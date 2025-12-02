Raskaana olevan digipolku tuo raskauden aikaisen tuen suoraan asiakkaan taskuun
Oma Häme on julkaissut Raskaana olevan digipolun, joka on nyt käytettävissä kaikille uusille äitiysneuvolan asiakkaille.
Oma Häme on julkaissut Raskaana olevan digipolun, joka tukee odottajia raskauden eri vaiheissa ja tarjoaa yhdenvertaisesti tietoa neuvolapalveluista. Digipolku otetaan käyttöön kaikilla uusilla äitiysneuvolan asiakkailla. Terveydenhoitajat ohjaavat asiakkaan digipolun pariin jo ensimmäisen yhteydenoton aikana, jos asiakas ei ole vielä löytänyt sitä itse.
Digipolku tarjoaa vaiheittain etenevää, raskauden kulkuun liittyvää tietoa sekä muistutuksia neuvolakäynneistä. Sen tavoitteena on tukea perhettä raskauden alusta synnytykseen saakka. Alkuvaiheessa digipolku toimii tiedonjakamisen välineenä, mutta myöhemmin sen kautta on mahdollista viestiä suoraan neuvolan kanssa.
– Digipolku tuo raskauden aikaisen tuen asiakkaan taskuun. Kun oikea tieto on helposti saatavilla ja yhdenmukaista, pystymme keskittymään vastaanotoilla entistä paremmin yksilöllisiin tarpeisiin ja varhaisen tuen tarjoamiseen, kertoo Emilia Jantunen Oma Hämeen perhekeskuspalveluista.
Digipolun odotetaan myös vähentävän toistuvia kysymyksiä ja puheluja neuvoloihin, jolloin terveydenhoitajien aikaa vapautuu yksilölliseen ohjaukseen ja syvällisempään keskusteluun. Samalla paperimateriaalien tarve vähenee. Palvelua kehitetään edelleen käyttökokemusten perusteella, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin eri raskausviikkojen tiedontarpeisiin.
Digipolku tukee myös ennaltaehkäisevää työtä ja varhaisen tuen antamista, jotka ovat keskeisiä tavoitteita Oma Hämeen perhekeskuspalveluissa.Digipolku on käytettävissä Oma Häme -sovelluksella tai kirjautumalla asiointipalveluun osoitteessa omahame.fi.Oma Häme kehittää jatkuvasti uusia digipolkuja eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Asiakkaat ovat antaneet digipoluista positiivista palautetta, erityisesti niiden helppokäyttöisyyden ja selkeyden vuoksi.
Yhteyshenkilöt
Emilia JantunenlähijohtajaPuh:0505090528emilia.jantunen@omahame.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Aluevaltuusto pohjusti talousarviopäätöksiään seminaarissa2.12.2025 14:26:05 EET | Uutinen
Aluevaltuusto oli koolla 27. marraskuussa Hämeenlinnassa talousseminaarissa. Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviosta 16. joulukuuta. Valtuusto sai seminaarissa ajankohtaiskatsauksen Oma Hämeen taloustilanteesta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Lisäksi toimialajohtajat esittelivät omia talousarviosuunnitelmiaan. – Seminaarin tärkein anti on tieto talousarvion laatimisen realistisesta lähtökohdasta ja rahoituslain velvoitteesta. Tätä asiaa kyllä hämärtää ennakkotieto alijäämien kattamisajan mahdollisesta jatkamisesta, mutta lakimuutos on vasta valmistelusta, pohtii aluevaltuuston puheenjohtaja Juha Isosuo (kok.). Valtuustoseminaarin tarkoitus oli antaa valtuutetuille taustatietoa taloustilanteesta sekä mahdollisuuden pohtia yhdessä tulevia päätöksiä. Oma Hämeen ensi vuoden talousarvio on laadittu huomioiden asukkaiden kasvavat palvelutarpeet ja tiukka taloudellinen toimintaympäristö. Vuosien 2023 ja 2024 yhteenlaskettu alijäämä on noin 109 miljoonaa euroa, ja
Aluehallitus keskusteli vilkkaasti talousarviosta2.12.2025 10:25:45 EET | Uutinen
Aluevaltuusto päättää talousarviosta 16. joulukuuta.
Oma Häme aloittaa Suomi.fi -viestien käytön asiakasviestinnässään 1. joulukuuta alkaen1.12.2025 12:47:56 EET | Tiedote
Asiakkaat, jotka eivät käytä Suomi.fi -palvelua, saavat edelleen paperipostia.
Markkinaoikeus edellyttää ateria- ja laitoshuoltopalveluiden tarjousvertailun uusimista1.12.2025 09:43:47 EET | Uutinen
Päätöksellä ei ole suoraa vaikutusta asiakkaiden palveluihin.
Muutos vaatii aikaa: työvuorosuunnittelun uudistus etenee vaiheissa henkilöstöä kuunnellen28.11.2025 15:45:25 EET | Uutinen
Oma Hämeessä on käynnissä laaja työvuorosuunnittelun uudistus, jonka tavoitteena on varmistaa palvelujen laatu ja henkilöstöresurssien kestävä käyttö myös tulevaisuudessa. Väestön palvelutarpeen kasvaessa ja ammattilaisten määrän vähentyessä tarvitaan ratkaisuja, jotka tukevat sekä henkilöstöä että asiakastyötä pitkäjänteisesti. Uuden Numeron- työvuorosuunnittelujärjestelmän toimivuudesta on ollut viime päivinä paljon keskustelua julkisuudessa. Työnantajana Oma Häme haluaa muistuttaa, että suurissa muutoksissa syntyy aina haasteita. Kokemukset Numeronin käytöstä ovat olleet pääosin hyviä – keskussairaalan päivystys on yksikkö, jossa työvuorosuunnittelu on suuren henkilöstömäärän ja työn erityispiirteiden vuoksi merkittävä kokonaisuus. Numeron otettiin käyttöön Oma Hämeessä helmikuun alussa. Uudistuksella vahvistetaan henkilöstöresurssien suunnittelua ja kohdentamista niin nykyhetken kuin tulevien vuosien tarpeisiin. Tavoitteena on, että työvoimatarve ja asiakastarve saadaan aiempaa täs
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme