Sale Lemun uudistus on valmis
Uudistuksessa myymälä sai uuden Sale-konseptin mukaisen modernimman ilmeen. Sale Lemu palvelee tutusti laajoin aukioloajoin ja tarjoaa edulliset hinnat.
-Remontin myötä lähialueen palvelut paranivat entisestään. Valikoimapainotuksissa on huomioitu alueen asukkaat ja heidän toiveensa. Asiakaskokemusta sujuvoitettiin siirtämällä itsepalvelukassat kassojen viereen. Myös pullonpalautusautomaatti uusittiin. Palvelut laajenivat, kun ulos asennettiin Postin 24 h noutolokerot, luettelee ryhmäpäällikkö Kai Suonpää.
Uudistustöissä otettiin huomioon myös työntekijöiden toiveet. Uudet kassapöydät ovat sähköiset ja työergonomia on huomioitu myös maitokaapissa. Myös taukotilat uusittiin aiempaa viihtyisämmäksi.
-Energiatehokkuus huomioitiin uudistuksessa monin tavoin. Myymälä sai ovelliset kylmäkaapit, valaistus päivitettiin LED-valaistukseen ja lauhdelämpö otetaan talteen. Erityismaininnan ansaitsee aiempaa energiatehokkaampi Co2Kylmälaitos, joka kierrätettiin Lemuun Sale Hämeenkadulta, sanoo Kai Suonpää.
Sale Lemun uudistusta juhlistetaan torstaina 4.12. mm. kakkukahvituksella. Avajaistarjoukset jatkuvat koko loppuviikon.
Lisätietoja:
Turun Osuuskauppa, ryhmäpäällikkö Kai Suonpää, puh. 010 764 4455
