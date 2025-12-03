Maakuntajohtajan viran hakuaikaa jatketaan

Kulttuuripankki avautui Päijät-Hämeessä – uusi palvelu kokoaa taiteilijat ja tilaajat yhteen 19.11.2025 15:14:25 EET | Tiedote

Kulttuuripankki on avautunut Päijät-Hämeessä, ja se tarjoaa taiteen ja kulttuurin ammattilaisille uuden kanavan näkyvyyteen ja työllistymiseen. Maksuton verkkopalvelu kokoaa tekijät yhteen osoitteeseen ja helpottaa kulttuuripalvelujen hankintaa kunnille, yrityksille ja yhteisöille lähes koko Suomessa.