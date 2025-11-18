Sivuaskel 2026 -festivaali: houkutus ja helvetillisyys

Vuoden 2026 festivaalin kansainväliset taiteilijavieraat ovat Mounia Nassangar & cie.nassangar, Harald Beharie, Kidows Kim, Zora Snake ja Alma Söderberg.

- Sivuaskeleen teokset tuovat Helsinkiin maailmanlaajuisista näkyä erityisistä kulttuurisista juurista ja rituaaleista. Teokset liikuttavat, heilauttavat ja provosoivat kukin omalla tavallaan totuttuja ajattelun mekanismeja. Ne haastavat valtarakennelmia tuomalla yhteen moninaisia ilmaisullisia ja materiaalisia hybridejä; houkutus ja helvetillisyys, ääni ja koreografia, rituaali ja pinta leikkivät ja kuljettavat näissä esityksissä katsojaa ja esiintyjää vahvojen kokemusten läpi, kuvailee Zodiakin taiteellinen johtaja Jenni-Elina von Bagh.

Sivuaskel 2026 -festivaalin ohjelmistosta suurin osa nähdään Tanssin talon tiloissa. Zodiakin omalla Zodiak Stagella esitetään tällä kertaa vain yksi teos. Sivuaskel-festivaali jatkaakin Zodiakin strategista linjaa tuomalla Tanssin talon näyttämöille uudenlaisia ehdotuksia siitä, mitä suurella näyttämöllä voidaan nähdä. Vuoden 2026 festivaalin ohjelmiston kuratointitiimiin kuuluivat von Baghin lisäksi koreografit Sonja Jokiniemi ja Peter Mills.

Whacking-ikoni Mounia Nassangar Erkko-salissa

Tämän vuoden festivaalin Erkko-salin vieraaksi saapuu 5. ja 6. helmikuuta kansainvälinen whacking-ikoni Mounia Nassangar tanssiryhmineen, esikoisteoksellaan STUCK. Ranskalainen Nassangar on yksi Ranskan ja kansainvälisen whacking eli waacking-skenen keskeisistä nimistä. Hän työskentelee koreografina, tanssijana, näyttelijänä, mallina, DJ:nä, tapahtumatuottajana ja oman tanssiryhmänsä johtajana.

Waacking-tanssityyli, joka kirjoitettiin alun perin whacking, syntyi 1970-luvun Los Angelesin LGBTQ-diskoskenessä. Se tarjosi queer-ihmisille väylän itseilmaisuun aikana, jolloin he olivat suurelta osin näkymättömiä ja stigmatisoituja. Waackingin juuret ovat punkingissa – halventavan ”punk”-sanan uudelleentulkinnassa – ja sille ovat ominaisia dynaamiset, korostetut käsiliikkeet musiikin tahdissa.

Teoksessa STUCK viisi tanssijaa tulkitsee waackingia kukin omalla yksilöllisellä tavallaan. He tanssivat itseilmaisun pakottavalla voimalla, joka vastustaa kaikkea sortoa. Tanssista tulee keino vapautua sisäisistä ja ulkoisista rajoitteista – ja ylittää kielelliset rajat. STUCK voitti kesäkuussa 2024 muotitalo Hermèsin sponsoroiman Danse elargie -kilpailun Pariisin Theatre de la Villessä.

Festivaalin avausteoksena Harald Beharien uutuus

Festivaalin aloittaa pe 30. ja la 31.1. norjalais-jamaikalaisen koregrafi Harald Beharien uusi teos Sweet Spot. Teos on kolmas osa trilogiasta, jonka aiemmat osa Batty Bwoy ja Undersang on molemmat nähty Helsingissä. Pohjoismaisena osatuotantona syntyvän teoksen ensi-ilta on 23.1.2026 Oslon Dansens Husissa. Sen ensimmäinen kiertue-esitys tapahtuu Sivuaskel-festivaalilla Tanssin talon Pannuhallissa. Zodiak on yksi teoksen osatuottajista.

Trilogian päättävä Sweet Spot on houkutteleva ja viettelevä helvetin kita – ilkikurinen mutta lempeästi luokseen kutsuva kuilu, joka tanssii ja vääntelehtii aikakausien limittyessä toisiinsa. Hallitsematon tarve olla jatkuvasti liikkeessä syöksee Sweet Spotin loputtomaan pyörteeseen: ylitsepursuavaan rytmien, kansanperinteen, groovaavien kulkueiden ja äkillisten purkausten virtaan, joka nielee katsojan ja kaiken tielleen osuvan.

Zodiak Stagella nähdään samana viikonloppuna korealaissyntyisen, mutta Ranskassa vaikuttavan Kidows Kimin sooloteos High Gear. Esityksessä möyhitään kehollista hahmokokoelmaa, joka ammentaa loisivista, intiimeistä muistoista ja kietoutuu vaihtoehtoisen mangan kuvastoon. Kidows Kim kyseenalaistaa soolollaan tuotannon, kulutuksen ja uudistumisen loputtoman kierteen.

Festivaalin keskivaiheella Tanssin talon Pannuhalliin saapuu ruotsalaisen Alma Söderbergin ryhmäteos Infinétude. Söderberg tarkastelee teoksissaan sitä, miten kuuntelemme samalla kun katsomme – korvan ja silmän välistä suhdetta. Ke 4.2. ja to 5.2. nähtävä Infinétude onkin yhtä lailla kuuden äänen konsertti kuin kuuden kehon tanssiteos. Yksi teoksen esiintyjistä on suomalainen Alen Nsambu.

Festivaalin päätösviikonloppuna Pannuhallissa nähdään kamerunilaisen tanssitaiteilija Zora Snaken teos L’Opéra du Villageois. Esitys on yhtä aikaa hautajais- ja vapautusrituaali. Se tuomitsee eurooppalaiset museot, jotka säilyttävät kokoelmissaan ryöstettyä taidetta, ja kutsuu esiin varastettujen esineiden hengen. “They took the work, but not the spirit.” L’Opéra du Villageois Pannuhallissa pe 6.2. ja la 7.2.

Zodiak Visions -lyhytelokuvat yhteisnäytöksessä

Festivaalin päättää Zodiak Visions -lyhytelokuvien yhteisnäytös Tanssin talon Erkko-salissa la 7.2.. Elokuvien tekijöinä ovat Jenni-Elina von Bagh & Anna Antsalo, Karolina Ginman & Hertta Kiiski, Janina Rajakangas & Sinem Kayacan sekä Elina Pirinen & Sinem Kayacan.

Zodiak Visions oli Zodiakin kehityshanke, jossa elokuvantekijät/kuvataiteilijat ja koreografit kutsuttiin yhteen pohtimaan, miten heidän näyttämöteoksensa voitaisiin uudelleen kuvitella lyhytelokuviksi.

Prosessin tuloksena syntyi neljä lyhytelokuvaa, jotka kunnioittavat kokeellisen elokuvan ja esitystaiteen pitkää yhteistä historiaa: Everything is Right Before, Jellymama, KIELO ja REDDENING.

Visions-lyhytelokuvat on saaneet toistaiseksi kutsuja yli 70:lle kansainväliselle elokuvafestivaalille. Nyt kaikki neljä elokuvaa esitetään ensimmäistä kertaa yhdessä julkisesti. Näytöksessä nähdään myös Anna Poletelin lyhyt making of -dokumentti.

Sivuaskel-festivaali 2026, esitysohjelmisto

Harald Beharie: Sweet Spot. Tanssin talo / Pannuhalli, pe–la 30.1.–31.1.

Kidows Kim: High Gear, Zodiak Stage pe–la 30.1.–31.1.

Alma Söderberg: Infinétude, Tanssin talo / Pannuhalli, ke–to 4.2.–5.2.

Mounia Nassangar: STUCK, Tanssin talo / Erkko-sali, to–pe 5.2.–6.2.

Zora Snake: L’Opéra du Villageois, Tanssin talo / Pannuhalli, pe–la 6.2.–7.2.

Zodiak Visions -lyhytelokuvanäytös, Tanssin talo / Erkko-sali, la 7.2.

Sivuaskelen keskusteluohjelma julkaistaan tammikuussa 2026.

www.zodiak.fi/sivuaskel

Liput:

Tanssin talo: 16–44 eur

Zodiak Stage: 16–32 eur

Zodiak Visions -elokuvanäytös: 10 / 15 eur

Early bird -tarjous -15% peruslipusta, voimassa 6.1.2026 saakka.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, puh. 044 971 6344

Lehdistökuvat: www.zodiak.fi > Medialle