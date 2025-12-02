Pohde on allekirjoittanut sopimuksen kattavista työterveyspalveluista – henkilöstön hyvinvointi keskiössä
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen uusi työterveyshuollon sopimus vahvistaa Pohteen henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia entistä kattavammilla ja yhdenmukaisilla työterveyspalveluilla. Sopimus tukee myös Pohteen strategisia tavoitteita: hyvinvoivat osaajat ovat yksi Pohteen strategisista painopisteistä. Pohde allekirjoitti 2.12. sopimuksen Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy:n kanssa työterveyspalvelujen järjestämisestä.
Työterveyshuollon uusi sopimus sisältää lakisääteisten työterveyshuoltopalvelujen lisäksi perusterveydenhuollon tasoiset sairaanhoitopalvelut. Sopimukseen kuuluvat esimerkiksi tasapainossa olevien kansansairauksien sekä gynekologisten vaivojen hoito sekä muut kiireettömät sairaanhoidon palvelut.
Myös työkykyperusteiset erikoislääkärikonsultaatiot ja perusterveydenhuollon toimenpiteet ja lausunnot saa jatkossa työterveyshuollosta. Lisäksi työterveyshuollossa hoidetaan sairaanhoitoa vaativia infektioita sekä vapaa-ajan tapaturmia. Työterveyshuolto hyödyntää hoidon tarpeen arviointia, oma- ja etähoitoa sekä digitaalisia palveluja.
Laajemmat työterveyshuollon palvelut ovat merkittävä satsaus henkilöstön hyvinvointiin.
– Pyrimme vahvistamaan henkilöstömme työkykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Uusi sopimus mahdollistaa kaikille työntekijöille kattavat ja samantasoiset työterveyspalvelut koko Pohteen alueella, toteaa henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen.
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy tuottaa työterveyspalveluja Pohteelle myös tällä hetkellä.
– Yhteistyön jatkuminen on meille osoitus kumppanuudesta, jonka ytimessä on luoda arvoa Pohteelle hyvinvoivalla henkilöstöllä. Tavoitteenamme on pitää huolta Pohteen henkilöstön työkyvystä tarjoamalla heille entistäkin kattavampia ja vaikuttavampia terveyspalveluja, jotka ovat helposti saatavilla, kertoo Pihlajalinnan terveyspalvelujen liiketoimintajohtaja Seppo Kariniemi.
Pohteen henkilöstön työterveyspalveluja tuottaa Pihlajalinnan lisäksi kaksi muuta työterveyshuollon toimijaa, Oulunkaaren Työterveys sekä Työterveyshuolto Pohde. Kaikista työterveyshuollon toimipisteistä saa 1.1.2026 alkaen samantasoiset työterveyshuollon palvelut.
Uusi työterveyshuollon sopimus alkaa 1.1.2026 ja on voimassa neljä vuotta. Aluehallituksen päätöksellä sopimuksen voimassaoloa voidaan jatkaa kahdella vuodella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Jääskeläinen
Henkilöstöjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Puh: 040 068 8270
juha.jaaskelainen@pohde.fi
Oili Ojala
Työyhteisöpäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Puh: 040 358 5999
oili.ojala@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
