankin Suomen maajohtaja Petri Matikainen kertoo ja sanoo, että myös taloudellinen suhdanne voi osaltaan heijastaa lahjoihin käytettävää rahasummaa.

Tutkimuksen mukaan vain 15 prosenttia vastaajista käyttää yli sata euroa yhden henkilön lahjaan ja 11 prosenttia kertoo, ettei osta joululahjoja lainkaan.

Naisista 55 prosenttia käyttää korkeintaan 50 euroa yhden läheisen joululahjoihin, kun vastaava prosentti miehissä on vain 45. Joululahjabudjetti henkilöä kohti nousee myös iän myötä: 45–64-vuotiaiden ikäryhmässä joka viides (19–21 %) käyttää 100–500 euroa yhden henkilön lahjoihin, ja yli 65-vuotiaista joka viides (19 %) kertoo käyttävänsä jopa 100–1 000 euroa yhden läheisen joululahjoihin.

Joka kymmenes turvautuu luottokorttiin joulun alla

– On selvää, että joulun viettoon kuluu rahaa. Hankitaan joulukuusi, syödään hyvin ja ostetaan joululahjoja läheisille. Joulusta aiheutuvat ylimääräiset kulut rahoitetaan ensi sijassa palkka- ja muilla tuloilla (65 %) sekä säästöillä (48 %). Joka kymmenes (10 %) kertoo kuitenkin käyttävänsä luottokorttia tai lainaa kulujen kattamiseksi, Matikainen sanoo.

Matikainen on huolissaan siitä, että suomalaiset elävät jouluna yli varojensa.

– Joulun menot tulisi sopeuttaa omaan taloustilanteeseensa sen sijaan, että joulu rahoitetaan lainalla ja eletään suunnitellusti yli varojen. Luottokortti on hyvä tapa hakea joustoa yllättäviin menoihin, mutta joulun kustannuksiin olisi hyvä varautua säästämällä, hän sanoo.

Tietoa tutkimuksesta

Iro Researchin Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä 10.–17.11.2025 Iro Researchin valtakunnalliseen IroNet-kuluttajapaneeliin. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä tuhat. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan noin +3,2 prosenttiyksikköä.