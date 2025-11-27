Haaga-Helian koulutukselle arvostettu kansainvälinen akkreditointi

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

3.12.2025

International Business -koulutus (BBA) on ensimmäinen EFMD:n ohjelmatasoisen akkreditoinnin saanut koulutus pääkaupunkiseudulla.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun International Business-koulutukselle on myönnetty kansainvälinen EFMD Programme -akkreditointi, joka on voimassa kolme vuotta. EFMD (European Foundation for Management Development) on yksi arvostetuimmista kauppatieteiden ja liiketalouden alan akkreditointiorganisaatioista, joka tarjoaa sekä instituutio- että ohjelmatasoisia akkreditointeja. 

EFMD-akkreditointia on edeltänyt Haaga-Heliassa useita vuosia kestänyt kehittämistyö sekä laaja itsearviointiraportti oheisdokumentteineen. Akkreditointityö huipentui kansainvälisen arviointiryhmän vierailuun Pasilan kampuksella syyskuussa.

Arviointivierailun haastatteluihin osallistui yli 80 henkilöä edustaen niin Haaga-Helian sisäisiä kuin ulkoisiakin sidosryhmiä. Vierailun jälkeen kirjoittamassaan raportissa kansainvälinen arviointiryhmä nosti esille Haaga-Helian vahvuuksina työelämäsuhteet, opettajien pedagogisen osaamisen sekä koulutuksen kansainvälisyyden.

International Business-koulutuksessa opiskellaan aidosti kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ryhmässä, sillä opiskelijat edustavat 64 eri kansalaisuutta.

Haaga-Helian koulutuksesta vastaava vararehtori Minna Hiillos iloitsee myönteisestä päätöksestä:

– EFMD-akkreditointi on upea tunnustus tehdystä työstä ja tukee koulutuksemme laadun kehittämistä myös jatkossa. Akkreditointiprosessi itsearvioineen on ollut hyvin hyödyllinen, ja arviointiryhmän asiantuntevat kommentit ohjaavat meitä kehittämistyössä eteenpäin. Kansainvälisellä koulutuskentällä toimiessa akkreditointi auttaa meitä rakentamaan verkostoja laadukkaiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lämpimät kiitokset vielä kerran kaikille kehittämistyöhön osallistuneille. Tästä on hyvä jatkaa.

