Media-aamiainen: Maatuulivoiman tulevaisuus ja hankekehittämisen haasteet
Suomen sähköjärjestelmä perustuu päästöttömään uusiutuvaan energiaan ja osuus tulee kasvamaan vuosittain. Erityisesti maatuulivoima herättää vilkasta keskustelua, muun muassa tuulivoimaloiden etäisyys asutukseen, eläinten käyttäytyminen voimaloiden läheisyydessä ja akkuvarastojen tuleminen Suomeen. Millä ehdoilla maatuulivoimaa rakennetaan ja mitkä ovat näkymät uusiutuvan energian lähitulevaisuuteen?
Media-aamiaisella pureudumme erityisesti maatuulivoiman hankekehittäjän näkökulmaan. Esittelemme samalla uuden kyselytutkimuksemme tuloksia, joka valottaa eri hankealueiden asukkaiden ja päättäjien tuulivoimaan liittyviä näkemyksiä.
Vastaamassa ovat toimitusjohtajamme ja Suomen uusiutuvien hallituksen puheenjohtaja Heikki Peltomaa sekä varatoimitusjohtajamme, YVA-erityisasiantuntija Mattias Järvinen.
Ohjelma tiistaina 16.12.2025
10.00–10.10 Tervetulosanat, wpd Suomen viestintäjohtaja Sari Krappe
10.10–10.30 Wpd:n kyselystä poimittua: asukkaiden sekä päättäjien mielipiteitä tuulivoima-alueiden läheisyydessä
toimitusjohtaja Heikki Peltomaa ja viestintäjohtaja Sari Krappe
• Taloustutkimuksen toteuttaman kyselytutkimuksen (syksy 2025) keskeisiä havaintoja
• Mitä päättäjät ja asukkaat ajattelevat tuulivoimasta ja sen vaikutuksista?
10.30–10.50 Maatuulivoima uusilla alueilla: onko kuntien etu paikallisten haitta?
toimitusjohtaja Heikki Peltomaa
• Länsi-Suomi 2015 vs. uudet tuulivoima-alueet 2025
• Tuulivoiman vastustuksen syitä ja ratkaisumalleja
10.50–11.10 Ympäristövaikutusten arviointi (YVA): miten ympäristöselvitykset paisuvat yli tuhatsivuisiksi
varatoimitusjohtaja Mattias Järvinen
• YVA-menettelyn rooli ja haasteet
• Mikä on rakennettu ympäristö?
11.10–11.25 Tuulivoiman lyhyt historia ja Suomen sähköjärjestelmä 2.0
toimitusjohtaja Heikki Peltomaa
• Uusiutuvan energian kehityksen päävaiheet Suomessa
• Markkinaehtoinen sähköjärjestelmä ja investointiympäristö
11.25– Kysymyksiä ja keskustelua
Ilmoittautuminen:
Ilmoittauduthan ystävällisesti etukäteen tilaisuuteen Sari Krappelle, mieluiten viimeistään pe 12.12.2025 osoitteeseen s.krappe@wpd.fi. Ilmoitathan samalla, osallistutko etänä vai paikan päällä.
Yhteyshenkilöt
Sari Krappewpd SuomiPuh:+358405620040s.krappe@wpd.fi
wpd Suomi Oy
Wpd Suomi Oy (entinen wpd Finland Oy) kuuluu saksalaislähtöiseen wpd-konserniin, joka on erikoistunut tuuli- ja aurinkovoiman kehittämiseen. Kehitystyön lisäksi hallitsemme hankkeen rakentamisen, sen jatkuvan huollon ja ylläpidon, ja varmistamme näin hankkeemme laadun ja tehokkuuden koko sen elinkaaren ajan.
