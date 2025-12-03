Lääkärin ja hoitajan vastaanoton puhelinnumerot muuttuvat Lempäälän, Vesilahden ja Hatanpään sote-asemilla – hyvinvointikioskin toiminta päättyy Lempäälässä
Puhelinnumeromuutokset liittyvät uuden puhelinjärjestelmän pilotointiin.
Lempäälässä ja Vesilahdessa yhdistetään kaikki lääkärin ja hoitajan vastaanottojen, kiirevastaanoton ja diabeteshoitajien numerot yhdeksi uudeksi numeroksi. Myös fysioterapian ja apuvälinepalvelujen puhelinnumero vaihtuu.
Tampereella Hatanpään sote-asemalla muuttuu ainoastaan lääkärin ja hoitajan vastaanoton numero.
Uudessa puhelinjärjestelmässä takaisinsoittopyynnöt ohjautuvat automaattisesti omahoitajalle, jos soittajalle on nimetty sellainen. Kiireettömien asioiden linja toimii takaisinsoittoperiaatteella. Kiireellisten asioiden linjalle voi jatkossa jäädä myös jonottamaan. Soittaessa on mahdollista valita myös englanninkielinen valikko.
Uudet numerot ovat voimassa heti. Vanhat numerot toimivat niiden rinnalla vähintään tammikuun loppuun 2026 saakka. Sen jälkeen vanhoissa numeroissa on tiedote, jossa kerrotaan numeron vaihtumisesta.
Uusi puhelinjärjestelmä on osa toimintatapojen yhtenäistämistä eri sote-asemilla. Pilotti alkaa Lempäälän ja Hatanpään sote-asemilta, keväällä sen on tarkoitus laajentua muillekin sote-asemille.
Uudet numerot
Lempäälän sote-asema, Kuljun lähiasema ja Vesilahden lähiasema:
- Lääkärin ja hoitajan vastaanotot, kiirevastaanotto ja diabeteshoitajat: 03 311 68110
- Kiireettömät asiat: ma–to klo 8–16, pe klo 8–15
- Kiireelliset asiat: ma–pe klo 8–18
- Ajan peruutus tekstiviestillä ja puhe- ja kuulovammaisten tekstiviestinumero (ei puheluita) 041 730 6803 – säilyy ennallaan
- Fysioterapia ja apuvälinepalvelut:
- Ajanvaraus 03 311 68290, ma–pe klo 9–10
- Ajan peruutus tekstiviestillä (ei puheluita) 044 421 5032 – säilyy ennallaan
Hatanpään sote-asema (Tampere):
- Lääkärin ja hoitajan vastaanotto: 03 311 68210, ma–to klo 8–16, pe klo 8–15
Lempäälän hyvinvointikioskin toiminta päättyy
Lempäälä-talossa olevan hyvinvointikioskin toiminta päättyy. Viimeisen kerran hyvinvointikioskilla on avoin terveydenhoitajan vastaanotto 19.12.2025.
Terveydenhoitajalle saa jatkossa varattua ajan Lempäälän sote-asemalle lääkärin ja hoitajien vastaanottojen uudesta numerosta 03 311 68110. Terveydenhoitajalle voi varata ajan esimerkiksi terveystarkastuksiin, elintapaneuvontaan ja rokotuksiin.
Kuljun lähiaseman palvelut muuttavat vuodenvaihteessa Lempäälän sote-asemalle
Kuljun lähiaseman palvelut hammashoitolaa lukuun ottamatta muuttavat suunnitellusti Lempäälän sote-asemalle. Kuljun lähiaseman lääkäri ja hoitajapalvelu on avoinna viimeisen kerran perjantaina 19.12.2025. Sen jälkeen palvelut siirtyvät Lempäälän sote-asemalle.
Myös kuljulaiset soittavat jatkossa uuteen, Lempäälän ja Vesilahden yhteiseen lääkärin ja hoitajan vastaanoton puhelinnumeroon 03 311 68110.
Yhteyshenkilöt
Sari Ihalainen
hoitotyön päällikkö, vastaanottopalvelut
044 730 1581
sari.ihalainen@pirha.fi
Riikka Luoto
vs. vastuualuejohtaja, vastaanottopalvelut
040 3357250
riikka.luoto@pirha.fi
Essi Aalto
apulaisosastonhoitaja, Lempäälä ja Vesilahti
041 731 1664
essi.aalto@pirha.fi
Taina Hellsten
apulaisylilääkäri, Lempäälä ja Vesilahti
040 681 5199
taina.hellsten@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Vain pieni osa pirkanmaalaisista lapsista saanut influenssarokotuksen - taudilla vakavat seuraukset3.12.2025 13:21:00 EET | Tiedote
Maksuttomaan influenssarokotukseen oikeutetut koululaiset ja opiskelijat rokotetaan ensisijaisesti koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa ja alle kouluikäiset lapset neuvolassa.
Aluehallitus päätti talousarvioesityksestään ja hyväksyi yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen3.12.2025 12:40:11 EET | Tiedote
Aluehallitus hyväksyi talousarvioesityksensä aluevaltuustolle maanantaina. Aluevaltuusto päättää talousarviosta maanantaina 8.12. klo 14 alkavassa kokouksessa. Talousarvioon sisältyy esitys asiakasmaksujen korotuksesta sekä sairaalapalvelujen yhteistoimintaneuvottelujen tulos. Yhteistoimintaneuvotteluista julkaistaan erillinen tiedote keskiviikkona 3.12. klo 14.
Pirkanmaan hyvinvointialue ottaa Suomi.fi-viestit vaiheittain käyttöön2.12.2025 10:09:40 EET | Tiedote
Täysi-ikäiset, jotka käyttävät viranomaisten digitaalisia asiointipalveluja, saavat Suomi.fi-viestit automaattisesti käyttöönsä 12.1.2026 alkaen. Ne, jotka eivät käytä digitaalisia viranomaispalveluja, saavat jatkossakin postinsa kirjepostina.
Taysin psykiatrian uusi T-rakennus voitti kansainvälisen arkkitehtuuripalkinnon1.12.2025 15:23:16 EET | Tiedote
Tays Keskussairaalan vuonna 2024 käyttöönotettu aikuispsykiatrian rakennus voitti parhaan kansainvälisen terveydenhuollon kohteen palkinnon Building Better Healthcare Awards 2025 -kilpailussa. Palkinto on tunnustus arkkitehtuurista, joka tukee potilaiden toipumista, hyvinvointia ja henkilökunnan työtä. Aiemmin vuonna 2023 Tampereen kaupunki myönsi hankkeelle hyvän rakentamisen palkinnon.
OmaTaysissa havaittu häiriö 30.11.30.11.2025 12:27:29 EET | Tiedote
Hyvinvointialueen ja erityisesti Taysin asioinnissa käytettävässä OmaTays-palvelussa on havaittu sunnuntaina häiriö. Häiriön korjaaminen kestää arviolta maanantaihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme