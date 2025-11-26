Koivukylän Sortti-pienasema suljetaan 15.2.2026
Vantaan Koivukylässä sijaitseva Sortti-pienasema on avoinna viimeisen kerran 15.2.2026, koska Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n vuokrasopimus päättyy maaliskuun lopussa. HSY vie Sortti-pienaseman siirrettävät rakenteet purun jälkeen Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen välivarastoon odottamaan mahdollista jatkokäyttöä.
Sortti-pienasema on toiminut Kierrätyskeskuksen yhteydessä Koivukylässä marraskuusta 2021 lähtien. Toiminta-ajatuksena on ollut tarjota Sortti-pienaseman ja Kierrätyskeskuksen yhteistyöhön perustuva palvelukokonaisuus, jossa asukkaat ovat voineet lahjoittaa uudelleenkäyttöön sopivat tavarat Kierrätyskeskukselle ja kierrätykseen menevät jätteet Sortti-pienasemalle yhdellä kertaa. Kierrätyskeskuksen henkilökunta on auttanut arvioimaan, onko tavara jätettä vai vielä käyttökelpoista. HSY on toimittanut Koivukylään tuodut jätteet jatkokäsittelijöille, ja käyttökelpoiset tavarat ovat päätyneet Kierrätyskeskuksen kautta uudelleenkäyttöön.
“On harmillista, että joudumme lopettamaan Sortti-pienaseman toiminnan Koivukylässä, sillä yhteistyö Kierrätyskeskuksen kanssa on ollut sujuvaa ja palvelukokonaisuus on saanut asiakkailta hyvää palautetta. Jatkaminen ei kuitenkaan ole mahdollista vuokrasopimuksen päättyessä. Alue ei silti jää ilman Sortti-palveluja, sillä Ruskeasannan Sortti-asema palvelee viikon jokaisena päivänä vain muutaman kilometrin päässä”, kertoo käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen.
Rakenteet siirretään jatkokäyttöön
Koivukylän Sortti-pienaseman rakenteet on suunniteltu helposti siirrettäviksi. Sulkemisen jälkeen ne puretaan ja siirretään Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen välivarastoon odottamaan mahdollista jatkokäyttöä.
“Etsimme Sortti-pienasemalle uutta sijaintia ja toivomme, että voimme siirtää rakennukset mahdollisimman pian uuteen paikkaan”, Mäntynen kertoo.
