Yhdessä elämän haasteita vastaan – Itä-Uudenmaan kehittyvät mielenterveys- ja päihdepalvelut

Marraskuussa on vietetty Ehkäisevän päihdetyön viikkoa, Miesten viikkoa, Peliviikkoa, Mielenterveysviikkoa sekä väkivallan ehkäisyn viikkoa ja teemapäivää. Kumppanuustalo Myötätuulen toiminta on aina ajankohtaista, ja vastaa kaikkiin teemoihin omalla toiminnallaan yhteistyössä yli 30 toimijan kanssa.



Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen poikkileikkaavat mielenterveys- ja päihdepalvelut sisältävät Kumppanuustalo Myötätuulen, Matalan kynnyksen terveysneuvontapisteen, Avopäihdekuntoutus Tuulimyllyn sekä Terapiakoordinaation.



Apua arjen haasteisiin nopeasti ja ilman lähetettä



Itä-Uudenmaan hyvinvointialue kehittää jatkuvasti matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujaan, jotta apua olisi saatavilla oikeaan aikaan ja helposti - ilman lähetettä ja usein jopa nimettömästi.



Kumppanuustalo Myötätuulesta saa tukea monenlaisiin elämän haasteisiin kuten mielenterveys- ja päihdeongelmiin, lähisuhdeväkivaltaan tai ongelmalliseen rahapelaamiseen. Myötätuuli kokoaa saman katon alle järjestöjä, yhdistyksiä, hyvinvointialueen ja kuntien ammattilaisia sekä yksityisiä toimijoita.



Myötätuulen toiminta haastaa ihmisten kokemuksen siitä, ettei apua saa tarpeeksi ajoissa, kertoo koordinaattori Erika Lindholm.



Myötätuulessa tukea voi saada keskustelun, neuvonnan, ohjauksen tai yhteisöllisen tekemisen kautta, myös nimettömästi. Toiminta perustuu matalan kynnyksen periaatteeseen. Koordinaattori auttaa löytämään oikean palvelun puhelimitse ja chatissa.



Myötätuulen kanssa samassa osoitteessa toimii terveysneuvontapiste Vinkki. Vinkin toiminta on suunnattu päihteidenkäyttäjille ja erityisesti huumeita suonensisäisesti käyttäville ihmisille. Vinkin palveluita ovat terveysneuvonta, puhtaiden käyttövälineiden jakaminen ja palveluihin ohjaaminen. Vinkin asiakkaat asioivat toimipisteessä nimettöminä.



Nimettömänä asiointi ei tarkoita, etteivätkö he saisi tarvitsemiaan palveluja, kertoo sairaanhoitaja Sabina Wetzer.



Vinkissä aloitetaan C-hepatiitin sekä HIV-infektion pikatestaus, jolla vähennetään infektioiden leviämistä. Etsivää työtä ja jalkautuvaa terveysneuvontaa tehdään hyvinvointialueen kaikissa kunnissa.



Vuonna 2025 käynnistynyt Avopäihdekuntoutus Tuulimylly tarjoaa 8 viikon kuntoutusjaksoja, joissa yhdistyvät lyhytterapia, arjenhallinnan harjoittelu ja sosiaalinen kuntoutus. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden esihenkilö Niina Niemisen mukaan yhteistyö päihdeklinikan kanssa on tärkeää, sillä suurin osa asiakkaista ohjautuu päihdeklinikalta Tuulimyllyyn.



Kuntoutusta kehitetään jatkuvasti seuraamalla järjestelmällisesti vaikuttavuutta. Tuulimyllyn palveluista vaikuttavuustietoa saadaan esimerkiksi asiakkaan täyttämästä mielitekomittarista ja Terapianavigaattori-kyselystä. Terapianavigaattori täytetään kuntoutusjakson alussa ja lopussa.



Tärkeintä on miettiä etukäteen, mitä tietoa kerätään, miksi ja miten sitä hyödynnetään, kuvaa terapiakoordinaattori Helmi Jäppinen.



Avopäihdekuntoutustoiminnan suunnittelussa on pohdittu tarkoin, kuinka hoidon vaikuttavuuden seuranta saataisiin saumattomasti osaksi toimintaa. Vaikuttavuuden seuranta on ammattilaisten mukaan lisännyt työn merkityksellisyyttä ja ymmärrystä asiakkaiden saamista hyödyistä.