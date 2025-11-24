SuPer: Yksityisen varhaiskasvatuksen elinehto on kilpailukykyiset työehdot
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer neuvottelee yhdessä muiden järjestöjen kanssa täysin uutta työehtosopimusta yksityiselle varhaiskasvatusalalle. Tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa ammattilaisten saatavuus ja pysyvyys.
Yksityisellä varhaiskasvatuksen piirissä on Suomessa noin 40 000 lasta ja se työllistää noin 10 000 palkansaajaa. Alalla ei ole aikaisemmin ollut omaa työehtosopimusta, vaan toimijat ovat olleet muun muassa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä. Nykyinen sopimus päättyy 31.12.2025.
Yksityisen varhaiskasvatusalan oman työehtosopimuksen neuvottelut alkoivat 17.9.2024. Neuvotteluosapuolia ovat SuPerin lisäksi Sivistysala ry, JHL, OAJ ja Talentia.
– Yksityisellä sektorilla on tärkeä rooli osana varhaiskasvatuspalveluja, jotka on pystyttävä toteuttamaan laadukkaasti. Tämä ei onnistu ilman kilpailukykyisiä työehtoja, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo.
Neuvottelut edenneet hitaasti
Uuden yksityisen varhaiskasvatusalan sopimuksen tärkein tavoite on mahdollistaa alan kehittyminen houkuttelevammaksi. Neuvotteluissa työntekijäpuoli hakee hyvin yhtenäisesti sopimusta, joka huomioi paremmin päiväkotien työn erityispiirteet, kuten työajat.
– Sopimukseton tila ei ole minkään osapuolen kannalta järkevä vaihtoehto. Meillä voi huonoimmillaan vuodenvaihteessa olla hyvin epäselvä tilanne, kun vanhan sopimuksen noudattaminen päättyy, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola sanoo.
SuPer pitää tärkeänä, ettei uusi sopimus heikennä työehtoja.
– Pito- ja vetovoimasta on pidettävä kiinni, niin palkkauksen osalta kuin esimerkiksi työntekijän kannalta joustavien työaikojen osalta. Joustavuus on työnantajille ja työntekijöille yhteinen arvo, mutta työelämän joustavuutta on rakennettava reilusti. Työssä viihtyminen ja jaksaminen on myös varhaiskasvatusalan ammattilaisille tärkeää, Parkkola kertoo.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja
Jukka Parkkola, sopimusneuvottelija, puh. 050 569 8710
Päivi Inberg, puheenjohtaja, puh. 040 705 9115
Pia Zaerens, yksityissektorin neuvottelupäällikkö, puh. 050 385 8042
Linkit
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
SuPerin Inberg: Teknologia ei saa murentaa hoivan minimitasoa24.11.2025 08:56:11 EET | Tiedote
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg torjuu jyrkästi Hyvinvointiala HALI ry:n esityksen, jonka mukaan terveysteknologialla voitaisiin alittaa ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen vähimmäishenkilöstömitoitus 0,6. – Teknologian tehtävä on tukea hoitohenkilöstöä ja parantaa hoidon laatua, ei mahdollistaa henkilöstön vähentämistä jo nyt liian tiukasta vähimmäismitoituksesta, Inberg kertoo.
Hyvinvointialueiden kriisiin luvattu korjaus – SuPer kannattaa parlamentaarista yhteistyötä13.11.2025 16:23:44 EET | Tiedote
Hyvinvointialueiden rahoituskriisi on noussut vahvasti sekä hallituksen että opposition agendalle. Molemmilta suunnilta on nyt luvattu konkreettisia toimia tilanteen korjaamiseksi. SuPer pitää tärkeänä, että sote-palveluiden rahoitusmallia korjataan parlamentaarisesti ja yhdessä yli puoluerajojen.
Kotihoito kriisissä – SuPer vaatii välittömiä toimia hoidon turvaamiseksi10.11.2025 12:40:51 EET | Tiedote
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer vaatii hallitukselta konkreettisia toimia kotihoidon resurssien varmistamiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreen selvityksen mukaan vain noin puolet kotihoidon iäkkäistä asiakkaista kokee saavansa riittävästi hoitoa. Tilanne on kestämätön niin vanhusten, heidän omaistensa kuin hoitajien näkökulmasta.
SuPer: Yksityisen sosiaalipalvelualan tes-neuvottelut (SOSTES) alkavat 3. marraskuuta – palkkauksen ja työhyvinvoinnin parantaminen kärkitavoitteita3.11.2025 08:45:33 EET | Tiedote
SuPer osana Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:tä ja Hyvinvointiala Hali aloittavat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut 3. marraskuuta. Nykyisen sopimuksen voimassaoloaika päättyy 31.12.2025.
SuPer: Viiden sote-alueen kuntayhtymämalli ratkaisu sote-kriisiin29.10.2025 09:19:12 EET | Tiedote
Hyvinvointialueiden nykyinen malli on ajautunut kriisiin: palvelut etääntyvät kansalaisista, kustannukset kasvavat ja henkilöstöä joudutaan irtisanomaan. SuPer ehdottaa ratkaisuksi kuntayhtymämallia, jossa viisi suurta sote-aluetta toimisivat kuntayhtymäpohjalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme