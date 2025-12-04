Yli kolmannes suomalaisista hyväksyisi ympäristölle haitallisimpien lihatuotteiden raskaan verottamisen

Turun yliopiston luonnon monimuotoisuuden edistämiseen keskittyvässä BIODIFUL-hankkeessa tutkittiin kuluttajakyselyllä keväällä 2024 suomalaisten aikuisten suhtautumista lihan hinnan nostamiseen ja sen saatavuuden rajoittamiseen. Lisäksi selvitettiin mielipiteitä mahdollisista lihan kulutusta rajoittavien poliittisten ohjauskeinojen tehokkuudesta, oikeudenmukaisuudesta sekä arvioita niiden aiheuttamasta häiritsevästä haitasta.

– Suurin osa suomalaisista syö suosituksia enemmän punaista lihaa, mikä aiheuttaa merkittäviä haittoja sekä kansanterveydelle että ympäristölle. Tästä syystä oli tärkeää tutkia, millaisia ohjauskeinoja suomalaiset voisivat mahdollisesti hyväksyä, vastikään Turun yliopistolla kansanterveystieteestä väitellyt Esa-Pekka Nykänen kommentoi.

Tutkimuksessa arvioitiin myös sitä, miten suomalaisten käsitys ilmastonmuutoksen ja luontokadon aiheuttamista riskeistä tai luottamus poliittisiin päätöksentekijöihin vaikuttavat lihankulutuksen rajoittamista ohjaavien toimien hyväksyttävyyteen.

Kokemus oikeudenmukaisuudesta lisäsi hyväksyttävyyttä

Tutkimuksessa tarkasteltiin neljän lihankulutuksen vähentämiseen pyrkivän ohjauskeinon hyväksyttävyyttä 1999 vastaajan kuluttajakyselyssä. Kyselyn vastaajat oli valittu niin, että ne edustivat Suomen väestöä iän, sukupuolen ja asuinalueen osalta.

Kaksi ohjauskeinoista koski lihatuotteiden hinnoittelua ja kaksi saatavuutta. Hyväksyttävyys vaihteli 25–35 prosentin välillä. Hyväksytyin ohjauskeino oli ympäristölle haitallisimpien lihatuotteiden raskas verottaminen, jonka hyväksyisi 35 % suomalaisista. Eniten vastustusta herätti lihan alennusmyyntien kieltäminen, jonka hyväksyisi vain 25 % vastaajista. Tutkimuksessa arvioitiin myös lihatuotteiden hyllytilan rajoittamista kaupoissa sekä lihan kokonaiskulutuksen puolittamista.

– Mitä suuremmiksi osallistujat arvioivat luontokadon ja ilmastonmuutoksen riskit, sitä todennäköisemmin he hyväksyivät eri toimet, Nykänen kertoo.

Merkittävimmäksi taustavaikuttimeksi paljastui vastaajien mielipide toimien oikeudenmukaisuudesta.

– Hyväksyttävyyden ja oikeudenmukaisuuden välillä oli niin vahva yhteys, että lihan kulutusta rajoittavien toimien hyväksyttävyys erittäin todennäköisesti nousisi, mikäli lakialoitteiden muotoilussa painotetaan tasapuolisuutta, tutkija selittää.

Tulokset on julkaistu Sustainable Production and Consumption -lehdessä 5.11.2025.