Palvelujen järjestäminen -lautakunta 2.12.

3.12.2025 09:48:51 EET

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta kokoontui tiistaina 2.12.2025.

Alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2026–2029 

Lautakunta päätti esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle vuosien 2026–2029 alueellisen hyvinvointisuunnitelman hyväksymistä. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaisten asumispalveluiden oman tuotannon palveluluettelon hyväksyminen 

Lautakunta päätti hyväksyä vammaisten asumispalveluiden omaa tuotantoa koskevan palveluluettelon. 

Omenamäen palvelukeskuksen uima-altaan yleisten uintivuorojen lakkauttaminen 

Lautakunta päätti, että Omenamäen palvelukeskuksen yleisistä uintivuoroista luovutaan 1.1.2026 alkaen puutteellisen valvonnan aiheuttaman turvallisuusriskin vuoksi. 

Omenamäen palvelukeskuksen ryhmäkotien muuttaminen lyhytaikaisen hoidon yksiköksi 

Lautakunta päätti, että Omenamäen palvelukeskuksen kolme ryhmäkotia, joissa on 13 paikkaa, muutetaan lyhytaikaisen hoidon yksiköksi 1.1.2026 alkaen. Muutos toteutetaan asiakkaiden luonnollisen poistuman kautta tai siirtämällä asukkaita ryhmäkodeista RAI-arviointien perusteella joko Omenamäen yhteisölliseen asumiseen tai ympärivuorokautiseen palveluasumiseen.  

Lyhytaikainen hoito on tarkoitettu yli 65-vuotiaille ikääntyneille, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa tai ympärivuorokautista palveluasumista, mutta eivät tilapäisesti pärjää kotona ilman apua. 

Muut asiat lautakunta päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaisesti. 

Esityslista 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehyvinvointialueSipooLapinjärviLoviisaMyrskyläPukkilaAskolaPorvooitä-uusimaa

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

