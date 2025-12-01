Uudet karttatyökalut tarjoavat tarkkaa tietoa ilmastonmuutoksesta ja kaupunkien pienilmastosta
Miten ilmastonmuutos etenee maakunnittain seuraavien vuosikymmenten aikana? Missä suomalaiskaupungeissa syntyy kuumia lämpösaarekkeita jo nyt? Muun muassa näihin kysymyksiin löytyy tietoa uusista karttatyökaluista, jotka ovat maksutta kaikkien käytettävissä.
Ilmatieteen laitos on julkaissut kaksi uutta avointa karttatyökalua, jotka tarjoavat entistä tarkempaa ja ajantasaisempaa tietoa Suomen muuttuvasta ilmastosta ja kaupunkien pienilmastoista. Työkalut auttavat kaupunkeja, kuntia ja muita toimijoita tekemään tietoon perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, kaupunkisuunnittelussa ja riskienhallinnassa.
“Tarve entistä tarkemmalle ja alueelliselle ilmastotiedolle kasvaa nopeasti. Uudet karttatyökalut tuovat ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyviksi tavalla, joka palvelee sekä päätöksentekijöitä että tavallisia kansalaisia”, sanoo yksikönpäällikkö Hilppa Gregow Ilmatieteen laitokselta.
Työkalut on rakennettu osana Tarkempaa alueellista palvelua Suomen ilmastosta -projektia (TAPSI), jota on rahoittanut LähiTapiola.
“Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen ja voimistuminen näkyvät meille jo nyt lisääntyneinä korvausmenoina. Rahoittamalla hanketta halusimme mahdollistaa, että kunnat, kaupungit ja yritykset pystyisivät nykyistä helpommin tarkastelemaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia omalla alueellaan. Vain tietoa ja ymmärrystä lisäämällä voimme vahvistaa varautumista muuttuvaan ilmastoon”, toteaa ilmastoasiantuntija Suvi Järvinen LähiTapiolasta.
Näin Suomi lämpenee eri maakunnissa
Suomen alueelliset ilmastonmuutosskenaariot -karttatyökalu esittää maakuntakohtaisia arvioita lämpötilan ja sademäärän muutoksista eri ilmastonmuutosskenaarioihin perustuen. Karttavisualisoinnit ja aikasarjat tarjoavat käyttäjälle mahdollisuuden tarkastella ilmaston kehittymistä Suomen eri osissa lähivuosista vuosisadan loppuun ajallisesti aiempaa tarkemmin.
Työkalu havainnollistaa, miten kuukausitasolla lämpötilan ja sademäärän arvioidaan muuttuvan eri skenaarioiden mukaan eri puolilla Suomessa. Paikallinen numeerinen tieto tekee ilmastonmuutoksesta konkreettisemman ja voi myös auttaa määrittämään sopeutumisen tavoitteita muuttuvaan ilmastoon aiempaa täsmällisemmin.
Reaaliaikaista tietoa lämpötiloista ja kosteudesta eri kaupunginosista
Kaupunkisääseuranta-karttatyökalu näyttää reaaliaikaisia lämpötila- ja kosteushavaintoja Helsingin, Tampereen ja Rovaniemen uusista kaupunki-ilmaston mittareista, jotka on asennettu kaupunki-ilmastotutkimusta ja alueiden erilaisten piirteiden havainnointia silmällä pitäen.
Interaktiivinen kartta ja 1–14 vuorokauden aikasarjat tekevät näkyviksi kaupunginosien väliset lämpötila- ja kosteuserot sekä sen, miten muun muassa viheralueet, liikenne, tuulensuunta ja -voimakkuus vaikuttavat kaupunginosien olosuhteisiin. Kartan avulla voi tunnistaa esimerkiksi kuumia kaupunginosia tai viileitä puistoalueita. Tietoa voi hyödyntää esimerkiksi viheralueiden kehittämisessä ja kuumuuden haittojen vähentämisessä.
Tampereen kaupunki on hyödyntänyt lämpötilahavaintoja Suomen ympäristökeskuksen vetämän Countecos-hankkeen ekosysteemiviilennyspalveluiden mallintamisessa sekä jo lainvoiman saaneen valtuustokauden 2021–2025 kantakaupungin vaiheyleiskaavan kaupunkivihreän kehittämisalueselvityksessä.
”Lämpötilamittausdata on erittäin keskeinen osa ilmastonmuutoksen sopeutumisen suunnittelua kaupunkiympäristössä”, sanoo paikkatietoasiantuntija Erno Mäkinen Tampereen kaupungilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hankkeen johtaja, yksikönpäällikkö Hilppa Gregow, Ilmatieteen laitos, p. 029 539 3510, etunimi.sukunimi@fmi.fi
Ilmastoasiantuntija Suvi Järvinen, LähiTapiola, p. 044 461 0072, etunimi.sukunimi@lahitapiola.fi
Paikkatietoasiantuntija Erno Mäkinen, Tampereen kaupungin yleiskaavoitus, p. 044 423 5935, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Syksy oli osassa maata poikkeuksellisen lämmin1.12.2025 11:41:27 EET | Tiedote
Syksy oli mittaushistorian toiseksi lämpimin useilla Ilmatieteen laitoksen havaintoasemilla. Marraskuussa Suomi jakautui sään osalta kahteen: Lapissa oli kylmää, muualla maassa lauhaa.
Alkuviikolla Suomi jakautuu lämpötilojen osalta kahtia24.11.2025 14:47:03 EET | Tiedote
Lapissa on selvästi muuta maata kylmempää, pakkanen vaihtelee siellä ‒20:n ja ‒30 asteen välillä. Loppuviikolla sää lauhtuu koko maassa.
Lumisade heikentää ajokeliä maan etelä- ja keskiosassa loppuviikolla18.11.2025 14:51:32 EET | Tiedote
Sää ja ajokeli muuttuvat talvisemmiksi myös maan etelä- ja keskiosissa, kun matalapaine tuo monin paikoin alueelle ensilumen. Muuttuvat olosuhteet on tärkeää ottaa huomioon liikenteessä.
Perämerelle on alkanut muodostua jäätä – jäille ei kuitenkaan ole vielä menemistä14.11.2025 09:52:40 EET | Tiedote
Itämeren jäätyminen alkoi tavanomaiseen aikaan, vaikka merivesi on selvästi ajankohdan keskiarvoja lämpimämpää.
Viikonlopusta on tulossa talvinen, ensilumi saattaa sataa etelässäkin13.11.2025 14:04:27 EET | Tiedote
Lämpötilat laskevat, kun lauha ilmamassa väistyy pakkasmassan tieltä. Pohjoisessa oleva matalapaine tuo lähes koko maahan sateita ja puuskaista tuulta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme