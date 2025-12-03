Turun yliopisto

Rintasyöpä vauhdittaa leviämistään muokkaamalla imusuonistoa

3.12.2025 12:05:00 EET | Turun yliopisto | Tiedote

Rintasyöpä kykenee muokkaamaan imuteitä, joita pitkin se kulkee vartijaimusolmukkeisiin. Niistä syöpä voi levitä muualle elimistöön. Turun yliopiston, Turun yliopistollisen keskussairaalan ja InFLAMES-lippulaivan tutkijoiden uusi havainto voi auttaa kehittämään täsmähoitoja, joilla leviämistä voitaisiin estää.

Suvi Harvisalo / Turun yliopisto

Rintasyövän vaarallisin piirre on sen kyky levitä muualle elimistöön. Yleensä ensimmäinen merkki taudin leviämisestä on se, että emokasvaimesta irronneita syöpäsoluja löytyy niin sanotuista vartijaimusolmukkeista. Ensimmäiset imusolmukkeet, jonne syöpäsolut voivat kulkeutua imusuonia pitkin, sijaitsevat potilaan kainalossa.

Turun yliopiston tutkijat seurasivat yksittäisten solujen toimintaa imuteissä ja havaitsivat, että kun syöpä leviää imusolmukkeisiin, immuunipuolustusta tukevien solujen määrä vähenee. Samaan aikaan lisääntyvät solut, jotka tekevät imusuonista syöpäsoluille helpompia kulkea.

Lisäksi tutkimuksessa löydettiin tietty proteiini Matrix-Gla-proteiini (MPG), jota syöpäsolut hyödyntävät kiinnittyäkseen imusuoniin. Mitä enemmän tätä proteiinia on, sitä helpommin syöpäsolut pystyivät oletettavasti kulkemaan imusuonissa, asettumaan imusolmukkeisiin ja jatkamaan leviämistään eteenpäin. MPG on proteiini, jonka tiedetään vastaavan luutumisesta, mutta sen toiminnasta imusuonistossa ei ole aiempaa tietoa. Terveissä imusuonissa sitä ei esiinny.

– Tutkimustulos tuo esiin uuden näkökulman siihen, miksi rintasyöpä leviää ja miksi sen pysäyttäminen on vaikeaa. Ymmärtämällä paremmin, miten syöpä muuttaa imusolmukkeita, voidaan tulevaisuudessa kehittää täsmähoitoja, jotka estävät tätä prosessia ja parantavat potilaiden ennustetta, kertoo tutkimuksen johtaja, akateemikko Sirpa Jalkanen.

Imusolmukenäytteet, joista havainnot tehtiin, saatiin Turun yliopistollisesta sairaalasta rintasyöpäpotilailta. Tutkimus onkin Jalkasen mukaan hyvä esimerkki siitä, kuinka tärkeää potilaiden, kliinikoiden ja perustutkijoiden yhteistyö on.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä Suomessa, ja siihen sairastuu vuosittain yli 5 000 naista. Taudin hoitotulokset ovat meillä maailmanlaajuisestikin arvioituna hyvät, sillä sairastuneista noin 90 prosenttia on elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista. Silti osa sairastuneista menehtyy yhä tautiin. Mitä aiemmin rintasyöpä löydetään, sitä parempi on potilaan ennuste.

Jalkasen johtama tutkimus on julkaistu arvostetussa Nature Communications-tiedelehdessä.

Syöpä imusolmukeessa.
Kuvassa on imusolmuke, jonka syäpäsolut on värjätty keltaisella. Siniset juosteet ovat imuteitä.
Akira Takeda, Turun yliopisto
