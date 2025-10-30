Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Lounais-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimiston Turun toimipaikka muuttaa Turun virastotalolla sijaitsevaan Suomi-pisteeseen

3.12.2025 08:03:28 EET | Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten | Tiedote

Rikosseuraamuslaitoksen Lounais-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimiston Turun toimipaikka muuttaa 15.12.2025 osoitteeseen Kulttuurikuja 1, 20800 Turku. Tilat sijaitsevat Turun virastotalolla. Uusi osoite on sekä käynti- että postiosoite.

Rikosseuraamuslaitoksen logo ulkoseinässä.
Rikosseuraamuslaitos

Yhdyskuntaseuraamustoimisto palvelee normaalisti myös muuton aikana. Toiminta uusissa tiloissa alkaa maanantaina 15. joulukuuta 2025.

Pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen joenpuolisella sivustalla ja postilaatikko sijaitsee
pääsisäänkäynnin läheisyydessä.

Toimiston puhelinnumerot ja muut yhteystiedot säilyvät ennallaan, lukuun ottamatta
faksinumeroa, joka on poistunut käytöstä. Asiointi yhdyskuntaseuraamustoimistossa on
mahdollista myös ilman ajanvarausta arkisin klo 9–15.

Lisätietoja:
yksikönpäällikkö Petri Niemelä, Lounais-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimisto
puh. 029 56 83710
etunimi.sukunimi(at)om.fi

apulaisjohtaja Johanna Välilä, Lounais-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimisto
puh. 029 56 80328
etunimi.m.sukunimi(at)om.fi

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

