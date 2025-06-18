Atte Korhonen on nimitetty Kerabit Katon liiketoimintajohtajaksi.

Atte Korhonen on nimitetty 1.12.2025 alkaen Kerabit Katon liiketoimintajohtajaksi ja Kerabitin johtoryhmän jäseneksi vastuullaan katto- ja vedeneristysurakoinnin sekä viherrakentamisen johtaminen ja kehittäminen.

Korhonen on koulutukseltaan rakennusinsinööri AMK ja hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus katto- ja vedeneristysrakentamisen alalta niin liiketoiminnan kuin luottamustehtävien osalta.

Tehtävää aiemmin hoitanut Ari Hoikkala siirtyy johtamaan Kerabitin uutta suurhankeyksikköä ja jatkaa Kerabitin johtoryhmän jäsenenä.