Alkuvuoden 2026 jännärit vievät lukijan äärirajoille – Trilleritaivaan uuden ykkösnimen Jeneva Rosen Täydellinen avioliitto on tammikuun kohokohta!

Tammikuu 2026

Ruth Ware: Nainen huoneessa 11



Nainen huoneessa 11 on itsenäinen jatko-osa Ruth Waren menestysjännärille Nainen hytissä 10. Jatko-osassa toimittaja Lo Blacklock saa mystisen kutsun sveitsiläisen luksushotellin avajaisiin. Hotellin omistaa salaperäinen miljardööri Marcus Leidmann, jonka haastattelua Lo tavoittelee, mutta mies osoittautuu vaikeasti tavoitettavaksi. Kunnes yöllinen puhelu muuttaa kaiken. ​Suomentaja: Antti Saarilahti. Julkaisupäivä 9.1.2026.

Richard Osman: Mahdoton mammona

Suosittu Torstain murhakerho on täällä taas! Terävän huumorin, sydämellisten hahmojen ja aivonystyröitä haastavien murhamysteerien taituri Richard Osman on valloittanut lukijat ympäri maailman. Mahdottomassa mammonassa raha ja rikos kietoutuvat toisiinsa humoristisella otteella. Suomentaja: Antti Saarilahti. Julkaisupäivä 16.1.2026.

Lucy Clarke: Tyrskyjen talo



Lomatrillerien kuningatar Lucy Clarke kuljettaa lukijan nojatuolimatkalle Marokon auringon paahteeseen ja aaltojen armoille. Marrakechissa vaikeuksiin joutunut malli Bea pakenee Surffitalon suojiin ja tempautuu pian sen salaisuuksien vaarallisiin pohjavirtoihin. Vuosi sitten hänen ikäisensä nainen kulki samoja rantoja, kohtasi samoja vieraita – ja katosi jälkiä jättämättä. Viimeinen paikka, jossa hänet nähtiin, oli Surffitalo. Suomentaja: Elina Lustig. Julkaisupäivä 23.1.2026.

Jeneva Rose: Täydellinen avioliitto

Yhdysvaltalainen Jeneva Rose on New York Timesin ykkösbestselleristi ja markkinointivelho, jonka teoksia on käännetty jo yli 30 kielelle. Tämä sensaatiotrilleri onkin hotkittava kerralla! Siinä huippuasianajaja Sarah Morgan vannoo puolustavansa miestään, jota epäillään rakastajattarensa murhasta. Pettäjä mies takuulla onkin, mutta onko hän murhaaja? Suomentaja: Juha Ahokas. Julkaisupäivä 23.1.2026.

"Täydellinen avioliitto on kaikkea, mitä haluan trilleriltä. Seksikäs, järkyttävä ja jännittävä – ja loppu, jota en olisi koskaan arvannut. Jeneva Rose on juonenkäänteiden kuningatar." –Colleen Hoover

Mats Strandberg: Muusa

Pohjoismaisen kauhun ja psykologisen jännityksen tähti Mats Strandberg vie taiteen ja pakkomielteiden pimeään maailmaan, jossa luovuuden hinta on kallis ja kaikki on kaupan. Suomentaja: Antti Immonen. Julkaisupäivä 30.1.2026.

Johanna Mo: Hyökyaalto

Vahvatunnelmainen dekkari katastrofin hajottamista perheistä ja Öölannin pimeydestä päättää ylistetyn Saarimurhat-sarjan. Suomentaja: Kristiina Vaara. Julkaisupäivä 30.1.2026.

Helmikuu 2026

Freida McFadden: Hyvä Debbie

Kotiapulainen-kirjoillaan jättimäiseen menestykseen nousseen Freida McFaddenin Hyvä Debbie on yksi vuoden 2026 odotetuimmista trilleriuutuuksista maailmalla. Siinä Debbie Mullenille riittää. Hän on pyrkinyt vuosia auttamaan neuvontapalstallaan naisia, joista aivan liian monia on avioliitossaan sivuutettu, vähätelty ja jopa pahoinpidelty. Debbie tekee kaikkensa ohjatakseen heitä oikeaan suuntaan. Tai ainakin teki. Nyt Debbien oma elämä tuntuu luisuvan otteesta, niin töissä kuin kotona. Debbie ei jaksa enää yrittää ymmärtää. Ei enää tavoitella järkevyyttä ja käytännöllisyyttä. On aika ryhtyä elämään omien neuvojensa mukaan. Ja on aika kostaa niille, jotka sen eniten ansaitsevat. Suomentaja: Jussi Tuomas Kivi. Julkaisupäivä 10.2.2026.

Donna Leon: Puhdistava tuli



Rakastetun rikossarjan uusimmassa osassa kaksi nuorisojengiä pidätetään väkivaltaisen yhteenoton jälkeen, ja komisario Guido Brunettin kollega Claudia Griffoni päättää auttaa yhtä nuorista. Hyvällä teolla on kuitenkin kohtalokkaat seuraukset. Suomentaja: Markku Päkkilä. Julkaisupäivä 10.2.2026.

Marianne Cedervall: Menneiden surujen summa



Eläkeläispoliisi Tryggve haluaa lahjoittaa ystävälleen Ankille syntymäpäivälahjaksi matkan Itävaltaan. Matkaa suunnitellessaan he törmäävät Öbergin perheeseen, jolla myös on reissusuunnitelmia. Kun syntymäpäivämatka toteutuu, Alppi-idyllin keskellä lomailevat yllättäen myös Öbergit. Vuoriston kukkaloiston keskellä on kuitenkin jotain pahasti vinossa, ja pian Ankin tutkijankyvyille on taas käyttöä. Eivätkä huonot uutiset Öbergin suvusta pääty, kun vuoristosta palataan tuttuun ja turvalliseen Gotlantiin... Ankin ja Tryggven on yhdistettävä voimansa ratkaistakseen murhamysteeri, jossa mikään ei ole sitä, miltä ensin näyttää. Suomentaja: Riie Heikkilä. Julkaisupäivä 19.2.2026.

Yrsa Sigurðardóttir: Löydän sinut

Myyntiennätyksiä rikkoneen Islannin dekkarikuningattaren kuumeinen jännäri kiskoo lukijan syvyyksiin, kun Reykjavíkin kierrätyskeskuksesta löytyy vanha luuranko. Samaan aikaan poliisit Týr ja Karó selvittelevät piinaavaa naapuririitaa, joka muuttuu murhatutkimukseksi. Suomentaja: Marjakaisa Matthíasson. Julkaisupäivä 26.2.2026.

Kaikki teokset julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana.

