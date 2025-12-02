Gigantilta 40 000 € valtakunnalliseen Joulupuu-toimintaan – 28 myymälää mukana, pääkumppanuus jatkuu myös 2026
Gigantti suuntaa perinteikkään joululahjoituksensa eriarvoisessa asemassa olevien lasten ja nuorten hyväksi valtakunnallisen Joulupuu-keräyksen kautta. Samalla Gigantti lähtee Joulupuun pääyhteistyökumppaniksi, jatkaen kumppanuutta myös vuoteen 2026. Lahjoituksen kokonaisarvo 2025 on 40 000 euroa, ja siihen osallistuvat 28 Gigantti-myymälää ympäri Suomen.
Gigantti tekee hyvää -työn tarkoitus on lisätä hyvinvointia ja tasa-arvoisempia mahdollisuuksia teknologian avulla. Jokavuotinen joululahjoitus on yksi työn kulmakivistä, joka toteutetaan tänä vuonna Joulupuu-keräyksen ja pääkumppanuuden kautta yhteensä 40 000 euron arvoisesti. Kaikki 28 lahjoittavaa Gigantti-myymälää toimivat Joulupuun keräyspaikkakunnilla.
Joulupuu on valtakunnallinen hyvänmielen keräys, jossa kerätään joululahjoja lastensuojelun ja erityisen tuen piirissä olevien lasten ja nuorten hyväksi. Keräyspisteet toimivat 128 paikkakunnalla ja eJoulupuu-keräyksen kautta on mahdollisuus lahjoittaa 300 paikkakunnalle. Viime vuonna Joulupuu tuotti yhteensä 52 504 joululahjaa sekä yksityislahjoittajilta, että organisaatioilta. Konkreettisten joululahjojen jakelijoina toimivat muun muassa paikalliset sosiaalitoimet ja seurakunnan diakoniatyö.
”Olemme erittäin iloisia Gigantin pääkumppanuudesta ja kiitollisia lahjoituksesta, jonka ansiosta yhä useampi lapsi ja nuori saa joululahjan ja tulee nähdyksi. Pääkumppanuuden myötä tukea saa myös keräystoimintamme, jota koordinoi tälläkin hetkellä yli 1 000 ahkeraa vapaaehtoista ympäri Suomea. Arvostamme Gigantin panostuksia paikalliseen toimintaan ja pitkäjänteistä sitoutumista yhteistyöhön. On hienoa lähteä kehittämään yhdessä toimintaa myös tulevalle vuodelle”, kertoo Joulupuun toiminnanjohtaja Doris Tuohimaa.
Joulupuu-keräys on luontevaa jatkoa Gigantti tekee hyvää -työhön, kertoo yhteistyöstä vastaava Gigantin viestintäpäällikkö Rita Pasanen.
”Perinteinen joululahjoituksemme on giganttilaisille tärkeä asia, ja lasten sekä nuorten auttaminen sisäisten kyselyjen perusteella sydäntä lähellä. On ollut hienoa nähdä, miten laajasti ja konkreettisesti Joulupuu tavoittaa lahjansaajat, ja miten omistautuneita joulupuulaiset ovat keräykselle. Haluamme kannustaa mukaan lahjoittamaan ja toivomme, että mahdollisimman moni muistaisi pyyteettömän teon niille, jotka saattaisivat muuten jäädä ilman joululahjaa. Gigantin myymälöiden kautta paikallisiin keräyksiin lähtee sekä tuotteita, lahjakortteja että taloudellista tukea eJoulupuun myötä.”
Osa lahjoituksessa mukana olevista Gigantti-myymälöistä* toimii myös Joulupuun virallisina keräyspisteinä. Helsingin Forumissa, Vantaan Tammistossa, Espoon Suomenojalla, Turun Skanssissa, Tampereen Lielahdessa ja Kalevassa, sekä Jyväskylässä, Oulussa ja Rovaniemellä sijaitsevat Gigantit vastaanottavat lahjoituksia joulukuun puoleenväliin asti, paikallisten keräysaikojen puitteissa (ks. paikkakuntakohtainen listaus).
*Joulupuu-keräykseen lahjoittavat myymälät: Espoo/Suomenoja ja Lommila, Helsinki/Forum, Kaari ja Itis, Hämeenlinna, Iisalmi, Joensuu, Jyväskylä, Kokkola, Kotka, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Oulu, Pieksämäki, Porvoo, Pori, Raisio, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere/Kaleva ja Lielahti, Tornio, Turku, Vaasa, Vantaa/Tammisto.
Gigantti tekee hyvää -työ perustuu teknologisen yhdenvertaisuuden edistämiseen ja konkreettiseen arjen auttamiseen – erityisesti niille, joilla on syrjäytymisriskejä taloudellisista tai tietotaidollisista syistä. Valtakunnallisen joululahjoituksen ohella Gigantti vahvistaa lasten digiturvataitoja yhteistyöllä Pelastakaa Lasten kanssa, toteuttaa suomalaisten teknologisia haasteita selvittävää tutkimusta ja antaa akuuttia tukea kansainvälisissä kriiseissä, kuten Laptops for Ukraine -lahjoituksella ukrainalaisille koululaisille ja viranomaisille.
Yhteyshenkilöt
Rita PasanenGigantti Oy Ab / viestintäpäällikkö
Palvelemme mediayhteyksissä arkisin klo 9.00–15.00.
Gigantti on Suomen suurin elektroniikan ja kodinkoneiden jälleenmyyjä.
Meillä on Suomessa 37 myymälää ja yrityksemme palveluksessa työskentelee yli 1 400 giganttilaista - myymälöiden ohella netti- ja yritysmyynnissä, sekä asiakaspalvelu- että jakelukeskuksissa. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingin Sanomatalossa.
Liikevaihtomme tilikaudella 2023/2024 oli 478 miljoonaa euroa. Olemme osa Norjassa toimivaa Elkjøp-konsernia, joka kuuluu englantilaisen kodinelektroniikkaketjun, Currys plc:n, omistukseen.
Lisätietoa meistä löydät kotisivuilta osoitteesta: gigantti.fi.
