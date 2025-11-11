Media-aamiainen: Maatuulivoiman tulevaisuus ja hankekehittämisen haasteet

Ohjelma tiistaina 16.12.2025



10.00–10.10 Tervetulosanat, wpd Suomen viestintäjohtaja Sari Krappe

10.10–10.30 Wpd:n kyselystä poimittua: asukkaiden sekä päättäjien mielipiteitä tuulivoima-alueiden läheisyydessä

toimitusjohtaja Heikki Peltomaa ja viestintäjohtaja Sari Krappe

• Taloustutkimuksen toteuttaman kyselytutkimuksen (syksy 2025) keskeisiä havaintoja

• Mitä päättäjät ja asukkaat ajattelevat tuulivoimasta ja sen vaikutuksista?

10.30–10.50 Maatuulivoima uusilla alueilla: onko kuntien etu paikallisten haitta?

toimitusjohtaja Heikki Peltomaa

• Länsi-Suomi 2015 vs. uudet tuulivoima-alueet 2025

• Tuulivoiman vastustuksen syitä ja ratkaisumalleja

10.50–11.10 Ympäristövaikutusten arviointi (YVA): miten ympäristöselvitykset paisuvat yli tuhatsivuisiksi

varatoimitusjohtaja Mattias Järvinen

• YVA-menettelyn rooli ja haasteet

• Mikä on rakennettu ympäristö?

11.10–11.25 Tuulivoiman lyhyt historia ja Suomen sähköjärjestelmä 2.0

toimitusjohtaja Heikki Peltomaa

• Uusiutuvan energian kehityksen päävaiheet Suomessa

• Markkinaehtoinen sähköjärjestelmä ja investointiympäristö

11.25– Kysymyksiä ja keskustelua

Ilmoittautuminen:

Ilmoittauduthan ystävällisesti etukäteen tilaisuuteen Sari Krappelle, mieluiten viimeistään pe 12.12.2025 osoitteeseen s.krappe@wpd.fi. Ilmoitathan samalla, osallistutko etänä vai paikan päällä.