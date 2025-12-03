Tutkimukset Vaasan H-talon 6. kerroksessa jatkuvat
H-talon sisäilmaoireilulle ei ole vielä löytynyt selitystä. Syöpä- ja veritautien osasto toimii edelleen väistötiloissa S-rakennuksessa. H-talon tiloista ei ole todettu, että niissä oleskelu olisi terveydelle haitaksi tai että toimintaa olisi siirrettävä muihin tiloihin.
Tähän mennessä tehdyissä tutkimuksissa ei ole varmistettu syytä oireilulle, jota tiloissa työskentelevät ja potilaat ovat raportoineet. Toukokuun jälkeen on keskitytty tutkimaan ilmanvaihtoa ja ilman kiertoa tiloissa.
Eri aikoina tehdyissä tutkimuksissa sisäilman kuitupitoisuuksissa on ollut vaihtelua. Seuraavaksi selvitetään kuidun lähdettä sekä ilmastointikanavista että materiaaleista. Tutkimusten alkuvaiheessa oireilun syyksi epäiltiin mattoja, mutta tätä ei ole voitu sulkea pois eikä vahvistaa.
Sisäilmaoireilun syytä ei ole vieläkään löydetty. Tilat halutaan kuntoon ja käyttöön mahdollisimman pian.
Oireilua ja sen syitä selvitetään ja ratkaistaan yhteistyössä H-talon rakentamisesta vastanneen Bothnia High 5 -allianssin jäsenten kanssa.
Yhteyshenkilöt
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Ulf StenbackaKiinteistöjohtajaPuh:040 669 2001ulf.stenbacka@ovph.fi
Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue
Tillfälligt problem i bokningen av färdtjänst3.12.2025 13:05:00 EET | Pressmeddelande
En del av de klienter som använder färdtjänst kunde inte boka skjuts på måndag och tisdag. Orsaken är att Vaasan Ulataksi Oy bytt system. En del klienters uppgifter överfördes inte till det nya systemet. När problemet upptäcktes togs det gamla systemet i bruk vid sidan av det nya.
Kuljetuspalveluiden varaamisessa tilapäinen ongelma3.12.2025 13:05:00 EET | Tiedote
Osa kuljetuspalveluita käyttävistä asiakkaista ei voinut varata kyytiä maanantaina ja tiistaina. Syynä on Vaasan Ulataksin järjestelmän vaihtaminen. Osan asiakkaista tiedot ei siirtynyt uuteen järjestelmään. Kun ongelma havaittiin, otettiin rinnalle käyttöön vanha järjestelmä.
Utredningarna på sjätte våningen i H-huset i Vasa fortsätter3.12.2025 12:05:00 EET | Pressmeddelande
Man har ännu inte hittat någon förklaring till problemen med inomhusluften i H-huset. Avdelningen för cancer- och blodsjukdomar är fortfarande i tillfälliga utrymmen i S-huset. I utredningarna har man inte konstaterat att det skulle vara skadligt för hälsan att vistas i H-husets lokaler eller att verksamheten borde flyttas till andra lokaler.
Inga verksamhetsställen stängs17.11.2025 16:04:36 EET | Pressmeddelande
Den 17 november behandlade styrelsen för Österbottens välfärdsområde budgeten för 2026, dvs. hur 861 miljoner euro ska användas bäst för att trygga invånarnas hälsa, välfärd och säkerhet i Österbotten. Budgeten behandlas i välfärdsområdesfullmäktige 1.12.2025.
Toimipisteitä ei suljeta17.11.2025 16:03:59 EET | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus käsitteli 17.11. vuoden 2026 talousarvion eli miten 861 miljoonaa euroa käytetään parhaiten Pohjanmaan asukkaiden terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamiseksi. Budjetti käsitellään aluevaltuustossa 1.12.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme