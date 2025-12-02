Raskaana olevan digipolku tuo raskauden aikaisen tuen suoraan asiakkaan taskuun

Oma Häme on julkaissut Raskaana olevan digipolun, joka tukee odottajia raskauden eri vaiheissa ja tarjoaa yhdenvertaisesti tietoa neuvolapalveluista. Digipolku otetaan käyttöön kaikilla uusilla äitiysneuvolan asiakkailla. Terveydenhoitajat ohjaavat asiakkaan digipolun pariin jo ensimmäisen yhteydenoton aikana, jos asiakas ei ole vielä löytänyt sitä itse.

Digipolku tarjoaa vaiheittain etenevää, raskauden kulkuun liittyvää tietoa sekä muistutuksia neuvolakäynneistä. Sen tavoitteena on tukea perhettä raskauden alusta synnytykseen saakka. Alkuvaiheessa digipolku toimii tiedonjakamisen välineenä, mutta myöhemmin sen kautta on mahdollista viestiä suoraan neuvolan kanssa.

– Digipolku tuo raskauden aikaisen tuen asiakkaan taskuun. Kun oikea tieto on helposti saatavilla ja yhdenmukaista, pystymme keskittymään vastaanotoilla entistä paremmin yksilöllisiin tarpeisiin ja varhaisen tuen tarjoamiseen, kertoo Emilia Jantunen Oma Hämeen perhekeskuspalveluista.

Digipolun odotetaan myös vähentävän toistuvia kysymyksiä ja puheluja neuvoloihin, jolloin terveydenhoitajien aikaa vapautuu yksilölliseen ohjaukseen ja syvällisempään keskusteluun. Samalla paperimateriaalien tarve vähenee. Palvelua kehitetään edelleen käyttökokemusten perusteella, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin eri raskausviikkojen tiedontarpeisiin.

Digipolku tukee myös ennaltaehkäisevää työtä ja varhaisen tuen antamista, jotka ovat keskeisiä tavoitteita Oma Hämeen perhekeskuspalveluissa.Digipolku on käytettävissä Oma Häme -sovelluksella tai kirjautumalla asiointipalveluun osoitteessa omahame.fi.Oma Häme kehittää jatkuvasti uusia digipolkuja eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Asiakkaat ovat antaneet digipoluista positiivista palautetta, erityisesti niiden helppokäyttöisyyden ja selkeyden vuoksi.