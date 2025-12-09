Uusiutuvan energian hankkeiden lupien käsittelymääräaikojen toteutuminen varmistetaan jatkossa Lupa- ja valvontavirastossa

Viranomaisten tulee käsitellä uusiutuvan energian hankkeisiin liittyvät lupa-asiat määräaikojen puitteissa. Aikaisemmin määräajat koskivat vain sellaisia uusiutuvan energian hankkeita, joissa tuotettiin sähköä. Muutosten myötä määräaikoja sovelletaan nyt myös uusiutuvan energian tuotantolaitoksen yhteydessä sijaitseviin energiavarastoihin. Lisäksi määräajat ulottuvat kaikkiin rakenteisiin ja menettelyihin, joita tarvitaan laitoksen liittämiseksi sähkö-, kaasu-, lämmitys- tai jäähdytysverkkoihin.

Määräajan pituus vaihtelee kolmesta kuukaudesta kolmeen vuoteen hankkeen tyypin mukaan. Lyhyet, muutaman kuukauden määräajat koskevat esimerkiksi kiinteistökohtaisten aurinkoenergialaitteiden ja lämpöpumppujen asentamisen lupia. Pidemmät määräajat puolestaan liittyvät suurempien hankkeiden lupakokonaisuuksiin, kuten tuulivoimapuistoihin tai biokaasulaitoksiin, joissa voidaan tarvita useita eri viranomaisten käsittelemiä lupamenettelyjä.

Määräaikojen toteutumista seuraa uusiutuvan energian yhteyspisteviranomainen. Tällä hetkellä tämä valtakunnallinen tehtävä on keskitetty Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Vuoden 2026 alussa tehtävä siirtyy valtakunnallisesti toimivaan Lupa- ja valvontavirastoon yhteyspistepalveluiden hoidettavaksi. Jatkossa yhteyspistepalvelut seuraavat määräaikojen toteutumista myös kriittisten raaka-aineiden ja nettonollahankkeiden lupakokonaisuuksissa. Uuden viraston aloittaessa käyttöön otetaan myös uudet toimintatavat.

Yhteyspistepalvelut on osa uuden viraston yhden luukun palvelujen kokonaisuutta, jonka tavoitteena on sujuvoittaa asiakaspalvelua ja yhtenäistää toimintatapoja valtakunnallisesti. Palvelu neuvoo uusiutuvan energian, kriittisten raaka-aineiden ja nettonollahankkeiden lupa-asioissa. Lisäksi yhteyspistepalvelut laatii yhdessä asiakkaan ja viranomaistahojen kanssa hankkeiden lupakokonaisuuden käsittelyaikataulun. Yhteinen aikataulu parantaa lupien käsittelyn ennakoitavuutta sekä asiakkaalle että viranomaisille.