Tutkimus selvitti suomalaisten ruokailutavat kotona – joka neljäs nauttii ateriat sohvalla

Asuntosäätiön tutkimus selvitti suomalaisten ruokailutapoja. Vaikka ruoan tilaaminen ja ravintoloissa syöminen on koko ajan tavallisempaa, pitää kotikeittiö tulosten mukaan yhä pintansa. Lähes joka toinen (45 %) kertoo laittavansa ruokaa päivittäin, ja ateriat nautitaan useimmiten kotona – joko yksin tai perheen kesken.

Nuoret syövät usein sohvalla, yli 55-vuotiaat aterioivat ruokapöydän ääressä

Ruokailupaikat valikoituvat kotona eri tavoin eri ikäryhmien keskuudessa. Yli 55-vuotiaat suomalaiset pyhittävät ruokahetken, ja aterioivat muita ikäryhmiä useammin ruokapöydän ääressä (64 % vastaajista). Alle 25-vuotiaista ruokapöydässä aterioi selvästi harvempi, noin kaksi viidestä.

Neljännes suomalaisista syö mieluiten sohvalla tai nojatuolissa. Sohvasyöminen on erityisen yleistä 25–34-vuotiailla, joista lähes kolmannes valitsee nojatuolin tai sohvan ruokailupaikakseen. Yli 55-vuotiaista näin tekee vain noin viidennes.

”Tutkimuksemme mukaan nuorten ja vanhempien ruokailutavat eroavat suurestikin toisistaan. Vanhemmat ikäryhmät pitävät kotona kiinni perinteisistä ruokailutavoista, kun taas nuoremmilla ruokahetki saattaa olla rennompi ja vapaamuotoisempi”, toteaa Asuntosäätiön viestintäjohtaja Johanna Otranen.

Perheen ruokahetket ja yksin syöminen lähes yhtä suosittuja

Asuntosäätiön tutkimuksesta selviää, että suomalaiset ruokailevat kotona joko perheen kesken tai yksin – illallisvieraat ovat suomalaiskodeissa harvinaisia. Vain kolme prosenttia vastaajista kertoo, että kotona käy usein ruokavieraita. Joka kolmas syö päivittäin yhdessä perheen kanssa, ja toisaalta lähes yhtä moni (30 %) kertoo syövänsä kotona yleensä itsekseen.

Yksin ruokailemisen yleisyyttä selittää osaltaan yksin asumisen yleisyys: vuonna 2024 Suomessa oli yli 1,3 miljoonaa** yksinasuvaa. Yksinasuvat myös yhdistävät ruokahetkeen muita ikäryhmiä useammin jonkin ajanvietteen, kuten television katselun tai puhelimen selailun.

Nuorilla älylaitteet ja muut viihdykkeet kuuluvat useimmiten ruokahetkiin: jopa puolet 18–24-vuotiaista selaa puhelinta, tietokonetta tai lehteä syödessään. Tapa on yleinen kaikissa ikäryhmissä, mutta harvinaisin yli 55-vuotiailla, joista vain joka viidennellä viihdykkeet ovat osa ruokailua. Television katselu ruokailun yhteydessä on yleistä kaikissa ikäryhmissä: 37 prosenttia vastaajista kertoo syövänsä TV:n ääressä.

*Asuntosäätiön vuotuisessa Kotionnellisuus-tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhdetta kotiin ja asumiseen sekä kodin merkitystä onnellisuuteen. Väestökattavaan tutkimukseen osallistuu tänä vuonna 2 154 vastaajaa, jotka edustavat 18–69-vuotiaita suomalaisia. Tutkimuksen viimeisin tiedonkeruu toteutettiin heinä-elokuussa 2025.

**Tilastokeskus 28.5.2025: Vuonna 2024 yksinasuvien määrän kasvu hidastui