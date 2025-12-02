Huoneistotrendi Oy:lle 13 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Vakavimmat laiminlyönnit koskevat ilmoitusvelvollisen riskiarvion laadintaa ja ilmoitusvelvollisen asiakkaiden tosiasiallisten edunsaajien tunnistamista.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 13 000 euron seuraamusmaksun Huoneistotrendi Oy -nimiselle kiinteistönvälitysliikkeelle. Aluehallintovirasto arvio erityisen moitittavaksi yrityksen puutteet riskiarvion laatimisessa ja asiakassuhteiden riskiperusteisesta arvioinnista. Lisäksi asiakkaan tuntemiseksi säädettyjen toimenpiteiden suorittaminen oli puutteellista, yritys ei ollut järjestänyt rahanpesulain koulutusta työntekijöilleen eikä yrityksellä ollut rahanpesulain velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi omaan toimintaansa soveltuvia toimintaohjeita.
Määrätty seuraamus perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä tekijän taloudellinen asema.
Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa kiinteistönvälitysliikkeitä. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo KokkonenylitarkastajaPuh:0295 016 179etunimi.sukunimi@avi.fi
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
Muut kielet
