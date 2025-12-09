Uusiutuvan energian hankkeiden lupien käsittelymääräaikojen toteutuminen varmistetaan jatkossa Lupa- ja valvontavirastossa
Uusiutuvan energian hankkeisiin liittyvien lupa- ja muiden hallinnollisten menettelyiden käsittelyaikoja säätelevä lainsäädäntö uudistui elokuussa 2025. Määräaikoja sovelletaan jatkossa aiempaa laajempiin hanke- ja lupakokonaisuuksiin, ja niiden toteutuminen varmistetaan sitouttamalla viranomaiset ja hankkeesta vastaavat yhteiseen käsittelyaikatauluun.
Viranomaisten tulee käsitellä uusiutuvan energian hankkeisiin liittyvät lupa-asiat määräaikojen puitteissa. Aikaisemmin määräajat koskivat vain sellaisia uusiutuvan energian hankkeita, joissa tuotettiin sähköä. Muutosten myötä määräaikoja sovelletaan nyt myös uusiutuvan energian tuotantolaitoksen yhteydessä sijaitseviin energiavarastoihin. Lisäksi määräajat ulottuvat kaikkiin rakenteisiin ja menettelyihin, joita tarvitaan laitoksen liittämiseksi sähkö-, kaasu-, lämmitys- tai jäähdytysverkkoihin.
Määräajan pituus vaihtelee kolmesta kuukaudesta kolmeen vuoteen hankkeen tyypin mukaan. Lyhyet, muutaman kuukauden määräajat koskevat esimerkiksi kiinteistökohtaisten aurinkoenergialaitteiden ja lämpöpumppujen asentamisen lupia. Pidemmät määräajat puolestaan liittyvät suurempien hankkeiden lupakokonaisuuksiin, kuten tuulivoimapuistoihin tai biokaasulaitoksiin, joissa voidaan tarvita useita eri viranomaisten käsittelemiä lupamenettelyjä.
Määräaikojen toteutumista seuraa uusiutuvan energian yhteyspisteviranomainen. Tällä hetkellä tämä valtakunnallinen tehtävä on keskitetty Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Vuoden 2026 alussa tehtävä siirtyy valtakunnallisesti toimivaan Lupa- ja valvontavirastoon yhteyspistepalveluiden hoidettavaksi. Jatkossa yhteyspistepalvelut seuraavat määräaikojen toteutumista myös kriittisten raaka-aineiden ja nettonollahankkeiden lupakokonaisuuksissa. Uuden viraston aloittaessa käyttöön otetaan myös uudet toimintatavat.
Yhteyspistepalvelut on osa uuden viraston yhden luukun palvelujen kokonaisuutta, jonka tavoitteena on sujuvoittaa asiakaspalvelua ja yhtenäistää toimintatapoja valtakunnallisesti. Palvelu neuvoo uusiutuvan energian, kriittisten raaka-aineiden ja nettonollahankkeiden lupa-asioissa. Lisäksi yhteyspistepalvelut laatii yhdessä asiakkaan ja viranomaistahojen kanssa hankkeiden lupakokonaisuuden käsittelyaikataulun. Yhteinen aikataulu parantaa lupien käsittelyn ennakoitavuutta sekä asiakkaalle että viranomaisille.
Uusiutuvan energian lupaneuvonta
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Mari Hakola
Johtava asiantuntija
puh. 0295 027 654
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15
0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.
NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.
