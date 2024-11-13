Yrityslaskenta Group YLG Oy toteuttaa suunnatun osakeannin

Asiakkaiden ja sidosryhmien näkökulmasta tämä tarkoittaa:

Laajempaa ja monipuolisempaa palvelukokonaisuutta

Kokeneen taloushallinnon osaamisen ja modernien prosessien yhdistämistä

Kykyä palvella sekä pieniä että kasvavia yrityksiä entistä tehokkaammin

Yrityslaskenta Group YLG Oy

Yrityslaskenta Group YLG Oy on asiakkaittensa parasta ajatteleva taloushallinnon asiantuntijatalo. YLG on luotettava ja vastuullinen, kehittävä ja kehittyvä.

Yli 15 hengen kokonaisuuteen kuuluu 10 taloushallinnon ja 5 palkkahallinnon asiantuntijaa. Asiantuntijat huolehtivat asiakkaiden taloudesta, antavat neuvontaa ja konsultointia, valvovat etuja ja auttavat ennakoimaan tulevaa.

eCount tilitoimistopalvelut Oy

eCount tilitoimistopalvelut Oy on vuonna 2019 perustettu yritys. eCount on täysin nykyaikainen tilitoimisto ja tarjoaa sähköistä taloushallintoa yrityksien tarpeisiin.

eCount on syntynyt modernisoimaan taloushallintoa ja sen palvelut sisältävät henkilökohtaista tilitoimistopalvelua ja tarvittavat kirjanpidon sekä taloushallinnon palvelut.

Syyt osakeannille

Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa eCountin ja YLG:n välistä strategista yhteistyötä sekä tukea yhtiöiden taloudellista asemaa. Järjestely mahdollistaa pääoman vahvistamisen lisäksi taloushallinnon palveluiden kehittämisen, prosessien yhtenäistämisen sekä liiketoimintojen pitkäjänteisen modernisoinnin.

“Tavoitteemme on palvella yritysasiakkaita entistä laajemmin ja laadukkaammin. Osakeannin myötä syventynyt yhteistyö antaa meille mahdollisuuden kehittää ratkaisuja, jotka vastaavat erityisesti pk-yritysten tarpeisiin”, sanoo Timo Viinikainen, toimitusjohtaja Yrityslaskenta Group YLG Oy:stä