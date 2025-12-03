Maakuntajohtajan viran hakuaikaa jatketaan
Päijät-Hämeen maakuntajohtajan virka on ollut avoinna syksyllä 2025. Maakuntavaltuusto päätti 3.12.2025 jatkaa viranhakua.
Maakuntavaltuusto päätti jatkaa maakuntajohtajan viran hakuaikaa. Hakuaika alkaa perjantaina 5.12.2025 ja päättyy keskiviikkona 7.1.2026 klo 16.00. Virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.
Maakuntajohtajan virkaa haki määräajassa yhdeksän henkilöä, joista rekrytointiryhmä haastatteli viisi. Haastatelluista neljä valittiin soveltuvuustesteihin. Maakuntahallitus esitti 10.11.2025 hakuajan jatkamista.
Mika Karikansanedustaja, maakuntahallituksen puheenjohtaja
Jari PaakkunainenHallintojohtaja / Director, Administration
Maakuntahallituksen ja -valtuuston sihteeri
