Kerabit

Atte Korhonen on nimitetty Kerabit Katon liiketoimintajohtajaksi

3.12.2025 10:19:56 EET | Kerabit | Tiedote

Jaa

Ari Hoikkala siirtyy johtamaan uutta suurhankeyksikköä.

Atte Korhonen on nimitetty Kerabit Katon liiketoimintajohtajaksi.
Atte Korhonen on nimitetty Kerabit Katon liiketoimintajohtajaksi.

Atte Korhonen on nimitetty 1.12.2025 alkaen Kerabit Katon liiketoimintajohtajaksi ja Kerabitin johtoryhmän jäseneksi vastuullaan katto- ja vedeneristysurakoinnin sekä viherrakentamisen johtaminen ja kehittäminen.

Korhonen on koulutukseltaan rakennusinsinööri AMK ja hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus katto- ja vedeneristysrakentamisen alalta niin liiketoiminnan kuin luottamustehtävien osalta.

Tehtävää aiemmin hoitanut Ari Hoikkala siirtyy johtamaan Kerabitin uutta suurhankeyksikköä ja jatkaa Kerabitin johtoryhmän jäsenenä.

Avainsanat

kerabitnimitysuutinenliiketoimintajohtaja

Yhteyshenkilöt

Kerabitin toimitusjohtaja Jouni Metsämäki
puh. 050 569 9418
jouni.metsamaki@kerabit.fi

Kuvat

Atte Korhonen on nimitetty Kerabit Katon liiketoimintajohtajaksi.
Atte Korhonen on nimitetty Kerabit Katon liiketoimintajohtajaksi.
Lataa
Atte Korhonen on nimitetty Kerabit Katon liiketoimintajohtajaksi.
Atte Korhonen on nimitetty Kerabit Katon liiketoimintajohtajaksi.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Nordic Waterproofing Group on yksi Euroopan johtavista rakennuksiin ja infraan kohdistuvien vedeneristystuotteiden ja –palveluiden toimittajista.

Suomen markkinoilla toimimme yhdeksällä brändillä, jotka edustavat alansa kärkeä: Kerabit Tuotteet, (katto- ja vedeneristystuotteet), Kerabit Katto ja Vesikattopalvelu (katto- ja vedeneristysurakointi), Kerabit Julkisivut (julkisivurakentaminen), Kerabit Pinta (lattia- ja laivankansipinnoiteurakointi sekä teollisuuden pintakäsittelyt), Kerabit Kattoelementit (kattoelementit), Kerabit Kattohuolto (huollot, pinnoitukset ja korjaukset), Kerabit Aurinkosähkö (aurinkosähkö) ja EG-Trading (viherrakentaminen).

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kerabit

Nordic Waterproofing on hankkinut enemmistöosuuden aurinkosähköratkaisuja tarjoavasta Playgreen Finland Oy:stä8.12.2022 08:21:46 EET | Tiedote

Nordic Waterproofing Group on tänään allekirjoittanut sopimuksen hankkia 31 % suomalaisesta Playgreen Finland Oy:stä ("Playgreen"), joka suunnittelee, myy ja asentaa aurinkosähköratkaisuja. Sopimus allekirjoitettiin ja kauppa toteutui samanaikaisesti. Vuonna 2020 Nordic Waterproofing hankki 33 % Playgreenin osakekannasta, joten omistusosuus on nyt kaikkiaan 64 %. Nordic Waterproofingilla on optio ostaa loputkin 36 % osakkeista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye