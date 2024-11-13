Yrityslaskenta Group YLG Oy toteuttaa suunnatun osakeannin
eCount tilitoimistopalvelut Oy (jäljempänä eCount) on osallistunut Yrityslaskenta Group YLG:n (jäljempänä YLG) suunnattuun osakeantiin, jossa eCount merkitsi 100 uutta osaketta. Osakemerkinnän myötä eCountin omistusosuus YLG:stä on 50 prosenttia. Järjestely vahvistaa yritysten välistä yhteistyötä ja tukee tavoitetta kehittää entistä kattavampia taloushallinnon palveluja.
Asiakkaiden ja sidosryhmien näkökulmasta tämä tarkoittaa:
-
Laajempaa ja monipuolisempaa palvelukokonaisuutta
-
Kokeneen taloushallinnon osaamisen ja modernien prosessien yhdistämistä
-
Kykyä palvella sekä pieniä että kasvavia yrityksiä entistä tehokkaammin
Yrityslaskenta Group YLG Oy
Yrityslaskenta Group YLG Oy on asiakkaittensa parasta ajatteleva taloushallinnon asiantuntijatalo. YLG on luotettava ja vastuullinen, kehittävä ja kehittyvä.
Yli 15 hengen kokonaisuuteen kuuluu 10 taloushallinnon ja 5 palkkahallinnon asiantuntijaa. Asiantuntijat huolehtivat asiakkaiden taloudesta, antavat neuvontaa ja konsultointia, valvovat etuja ja auttavat ennakoimaan tulevaa.
eCount tilitoimistopalvelut Oy
eCount tilitoimistopalvelut Oy on vuonna 2019 perustettu yritys. eCount on täysin nykyaikainen tilitoimisto ja tarjoaa sähköistä taloushallintoa yrityksien tarpeisiin.
eCount on syntynyt modernisoimaan taloushallintoa ja sen palvelut sisältävät henkilökohtaista tilitoimistopalvelua ja tarvittavat kirjanpidon sekä taloushallinnon palvelut.
Syyt osakeannille
Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa eCountin ja YLG:n välistä strategista yhteistyötä sekä tukea yhtiöiden taloudellista asemaa. Järjestely mahdollistaa pääoman vahvistamisen lisäksi taloushallinnon palveluiden kehittämisen, prosessien yhtenäistämisen sekä liiketoimintojen pitkäjänteisen modernisoinnin.
“Tavoitteemme on palvella yritysasiakkaita entistä laajemmin ja laadukkaammin. Osakeannin myötä syventynyt yhteistyö antaa meille mahdollisuuden kehittää ratkaisuja, jotka vastaavat erityisesti pk-yritysten tarpeisiin”, sanoo Timo Viinikainen, toimitusjohtaja Yrityslaskenta Group YLG Oy:stä
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo Viinikainen, toimitusjohtaja
Yrityslaskenta Group YLG Oy
timo.viinikainen@yrityslaskenta.fi
