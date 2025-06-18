Atte Korhonen on nimitetty Kerabit Katon liiketoimintajohtajaksi
Ari Hoikkala siirtyy johtamaan uutta suurhankeyksikköä.
Atte Korhonen on nimitetty 1.12.2025 alkaen Kerabit Katon liiketoimintajohtajaksi ja Kerabitin johtoryhmän jäseneksi vastuullaan katto- ja vedeneristysurakoinnin sekä viherrakentamisen johtaminen ja kehittäminen.
Korhonen on koulutukseltaan rakennusinsinööri AMK ja hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus katto- ja vedeneristysrakentamisen alalta niin liiketoiminnan kuin luottamustehtävien osalta.
Tehtävää aiemmin hoitanut Ari Hoikkala siirtyy johtamaan Kerabitin uutta suurhankeyksikköä ja jatkaa Kerabitin johtoryhmän jäsenenä.
Yhteyshenkilöt
Kerabitin toimitusjohtaja Jouni Metsämäki
puh. 050 569 9418
jouni.metsamaki@kerabit.fi
Nordic Waterproofing Group on yksi Euroopan johtavista rakennuksiin ja infraan kohdistuvien vedeneristystuotteiden ja –palveluiden toimittajista.
Suomen markkinoilla toimimme yhdeksällä brändillä, jotka edustavat alansa kärkeä: Kerabit Tuotteet, (katto- ja vedeneristystuotteet), Kerabit Katto ja Vesikattopalvelu (katto- ja vedeneristysurakointi), Kerabit Julkisivut (julkisivurakentaminen), Kerabit Pinta (lattia- ja laivankansipinnoiteurakointi sekä teollisuuden pintakäsittelyt), Kerabit Kattoelementit (kattoelementit), Kerabit Kattohuolto (huollot, pinnoitukset ja korjaukset), Kerabit Aurinkosähkö (aurinkosähkö) ja EG-Trading (viherrakentaminen).
