Murros-hausta rahoitusta rakennusalan normien ravisteluun – BLINK-hanke kehittää ratkaisuja ylikulutuksen vähentämiseksi

Rahoituksen saivat kaksi hanketta: Helsingin yliopiston johtama ResPro-tutkimushanke, joka etsii ratkaisuja puuttua eläinperäisten tuotteiden ylikulutukseen sekä Rakennustietosäätiön vetämä BLINK-tutkimushanke, joka tarkastelee rakentamisen rakenteellista ylikulutusta.

– Rakennusala on kestävyysmurroksen ytimessä. Rakennettua ympäristöä koskevat toimenpiteet vaikuttavat suoraan päästöihin, luonnonvarojen käyttöön ja koko yhteiskunnan resilienssiin. Nesslingin säätiön myöntämän tutkimusrahoituksen avulla tarkastelemme alan rakenteita ja normeja uudella tavalla sekä luomme edellytyksiä ylikulutusta aidosti vähentäville toimille. Tutkimusyhteistyö tarjoaa meille myös mahdollisuuden yhdistää ilmastopositiivisuuden, vastuullisuuden ja kiertotalouden tavoitteet konkreettisiksi toimintamalleiksi. Se vahvistaa myös koko rakentamisen arvoketjun kykyä uudistua – ei vain materiaalivalinnoissa, vaan ajattelutavassa ja päätöksenteossa, toteaa Rakennustietosäätiön yliasiamies Markku Hedman.

Ylikulutuksen mekanismeja tunnistetaan tarkastelemalla betonia ja sen käyttöä

BLINK-tutkimushankkeessa tarkastellaan rakentamisen vakiintuneita käytäntöjä, ohjeita ja päätöksenteon rakenteita. Rakennusmateriaaleista betonia käytetään tarkastelulinssinä, jonka kautta pyritään tunnistamaan, miten rakentamisen arvoketjua ohjaavat ajurit estävät ja toisaalta mahdollistavat resurssiviisaan ja kiertotalousmalliin pohjautuvaa rakentamista. Tutkimalla betonin käyttöä rakentamisessa pääsee kiinnittymään alan rakenteisiin, päätöksenteon ohjausvaikutuksiin ja koko rakentamisen arvoketjujen toimintaan. Betonista avautuva näkökulma auttaa tunnistamaan ylikulutuksen mekanismeja, jotka ovat yhteisiä laajasti eri rakennusmateriaaleille ja hanketyypeille.

Tutkimushanketta vetää Rakennustietosäätiön tutkimusjohtaja Katja Tähtinen. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä AFRY Finland Oy:n, BIOS-tutkimusyksikön sekä Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Terran kanssa. Monitieteinen toteuttajatiimi lähestyy rakentamisen ylikulutusta yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta ja osallistamalla alan arvoketjun toimijoita kehittämään uusia ratkaisuja.

– Lähestymme rakentamisen ylikulutusta monitieteisestä näkökulmasta. Hankkeessa yhdistyvät yhteiskuntatieteellinen analyysi rakentamisen normeista ja ohjausvaikutuksista, käytännön suunnittelu- ja projektiosaaminen sekä kriittinen arvio tutkitusta tiedosta, sääntelystä ja teknisistä mittareista, kuvaa Katja Tähtinen, ja jatkaa – Monialaisessa hankeryhmässämme yhdistyvät akateemisen tutkimuksen asiantuntemus ja suurten rakennus- ja infrahankkeiden käytännön osaaminen. Tulemme myös kokoamaan alan toimijoita yhteisen pöydän ääreen monitieteiseen ja osallistavaan keskusteluun. Olemme innostuneita mahdollisuudesta työskennellä yhdessä aiheiden parissa, joilla on suuri merkitys sekä rakennusalalle että laajemminkin yhteiskunnalle.

Tutkimushankkeen aikana toteutetaan tieteellisen tutkimuksen lisäksi pilottihanke, jossa testataan ylikulutusta vähentäviä käytäntöjä, sekä tehdään politiikkavaikuttamista.

BLINK-tutkimushanke käynnistyy vuoden 2026 alussa ja kestää kaksi vuotta.