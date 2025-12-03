Vain pieni osa pirkanmaalaisista lapsista saanut influenssarokotuksen - taudilla vakavat seuraukset

Katso lista, kenelle annetaan maksuton influenssarokote THL:n sivuilta: Kenelle ilmainen influenssarokote. Rokotteen saa normaalin vastaanottokäynnin yhteydessä tai varaamalla ajan digitaalisesti OmaPirhassa.

Raskaana oleville influenssarokote annetaan neuvolassa vastaanottokäynnin yhteydessä.

Lisäksi osa neuvoloista Hämeenkyrössä, Tampereella, Valkeakoskella ja Ylöjärvellä järjestää asiakkailleen rokotustapahtumia, joissa rokotteen voi saada ilman ajanvarausta. Katso rokotustapahtumat ilman ajanvarausta verkkosivuiltamme

– Vuosittain pieniä lapsia joutuu sairaalahoitoon influenssan takia. Kausi-influenssarokotus on helppo tapa suojata oman perheenne terveyttä. Pienet lapset sairastuvat influenssaan herkästi, ja tauti voi olla heille raskaampi kuin aikuisille. Rokote vähentää sairastumisen riskiä ja lieventää oireita, jos influenssa silti tulee, kertoo apulaisylilääkäri Merja Hietanen lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjalta.