Koivukylän Sortti-pienasema suljetaan 15.2.2026

Koivukylän Sortti-pienasema sulkeutuu 15.2.2026, koska HSY:n vuokrasopimus päättyy maaliskuun lopussa.

Sortti-pienasema on toiminut Kierrätyskeskuksen yhteydessä Koivukylässä marraskuusta 2021 lähtien. Toiminta-ajatuksena on ollut tarjota Sortti-pienaseman ja Kierrätyskeskuksen yhteistyöhön perustuva palvelukokonaisuus, jossa asukkaat ovat voineet lahjoittaa uudelleenkäyttöön sopivat tavarat Kierrätyskeskukselle ja kierrätykseen menevät jätteet Sortti-pienasemalle yhdellä kertaa. Kierrätyskeskuksen henkilökunta on auttanut arvioimaan, onko tavara jätettä vai vielä käyttökelpoista. HSY on toimittanut Koivukylään tuodut jätteet jatkokäsittelijöille, ja käyttökelpoiset tavarat ovat päätyneet Kierrätyskeskuksen kautta uudelleenkäyttöön.

“On harmillista, että joudumme lopettamaan Sortti-pienaseman toiminnan Koivukylässä, sillä yhteistyö Kierrätyskeskuksen kanssa on ollut sujuvaa ja palvelukokonaisuus on saanut asiakkailta hyvää palautetta. Jatkaminen ei kuitenkaan ole mahdollista vuokrasopimuksen päättyessä. Alue ei silti jää ilman Sortti-palveluja, sillä Ruskeasannan Sortti-asema palvelee viikon jokaisena päivänä vain muutaman kilometrin päässä”, kertoo käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen.

Rakenteet siirretään jatkokäyttöön

Koivukylän Sortti-pienaseman rakenteet on suunniteltu helposti siirrettäviksi. Sulkemisen jälkeen ne puretaan ja siirretään Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen välivarastoon odottamaan mahdollista jatkokäyttöä.

“Etsimme Sortti-pienasemalle uutta sijaintia ja toivomme, että voimme siirtää rakennukset mahdollisimman pian uuteen paikkaan”, Mäntynen kertoo.