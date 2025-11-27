Susi hyökkäsi ajokoiran kimppuun Ylistarossa
Koira selvisi tilanteesta pienillä ruhjeilla ja voi nyt hyvin.
Rauno Mäki oli suomenajokoira Liinuskorven Anopin kanssa suorittamassa ajokoetta Ylistarossa Etelä-Pohjanmaalla lauantaina 29.11.2025. Koira oli ollut aamupäivällä maastossa jo kolmatta tuntia, kun ajo alkoi. Pian tämän jälkeen alkoi tapahtua kummia.
– Ajoa kesti vain 12 minuuttia, ja sitten alkoi kauhea älämölö. Koira juoksi kahtasataa häntä koipien välissä ajotuomaria ja minua kohti. Susi oli koiran kintereillä 15 metrin päässä. Noin sadan metrin päässä susi huomasi meidät tiellä ja kääntyi takaisinpäin metsään, Mäki kertaa tapahtunutta.
Tuomarina toiminut Kari Miilumäki kertoo kyseessä olleen varmuudella susi.
– Eläin oli puolet isompi kuin koira. Susi se oli aivan selkeästi, Miilumäki toteaa.
Ajokoe keskeytettiin ja Mäki tarkisti koiran. Selässä oli sylkeä, mutta verta ei onneksi näkynyt. Mäki huomasi vasta myöhemmin, että turkin alla oli kulmahampaan jäljet selässä ja reidessä. Koiran kanssa käytiin Vaasassa eläinlääkärissä.
Ruhjeet olivat niin pieniä, että pelkällä lääkityksellä pärjättiin eikä koiraa tarvinnut tikata.
– Kyllä ihmettelen, että koira pääsi hengissä karkuun. Yllättävän hyvä tuuri oli, koiranomistaja huokaisee helpotuksesta.
Koirille turvalliset maastot yhä harvemassa
Ylistaron riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Raimo Korkiavuori kertoo, että alueella on tehty viime aikoina useita havaintoja susista.
Rauno Mäki on harrastanut ajokoirien kanssa pyyntiä 1980-luvulta asti. Tämä oli hänen ensimmäinen kohtaamisensa suden kanssa. Nykyinen suurpetotilanne harmittaa häntä.
– Paikat vaan vähenee, missä pääsee metsälle. Susien määrä vain kasvaa. Vaeltavia laumasta ajettuja susia on liikaa.
Mäen mukaan yli kolmevuotiaan narttukoira Anopin vointi on tällä hetkellä hyvä. Metsästys jatkuu vielä tällä kaudella, kun kuurit on syöty loppuun ja haavat parantuneet. Koirasta on tarkoitus saada käyttö- sekä muotovalio ja teettää sillä pentuja.
– Täytyy toivoa, että koiralle ei jäänyt tapahtumasta mitään traumaa, että uskaltaa vielä mennä metsään.
Kyseessä on 31. susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on uutisoinut kuluvan jahtikauden aikana. Tapaukset on kerätty tälle kartalle.
Metsästäjäliitto: Susikiintiöitä yksittäisille susille eri laumoihin, myös karhu ja ilves kiintiömetsästyksen piiriin
Suomen Metsästäjäliitto kiittää sadan suden susikiintiöstä. Liiton mielestä on hyvä, että kiintiöitä on jaettu eri puolille Suomea, ja myös perustelut ovat kunnossa.
Liiton mielestä kannanhoidollisessa metsästyksessä tulisi laumapoistojen ohella pyrkiä jakamaan metsästyskiintiötä tasaisemmin yksittäisten susien poistona useisiin laumoihin. Metsästäjäliitto katsoo, että nyt päätetty malli ei lisää merkittävästi maamme susikannan ihmis- ja koirapelkoa.
Metsästäjäliitto esittää, että myös karhun ja ilveksen kiintiömetsästys sisällytetään metsästyslakiin.
Liiton mukaan kaadettujen susien DNA-näytteet on tutkittava nopeutetulla aikataululla. Nykykäytännön jatkuessa saaliiksi saadut koirasudet vähentävät käytettävissä olevaa susikiintiötä, sillä suden metsästysaika ehtii loppua, ennen kuin DNA-tulokset saadaan.
Liiton kommentit löytyvät tästä linkistä.
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa.
