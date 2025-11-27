Ympäristöjärjestöt huolissaan: UPM hakkaamassa arvokasta metsää Kouvolassa

Kyynelmyksenniemi kuuluu UPM:n metsäkohteisiin, joita Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri esitti suojeltavaksi vuonna 2022 metsäteollisuuden 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Luonnonsuojelupiiri esitti suojeluun Kymenlaakson alueelta 16 kohdetta, vaatimattomalta yhteispinta-alaltaan alle 300 hehtaaria. UPM ei suojellut kohteita.

“Kyynelmyksenniemellä on jo pieni alle 10 hehtaarin luonnonsuojelualue, ja nyt hakattavat metsät olisivat sille tärkeä laajennus. On yleisesti tiedossa, että etenkin Etelä-Suomessa suojelualueiden liian pieni koko ja hajanainen sijainti on monimuotoisuusongelma. Suojelualueiden lisääminen on välttämätöntä, jos monimuotoisuuskato aiotaan pysäyttää. UPM tietää tämän hyvin”, sanoo Luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin toiminnanjohtaja Riku Rinnekangas.

UPM teki alueella harvennushakkuita syksyllä 2025 ja aikoo nyt jatkaa sekä harvennuksia että rajumpia avo- ja siemenpuuhakkuita. Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliitto vastustavat hakkuita.

Alue on erittäin uhanalaisen hömötiaisen elinympäristöä. Hömötiaisen lisäksi alueelta on tehty seuraavia lajihavaintoja: alueellisesti uhanalaiset rakkosammal, mäntyraspikka, aarniluppo ja korpiluppo sekä silmälläpidettävä norjantorvijäkälä.

Alue on nyt Metsäliikkeen vapaaehtoisten metsävahtien seurannassa.

Kymenlaaksossa on Suomen neljänneksi surkein metsien suojelutilanne. Maakunnan metsämaasta on hakkuilta lakisääteisesti suojeltu vain 3,9%, talousmetsien ns. luontokohteiden kanssa 4,5%, eli siellä ollaan kaukana ekologisesta minimistä.

“UPM on Suomen suurimpia metsänomistajia ja tekee miljarditulosta. Pienten alueiden säästämisen ei pitäisi olla yhtiölle millään lailla mahdotonta. Kyynelmyksenniemen suojeluarvot ovat kiistattomat”, toteaa Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen.

Lisätietoja:



Riku Rinnekangas, toiminnanjohtaja, Luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry, p. 045 1049 388, kymenlaakso@sll.fi

Tuuli Hakulinen, metsäkartoittaja, hankepäällikkö, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 050 467 4840, tuuli.hakulinen@sll.fi

Matti Liimatainen, metsävastaava, Greenpeace, p. 0400 346 329, matti.liimatainen@greenpeace.org