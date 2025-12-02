Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijä on katsellut asiakastietoja perusteetta
Keski-Suomen hyvinvointialueella on käynyt tapaus, jossa hyvinvointialueen työntekijä on katsonut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja aiheetta. Kyseisen työntekijän työsuhde on päättynyt.
Yksittäinen työntekijä on tarkastellut asiakas- ja potilastietoja perusteetta ajalla 27.7.2023– 22.6.2025. Tapaus koskee noin 100 hyvinvointialueen asiakasta.
Selvityksessä on käynyt ilmi, että työntekijä on katsonut työhönsä liittyvien tietojen lisäksi perusteettomasti myös muita tietoja hyvinvointialueen potilastietojärjestelmästä. Tietojen katselu on kohdistunut yleisiin henkilötietoihin (nimi, syntymäaika, henkilötunnus), sosiaalihuollon asiakastietoihin ja terveystietoihin. Perusteeton käsittely on kohdistunut henkilöihin, joihin työntekijällä ei ole ollut tietojen katselun hetkellä hoitosuhdetta eikä muuta työtehtäviin liittyvää velvollisuutta.
- Selvitimme tänä syksynä kahta tapausta, joissa kaksi eri työntekijää oli katsonut asiakas- ja potilastietoja ilman perustetta. Samaan aikaan tuli ilmi myös kolmas tapaus, jonka selvittäminen kesti pidempään, mutta se on nyt saatu päätökseen, sanoo johtajaylilääkäri Kati Kinnunen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
- Olemme tapahtuneesta erittäin pahoillamme, jatkaa Kinnunen.
-Henkilöstömme on koulutettu ja ohjeistettu asianmukaisilla toimintaohjeilla tietoturva- ja tietosuoja-asioissa. Työntekijöiden käyttöoikeudet tietojärjestelmiin myönnetään siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä edellyttävät. Tapauksissa epäillään, että työntekijä ei ole noudattanut organisaation ohjeita ja on käyttänyt hänelle annettuja käyttöoikeuksia väärin, jatkaa Kinnunen.
Hyvinvointialueelle ei ole tullut tietoa siitä, että perusteettomasti käsiteltyjä henkilötietoja olisi luovutettu eteenpäin tai käytetty muilla tavoin väärin.
Hyvinvointialue on ryhtynyt asiassa työnjohdollisiin toimiin. Työntekijän työsuhde on päättynyt, eikä hänellä ole enää pääsyä hyvinvointialueen henkilörekistereihin tai tietojärjestelmiin.
Hyvinvointialue on tehnyt tietoturvaloukkauksesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle ja tutkintapyynnön poliisille. Tapauksen käsittely etenee poliisin johdolla.
Hyvinvointialue lähettää lähipäivinä kirjeen ja toimintaohjeet niille henkilöille, joita loukkaus koskee.
Yhteyshenkilöt
Kati Kinnunenjohtajaylilääkäri, Keski-Suomen hyvinvointialuePuh:050 432 4642kati.kinnunen@hyvaks.fi
Marena PaahtoSosiaalihuollon johtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue selvittää patologiapalveluiden järjestämistä2.12.2025 16:20:41 EET | Tiedote
Aluehallitus päätti käynnistää tänään 2.12. kokouksessaan selvityksen patologiapalvelujen järjestämisvaihtoehdoista. Selvitys valmistuu maaliskuussa 2026.
Keski-Suomen hyvinvointialueen poikkeavat aukioloajat jouluaikaan ja vuodenvaihteessa on julkaistu Hyvaks.fi-verkkosivuilla2.12.2025 09:31:36 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelut toimivat valtaosin normaalisti jouluaikaan ja vuodenvaihteessa. Kaikki palvelut, joissa vuodenvaihteessa on merkittäviä poikkeuksia, on koottu yhteen Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuille osoitteeseen: www.hyvaks.fi/joulun-aukioloajat
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote2.12.2025 03:33:08 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 2.12.2025 Liikenneonnettomuudet Nelostie Äänekoski ja Länsi-Päijänteentie Jyväskylä Äänekoskella Hirvaskankaalla Nelostiellä henkilöauto törmäsi tien reunakaiteeseen tiistain vastaisena yönä. Autossa oli kaksi henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet tapauksessa. Nelostien etelään menevä kaista oli reilun tunnin ajan poikki yöllä, mutta liikenne saatiin ohjattua Uuraistentien liittymien kautta takaisin Nelostielle siten, ettei matka-aika käytännössä pidentynyt. Jyväskylässä Myllyjärventien ja Länsi-Päijänteentien risteyksessä olevassa liikenneympyrässä henkilöauto törmäsi kiveen ja syttyi palamaan. Pelastuslaitos sammutti palon, ajoneuvosta ei aiheutunut liikenteelle haittaa sen ollessa ajoradan ulkopuolella. Kuljettaja oli päässyt omatoimisesti ajoneuvosta ulos ja hänet toimitetttiin sairaalaan jatkotutkimuksiin. Poliisi tutkii molempia tapauksia.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.12.2025 11:55:34 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.12.205 TIELIIKENNEONNETTOMUUS, KESKISUURI, LIIMATTALANTIE, ÄÄNEKOSKI JATKOTIEDOTE 2 Äänekosken Liimattalantien liikenneonnettomuuspaikalla tie edelleen poikki. Katko kestää iltapäivän puolelle, kunnes linja-auto on saatu nostettua ja hinattua pois paikalta. Polttoainevuoto on saatu torjuttua. Pelastuslaitokselta kohteessa on edelleen muutama yksikkö, suorittamassa nostotyötä urakoitsijan kanssa. Muut viranomaiset, osa pelastuslaitoksen yksiköistä, sekä kaikki linja-auton kyydissä olleet koululaiset ovat poistuneet onnettomuuspaikalta. Ajoneuvossa oli onnettomuuden sattuessa kuljettaja sekä 37 matkustajaa, joista kaikki olivat päässeet omatoimisesti ulos ennen viranomaisten saapumista paikalle. Matkustajista 19 poistui omalla kyydillään onnettomuuspaikalta. Heistä 2 henkilöä käy vielä terveydenhuollon pisteessä jatkotutkimuksissa. 1 henkilön ensihoito kuljetti jatkotutkimuksiin. 17 henkilöä kuljetettiin korvaavalla ajoneuvolla oppilaitokselle.
Lauantain joukkorokotuspäivät sujuivat Keski-Suomessa erinomaisesti1.12.2025 10:37:11 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen lauantaiset joukkorokotuspäivät sujuivat erinomaisesti Hankasalmella, Sairaala Novassa, Laukaassa, Saarijärvellä ja Äänekoskella sekä Palokan neuvolassa. Päivän aikana annettiin yhteensä 4559 influenssarokotetta ja 2133 koronarokotetta. Lisäksi Palokan neuvolassa raskaana oleville ja alle 7-vuotiaille lapsille annettiin 582 influenssarokotetta. Asiakkailta saatu palaute oli erittäin myönteistä kaikissa rokotuspisteissä. Erityisesti kiiteltiin sujuvia rokotusjärjestelyjä ja ystävällistä palvelua.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme