Huoneistotrendi Oy:lle 13 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ohjasi toiminta-alueensa hyvinvointialueita vahvistamaan lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluita 2.12.2025 09:16:28 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintoviraston syksyllä 2025 järjestämissä ohjaustapaamisissa kuultiin hyvinvointialueiden, mukaan lukien Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tuottamaa tilannekuvaa siitä, miten yhteistyötä toteutetaan alle 25-vuotiaiden päihdepsykiatrisesti lievästi ja keskivaikeasti oireilevien lasten ja nuorten palveluissa ja minkälaisena ne tulisi järjestää tulevaisuudessa. Tavoitteena on varmistaa, että lievästi ja keskivaikeasti päihdepsykiatrisesti oireilevat lapset ja nuoret saavat oikea-aikaista tukea ja että he eivät jää palvelujärjestelmän aukkoihin.