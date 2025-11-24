Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPer: Yksityisen varhaiskasvatuksen elinehto on kilpailukykyiset työehdot

3.12.2025 09:55:40 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer neuvottelee yhdessä muiden järjestöjen kanssa täysin uutta työehtosopimusta yksityiselle varhaiskasvatusalalle. Tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa ammattilaisten saatavuus ja pysyvyys.

Yksityisellä varhaiskasvatuksen piirissä on Suomessa noin 40 000 lasta ja se työllistää noin 10 000 palkansaajaa. Alalla ei ole aikaisemmin ollut omaa työehtosopimusta, vaan toimijat ovat olleet muun muassa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä. Nykyinen sopimus päättyy 31.12.2025.

Yksityisen varhaiskasvatusalan oman työehtosopimuksen neuvottelut alkoivat 17.9.2024. Neuvotteluosapuolia ovat SuPerin lisäksi Sivistysala ry, JHL, OAJ ja Talentia.

– Yksityisellä sektorilla on tärkeä rooli osana varhaiskasvatuspalveluja, jotka on pystyttävä toteuttamaan laadukkaasti. Tämä ei onnistu ilman kilpailukykyisiä työehtoja, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo.

Neuvottelut edenneet hitaasti

Uuden yksityisen varhaiskasvatusalan sopimuksen tärkein tavoite on mahdollistaa alan kehittyminen houkuttelevammaksi. Neuvotteluissa työntekijäpuoli hakee hyvin yhtenäisesti sopimusta, joka huomioi paremmin päiväkotien työn erityispiirteet, kuten työajat.

– Sopimukseton tila ei ole minkään osapuolen kannalta järkevä vaihtoehto. Meillä voi huonoimmillaan vuodenvaihteessa olla hyvin epäselvä tilanne, kun vanhan sopimuksen noudattaminen päättyy, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola sanoo.

SuPer pitää tärkeänä, ettei uusi sopimus heikennä työehtoja.

– Pito- ja vetovoimasta on pidettävä kiinni, niin palkkauksen osalta kuin esimerkiksi työntekijän kannalta joustavien työaikojen osalta. Joustavuus on työnantajille ja työntekijöille yhteinen arvo, mutta työelämän joustavuutta on rakennettava reilusti. Työssä viihtyminen ja jaksaminen on myös varhaiskasvatusalan ammattilaisille tärkeää, Parkkola kertoo.

