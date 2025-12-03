Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Tutkimukset Vaasan H-talon 6. kerroksessa jatkuvat

3.12.2025 12:05:00 EET | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote

H-talon sisäilmaoireilulle ei ole vielä löytynyt selitystä. Syöpä- ja veritautien osasto toimii edelleen väistötiloissa S-rakennuksessa. H-talon tiloista ei ole todettu, että niissä oleskelu olisi terveydelle haitaksi tai että toimintaa olisi siirrettävä muihin tiloihin.

Tähän mennessä tehdyissä tutkimuksissa ei ole varmistettu syytä oireilulle, jota tiloissa työskentelevät ja potilaat ovat raportoineet. Toukokuun jälkeen on keskitytty tutkimaan ilmanvaihtoa ja ilman kiertoa tiloissa.

Eri aikoina tehdyissä tutkimuksissa sisäilman kuitupitoisuuksissa on ollut vaihtelua. Seuraavaksi selvitetään kuidun lähdettä sekä ilmastointikanavista että materiaaleista. Tutkimusten alkuvaiheessa oireilun syyksi epäiltiin mattoja, mutta tätä ei ole voitu sulkea pois eikä vahvistaa.

Sisäilmaoireilun syytä ei ole vieläkään löydetty. Tilat halutaan kuntoon ja käyttöön mahdollisimman pian.

Oireilua ja sen syitä selvitetään ja ratkaistaan yhteistyössä H-talon rakentamisesta vastanneen Bothnia High 5 -allianssin jäsenten kanssa.

Yhteyshenkilöt

Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö

Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

kommunikation@ovph.fi

Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.

Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.

