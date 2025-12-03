Tutkimukset Vaasan H-talon 6. kerroksessa jatkuvat

Tähän mennessä tehdyissä tutkimuksissa ei ole varmistettu syytä oireilulle, jota tiloissa työskentelevät ja potilaat ovat raportoineet. Toukokuun jälkeen on keskitytty tutkimaan ilmanvaihtoa ja ilman kiertoa tiloissa.

Eri aikoina tehdyissä tutkimuksissa sisäilman kuitupitoisuuksissa on ollut vaihtelua. Seuraavaksi selvitetään kuidun lähdettä sekä ilmastointikanavista että materiaaleista. Tutkimusten alkuvaiheessa oireilun syyksi epäiltiin mattoja, mutta tätä ei ole voitu sulkea pois eikä vahvistaa.

Sisäilmaoireilun syytä ei ole vieläkään löydetty. Tilat halutaan kuntoon ja käyttöön mahdollisimman pian.

Oireilua ja sen syitä selvitetään ja ratkaistaan yhteistyössä H-talon rakentamisesta vastanneen Bothnia High 5 -allianssin jäsenten kanssa.