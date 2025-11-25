Pauli Hanhiniemen ja Tampere Filharmonian yhteiskonsertissa lauluntekijän rakastetut kappaleet soivat ison orkesterin voimalla
Suomalaisen rockin sanataiteen mestari Pauli Hanhiniemi astuu lavalle Tampere Filharmonian kanssa 10. huhtikuuta 2026. Karismaattisen lauluntekijän hittikappaleet soivat uusina orkesterisovituksina Hanhiniemen itsensä ja ison sinfoniaorkesterin tulkitsemina Tampere-talon Isossa salissa. Sydän vasta puolillaan -konsertin lipunmyynti alkaa keskiviikkona 10. joulukuuta 2025 klo 9.00 Tampere Filharmonian lipunmyyntikanavissa.
Kun Pauli Hanhiniemi, satojen laulujen mies ja suomalaisen rock-lyriikan legenda, nousee lavalle energiastaan tunnetun Tampere Filharmonian kanssa, luvassa on ainutlaatuinen musiikkitapaus suomirockin pääkaupungissa. Suuri orkesteri ja karismaattinen solisti yhdistävät voimansa, ja esittävät Hanhiniemen rakastetuimpia kappaleita tuoreina orkesterisovituksina kapellimestari Antti Rissasen johdolla.
Jo yli 30 vuotta sitten tamperelaistunut Hanhiniemi tunnetaan ennen kaikkea Kolmas Nainen -yhtyeen legendaarisista hiteistä. Konsertissa kuullaan suomalaisen musiikin historiaan pysyvän jäljen jättäneitä kappaleita, kuten Tästä asti aikaa, Elämän tarkoitus, Äiti pojastaan pappia toivoi, Hyvää ja kaunista, Valehtelisin jos väittäisin, Muutkin mokaa ja Siipeen jos sain. Monipuolisen uransa aikana Hanhiniemi on kirjoittanut lukuisia tekstejä myös muille artisteille – muun muassa Yö-yhtyeen kappale Särkyvää, Popedan Tahdotko mut tosiaan sekä Siiri Nordinin Sydämeni osuman sai soivat konsertissa ensi keväänä.
Konsertin kappaleet ovat säveltäneet Pauli Hanhiniemi, Sakari Pesola, Jonas Olsson, Aku Rannila, Olli Lindholm, Markku Petander, Timo Löyvä, Timo Kivikangas, Anne-Mari Kivimäki, Roger Cook ja Roger Greenaway. Orkesteriversioiden värikäs sointi syntyy huippusovittajien Sampo Kasurinen, Rolf Gustavson, Anssi Växby, Jarkko Riihimäki ja Antti Rissanen käsissä.
Konsertin lipunmyynti alkaa keskiviikkona 10. joulukuuta 2025 klo 9.00 Tampere-talon lipunmyynnissä, Kulttuurimyymälä Aplodissa ja Lippu.fi-myyntikanavissa.
Pauli Hanhiniemi & Tampere Filharmonia:
Sydän vasta puolillaan
Perjantaina 10.4.2026 klo 19 Tampere-talon Iso salissa
Antti Rissanen, kapellimestari
Pauli Hanhiniemi, solisti
Arttu Volanto, kitarat, taustalaulu
Ville Rauhala, basso, taustalaulu
Sebastian Krühn, rummut
Tampere Filharmonia
Konsertin tuottaa Tampere Filharmonia.
Tampereen kaupunginorkesteri Tampere Filharmonia on 97 muusikon huipputasoinen sinfoniaorkesteri, joka soittaa myös kamarimusiikkia, viihdettä, lastenkonsertteja, oopperaa ja balettia. Orkesteri on esiintynyt muun muassa suomirockin legenda Eppu Normaalin, kitaravirtuoosi Steve Vain ja lauluyhtye Rajattoman kanssa. Tampere Filharmonian koti on Tampere-talossa. Tutustu orkesteriin ja konserttikalenteriin osoitteessa tamperefilharmonia.fi.
