Pienyrittäjän arki voi olla turvaton – uusi koulutus auttaa varautumaan riskeihin
Monet pienyrittäjät työskentelevät liiketiloissaan yksin ja voivat kohdata arjessaan pelottaviakin tilanteita. Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen uusi koulutus tarjoaa tietoa ja työkaluja, joilla yrittäjä voi ennaltaehkäistä vaaratilanteita ja vahvistaa omaa turvallisuuden tunnettaan.
Ihmisten turvattomuuden tunne on lisääntynyt. Esimerkiksi kaupunkien keskusta-alueet näyttäytyvät monille levottomina. Turvattomuutta kokevat myös yksin omissa liiketiloissaan työskentelevät pienyrittäjät.
– Turvallisuus on iso osa-alue, joka jää monelta pienyrittäjältä huomioimatta. Asia muistuu usein mieleen vasta siinä vaiheessa, kun kohdataan aggressiivisesti tai epäasiallisesti käyttäytyviä asiakkaita, kertoo turvallisuusalan kouluttaja Jukka Mertaniemi Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksesta.
– Turvallinen työympäristö on perusedellytys yritystoiminnalle, ja turvallisuutta on järkevää ja kannattavaa kehittää.
Tähän pulmaan apuja tarjoaa Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen uusi Pienyrittäjän turvallinen arki -koulutus. Koulutuksessa yrittäjät saavat käytännön vinkkejä, harjoituksia ja toimintamalleja, joilla lisätä turvallisuutta omassa työssä. Osallistujat oppivat tunnistamaan ja ehkäisemään asiakaspalvelun ja toimitilojen turvallisuusriskejä, toimimaan oikein uhka- ja vaaratilanteissa sekä kehittämään oman yrityksen turvallisuuskulttuuria.
Kun tieto kasvaa, turvallisuus kasvaa
Turvallisuustietämyksen lisääminen on Mertaniemen mukaan yksi tehokkaimmista tavoista vahvistaa omaa turvallisuuden tunnetta.
– Jos on tietoa alla, tilanteet eivät tunnu niin voimakkailta. Tällöin mukana ei ole ainoastaan tunnetasolla, vaan tilannetta osaa arvioida myös faktojen kautta, että onko tässä todella uhka päällä vai ei, Mertaniemi kertoo.
Kun turvallisuustietämys lisääntyy ja itsevarmuus kasvaa, on sillä merkittävä vaikutus yrittäjän työhyvinvointiinkin.
Koulutuksessa pienyrittäjät pääsevät rakentamaan oman turvallisuussuunnitelman, jossa on huomioitu juuri omaan yritykseen ja toimialaan liittyviä mahdollisia vaaratilanteita ja menettelytapoja. Suunnitelmassa huomioidaan sekä henkilön että omaisuuden turvallisuus.
Isoissa yrityksissä turvallisuussuunnitelmat ovat vakiintunut käytäntö, mutta Mertaniemi kannustaa myös kaikkia pieniä yrityksiä turvallisuussuunnitelman tekoon. Jos turvallisuutta ei ole huomioitu ja jotain pääsee sattumaan, pienessä yrityksessä vaikutukset voivat olla isot.
– Pahimmillaan koko toiminta voi keskeytyä, jos tulee omaisuusvahinko tai henkilöön kohdistuva vahinko, Mertaniemi huomauttaa.
Ensimmäinen Pienyrittäjän turvallinen arki -koulutus järjestetään keväällä 2026. Haku on auki 20.1. saakka. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimusopiskelijalle koulutus on maksuton. Koulutusta järjestetään TAKKissa myös jatkossa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka MertaniemiKouluttaja, turvallisuusalaTampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKPuh:044 7906 302jukka.mertaniemi@takk.fi
Sirpa MertaniemiKouluttaja, yrittäjyysTampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKPuh:044 7906 146sirpa.mertaniemi@takk.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 13 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 300. TAKKia ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta. Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa. Yrityksille ja organisaatioille on tarjolla joustavat ja yksilölliset henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut.
