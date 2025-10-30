Lounais-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimiston Turun toimipaikka muuttaa Turun virastotalolla sijaitsevaan Suomi-pisteeseen
Rikosseuraamuslaitoksen Lounais-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimiston Turun toimipaikka muuttaa 15.12.2025 osoitteeseen Kulttuurikuja 1, 20800 Turku. Tilat sijaitsevat Turun virastotalolla. Uusi osoite on sekä käynti- että postiosoite.
Yhdyskuntaseuraamustoimisto palvelee normaalisti myös muuton aikana. Toiminta uusissa tiloissa alkaa maanantaina 15. joulukuuta 2025.
Pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen joenpuolisella sivustalla ja postilaatikko sijaitsee
pääsisäänkäynnin läheisyydessä.
Toimiston puhelinnumerot ja muut yhteystiedot säilyvät ennallaan, lukuun ottamatta
faksinumeroa, joka on poistunut käytöstä. Asiointi yhdyskuntaseuraamustoimistossa on
mahdollista myös ilman ajanvarausta arkisin klo 9–15.
Lisätietoja:
yksikönpäällikkö Petri Niemelä, Lounais-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimisto
puh. 029 56 83710
etunimi.sukunimi(at)om.fi
apulaisjohtaja Johanna Välilä, Lounais-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimisto
puh. 029 56 80328
etunimi.m.sukunimi(at)om.fi
Avainsanat
Tietoja julkaisijasta
Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Vankien terveystutkimus palkittiin kansainvälisellä tutkimuspalkinnolla30.10.2025 09:07:30 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Vankiterveydenhuollon ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteinen Vankien terveys ja hyvinvointi 2023-tutkimus (Wattu IV) sai rikosseuraamusalan maailmanjärjestö ICPAn vuoden 2025 tutkimuspalkinnon.
Brottspåföljdmyndighetens undersökning: Kvaliteten på planeringen och genomförandet av fängelsetiden varierar – både fångar och personal har gemensam motivation för utveckling9.10.2025 08:50:00 EEST | Pressmeddelande
Brottspåföljdmyndigheten har i undersökningen om brottspåföljdsklienters behov, strafftid, integration och tjänster kartlagt olika skeden i fängelseprocessen utifrån fångarnas bakgrund, planeringen av fängelsetiden och hur planerna förverkligas. Enligt undersökningen finns det särskilt utvecklingsbehov i processer som gäller bötesfångar och korttidsfångar. Resultaten visar att både personal och fångar har en gemensam vilja att utveckla verksamheten, men utmaningar som bristande resurser försvårar arbetet.
Rikosseuraamuslaitoksen tutkimus: Vankeusajan suunnittelun ja toteutuksen laatu vaihtelee – vangeilla ja henkilökunnalla on yhteistä motivaatiota kehittämiseen9.10.2025 08:50:00 EEST | Tiedote
Rikosseuraamuslaitos selvitti Rikosseuraamusasiakkaiden tarpeet, rangaistusaika, integraatio ja palvelut (TRIP) −tutkimuksessa vankeusprosessin vaiheita vankien taustojen, vankeuden suunnittelun ja suunnitelmien toteutumisen näkökulmista. Tutkimuksen mukaan kehitettävää on erityisesti sakko- ja lyhytaikaisvankien vankeusprosessien vaiheissa. Vankilahenkilöstöllä ja vangeilla on tulosten perusteella yhtenevä tahtotila kehittämiseen, mutta haasteena ovat muun muassa puutteelliset resurssit.
Höstens antagning till fångvaktarutbildningen är från den 6 till 25 augusti4.8.2025 11:00:00 EEST | Pressmeddelande
Är ett tryggt jobb inom säkerhetssektorn något som intresserar? Nästa antagning till examensinriktad utbildning inom brottspåföljdssektorn är från den 6 till 25 augusti 2025 på adressen rskk.fi. Utbildningen inleds med en närstudieperiod den 7 januari 2026.
Vanginvartijakoulutuksen syksyn haku on 6.–25.8.4.8.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Kiinnostaako varma työpaikka turvallisuuden parissa? Seuraava mahdollisuus hakea rikosseuraamusalan tutkintokoulutukseen on 6.-25.8.2025 osoitteessa rskk.fi. Koulutus alkaa lähiopintojaksolla 7.1.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme