Apetitin innovaatio osana Suomalainen menestysresepti -kilpailun finalistituotetta

Tuotekehittäjä Kaisa Somerpalon hybridituote, joka yhdistelee kasvispyörykkää ja lihapyörykkää on selvittänyt tiensä Suomalainen menestysresepti -ohjelman finaalivaiheeseen.

Somerpalo halusi tuoda BlackGrainia sisältävällä tuotteellaan paremman vaihtoehdon erityisesti lapsiperheiden ruokapöytiin.

”Halusin tuotteella tuoda markkinoille vaihtoehdon, jossa olisi puolet parempaa ja jotain aivan uutta mukana. Maussa ja rakenteessa ei ole tehty kompromisseja, mutta tuotteella annetaan ihmisille mahdollisuus tehdä parempi arkinen valinta. Nopeat arkiruokatarpeet korostuvat erityisesti lapsiperheillä”, Somerpalo kuvailee.