Päijät-Hämeen liitto

Maakuntajohtajan viran hakuaikaa jatketaan

3.12.2025 12:10:07 EET | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote

Jaa

Päijät-Hämeen maakuntajohtajan virka on ollut avoinna syksyllä 2025. Maakuntavaltuusto päätti 3.12.2025 jatkaa viranhakua.

Teksti: Maakuntajohtajan rekrytointi
Päijät-Hämeen liitto hakee maakuntajohtajaa. Päijät-Hämeen liitto

Maakuntavaltuusto päätti jatkaa maakuntajohtajan viran hakuaikaa. Hakuaika alkaa perjantaina 5.12.2025 ja päättyy keskiviikkona 7.1.2026 klo 16.00.  Virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Maakuntajohtajan virkaa haki määräajassa yhdeksän henkilöä, joista rekrytointiryhmä haastatteli viisi. Haastatelluista neljä valittiin soveltuvuustesteihin. Maakuntahallitus esitti 10.11.2025 hakuajan jatkamista. 

Avainsanat

päijät-hämepäijät-hämeen liittomaakuntajohtajarekrytointi

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen liitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye