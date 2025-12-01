Uudet karttatyökalut tarjoavat tarkkaa tietoa ilmastonmuutoksesta ja kaupunkien pienilmastosta

Ilmatieteen laitos on julkaissut kaksi uutta avointa karttatyökalua, jotka tarjoavat entistä tarkempaa ja ajantasaisempaa tietoa Suomen muuttuvasta ilmastosta ja kaupunkien pienilmastoista. Työkalut auttavat kaupunkeja, kuntia ja muita toimijoita tekemään tietoon perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, kaupunkisuunnittelussa ja riskienhallinnassa.

“Tarve entistä tarkemmalle ja alueelliselle ilmastotiedolle kasvaa nopeasti. Uudet karttatyökalut tuovat ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyviksi tavalla, joka palvelee sekä päätöksentekijöitä että tavallisia kansalaisia”, sanoo yksikönpäällikkö Hilppa Gregow Ilmatieteen laitokselta.

Työkalut on rakennettu osana Tarkempaa alueellista palvelua Suomen ilmastosta -projektia (TAPSI), jota on rahoittanut LähiTapiola.

“Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen ja voimistuminen näkyvät meille jo nyt lisääntyneinä korvausmenoina. Rahoittamalla hanketta halusimme mahdollistaa, että kunnat, kaupungit ja yritykset pystyisivät nykyistä helpommin tarkastelemaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia omalla alueellaan. Vain tietoa ja ymmärrystä lisäämällä voimme vahvistaa varautumista muuttuvaan ilmastoon”, toteaa ilmastoasiantuntija Suvi Järvinen LähiTapiolasta.

Näin Suomi lämpenee eri maakunnissa

Suomen alueelliset ilmastonmuutosskenaariot -karttatyökalu esittää maakuntakohtaisia arvioita lämpötilan ja sademäärän muutoksista eri ilmastonmuutosskenaarioihin perustuen. Karttavisualisoinnit ja aikasarjat tarjoavat käyttäjälle mahdollisuuden tarkastella ilmaston kehittymistä Suomen eri osissa lähivuosista vuosisadan loppuun ajallisesti aiempaa tarkemmin.

Työkalu havainnollistaa, miten kuukausitasolla lämpötilan ja sademäärän arvioidaan muuttuvan eri skenaarioiden mukaan eri puolilla Suomessa. Paikallinen numeerinen tieto tekee ilmastonmuutoksesta konkreettisemman ja voi myös auttaa määrittämään sopeutumisen tavoitteita muuttuvaan ilmastoon aiempaa täsmällisemmin.

Reaaliaikaista tietoa lämpötiloista ja kosteudesta eri kaupunginosista

Kaupunkisääseuranta-karttatyökalu näyttää reaaliaikaisia lämpötila- ja kosteushavaintoja Helsingin, Tampereen ja Rovaniemen uusista kaupunki-ilmaston mittareista, jotka on asennettu kaupunki-ilmastotutkimusta ja alueiden erilaisten piirteiden havainnointia silmällä pitäen.

Interaktiivinen kartta ja 1–14 vuorokauden aikasarjat tekevät näkyviksi kaupunginosien väliset lämpötila- ja kosteuserot sekä sen, miten muun muassa viheralueet, liikenne, tuulensuunta ja -voimakkuus vaikuttavat kaupunginosien olosuhteisiin. Kartan avulla voi tunnistaa esimerkiksi kuumia kaupunginosia tai viileitä puistoalueita. Tietoa voi hyödyntää esimerkiksi viheralueiden kehittämisessä ja kuumuuden haittojen vähentämisessä.

Tampereen kaupunki on hyödyntänyt lämpötilahavaintoja Suomen ympäristökeskuksen vetämän Countecos-hankkeen ekosysteemiviilennyspalveluiden mallintamisessa sekä jo lainvoiman saaneen valtuustokauden 2021–2025 kantakaupungin vaiheyleiskaavan kaupunkivihreän kehittämisalueselvityksessä.

”Lämpötilamittausdata on erittäin keskeinen osa ilmastonmuutoksen sopeutumisen suunnittelua kaupunkiympäristössä”, sanoo paikkatietoasiantuntija Erno Mäkinen Tampereen kaupungilta.