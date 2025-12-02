Enerz avaa selkeän näkymän kiinteistöjen hallintaan Schneider Electricin työkalujen avulla
Älykäs kiinteistö kerää jatkuvasti dataa suorituskyvystään, teknisten järjestelmien tilasta ja sisäilmaolosuhteista. Kiinteistöjen energiatehokkuuteen erikoistunut Enerz on kehittänyt Schneider Electricin analytiikkatyökalujen avulla uudenlaisen valvomonäkymän, jolla saa nopean ja kattavan kuvan kiinteistön toiminnasta.
Modernin kiinteistöautomaatiotekniikan kautta rakennuksista kertyy valtava määrä hyödyllistä dataa. Enerzin kehittämä helppokäyttöinen valvomonäkymä auttaa kiinteistönomistajia ja ylläpitohenkilöstöä tekemään dataan perustuvia päätöksiä. Enerz tarjoaa jatkossa uuden valvontanäkymän kiinteänä osana hankkeitaan.
– Energiatehokkuushankkeiden tavoitteena on saada kustannuksia alas, hiilidioksidipäästöjä pienemmiksi ja energian kulutuspiikkejä tasaisemmiksi. Pelkkien laitteiden vaihtaminen ei vielä takaa, että kiinteistön toiminta on optimoitua. Hankkeiden tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan mittarointia ja kiinteistön aktiivista valvontaa, joka on helpompaa uuden valvontanäkymämme kautta, kertoo Luka Heinonen, Enerzin energia- ja vastuullisuuspalveluiden yksikönpäällikkö.
Enerz on yksi Schneider Electricin suomalaisista Master-tason EcoXpert-kumppaneista. EcoXpertit ovat koulutettuja yhteistyökumppaneita, jotka ovat perehtyneet EcoStruxure™-teknologiaan ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Kiinteistöautomaation sertifioinneissa painotetaan kiinteistön toiminnan, energiatehokkuuden ja viihtyisyyden osaamista.
Kaksi näkymää erilaisiin tarpeisiin
Suunnittelussa Enerzin yksi pääperiaatteista oli luoda käyttäjien tarpeita vastaava näkymä, joka on käytettävyydeltään selkeä. Enerzin ratkaisussa on kaksi eritasoista näkymää: yleisnäkymä heille, jotka haluavat päästä nopeasti perille kiinteistön tilasta, ja teknisempi näkymä järjestelmän toiminnan syvempään tarkasteluun.
Uuden valvomonäkymän kautta kiinteistöpäälliköt ja muut alan ammattilaiset saavat reaaliaikaista tietoa kiinteistön energiankulutuksesta, mikä auttaa muun muassa hallitsemaan ja optimoimaan energian käyttöä. Samalla näkymä tukee huollon suunnittelua, ja sen kautta voi helposti havaita poikkeamat tavoitetiloista.
Uusi ratkaisu rakentuu Schneider Electricin analytiikkatyökalujen päälle. Schneiderin kumppanit saavat käyttöönsä valmiita EcoStruxure Building Operation -ohjelmiston valvomonäkymiä, joita on helppoa räätälöidä omiin tarkoituksiin sopiviksi. Ratkaisua rakentaessa Enerzin huippuosaajat pystyivät helposti luomaan loppuasiakkaan kannalta toimivan ratkaisun.
– Kiinteistöpäälliköiden on entistä helpompaa parantaa energiatehokkuutta ja vähentää yllättävistä huoltotarpeista koituvia haittoja ja kustannuksia. Älyteknologian ansiosta datan säilyttäminen ja visualisointi on helppoa, ja erilaisten rajapintojen avulla automaattisesti kertyvää tietoa pystytään myös hyödyntämään eri alustoilla, Heinonen kuvailee.
Automaatio avaa mahdollisuuksia
Älykkään kiinteistöautomaation avulla on myös mahdollista tehdä parannuksia kiinteistön käyttömukavuuteen, kuten tilojen muuntojoustavuuteen ja ohjattavuuteen. Modernit ilmanvaihto-, lämmitys- ja huonesäädinratkaisut mukautuvat muutoksiin kiinteistössä ja auttavat kehittämään kiinteistöä tulevaisuudessa. Myös kiinteistöjen turvallisuus paranee, kun nykyaikaiset paloilmoitin- ja kulunvalvontajärjestelmät liitetään automaatioon.
– Älyjärjestelmät tuovat paljon hyvää kiinteistöjen käyttäjille ja omistajille, etenkin huolettomuuden muodossa. Laitteet analysoivat itse itseään ja sopeutuvat muuttuviin tilanteisiin. Älykiinteistön anturien keräämästä datasta voidaan helposti havaita poikkeamat myös silloin, kun ihminen ei aktiivisesti valvo järjestelmää tai jos muutokset tapahtuvat hitaasti taustalla, kertoo asiakkuuspäällikkö Jake Sorvisto Schneider Electriciltä.
– Enerzin kehittämässä uudessa näkymässä yhdistyvät käytännön kokemus ja Schneiderin valvomoteknologian mahdollisuudet. Schneider Electricin EcoXpert-yhteistyökumppaneilla on aina uusin tieto ja osaaminen EcoStruxure-järjestelmästä. Kumppanuusohjelman kautta Enerz saa meiltä jatkuvaa tukea, ja me pystymme tarjoamaan heidän henkilöstölleen tukea osaamisen kehittämiseen.
