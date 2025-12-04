Charlotte Maddinson tuo suomalaista osaamista Euroopan komission Nature Credits tiekartan työryhmään

Jyväskylän yliopiston tutkija Charlotte Maddinson on nimetty luontoarvomarkkinoiden asiantuntijaryhmään hänen keskeisen roolinsa ansiosta oikeudenmukaista kestävyyssiirtymää ja ekologista kompensaatiota tutkivassa BOOST-konsortiossa (Biodiversity offsetting as an operational tool for a just sustainability transition towards no net loss of ecosystems and biodiversity).

- Olen innoissani siitä, että voin auttaa varmistamaan, että Suomen ääni kuuluu EU:n luontopolitiikan kehittämisessä. Mahdollisuus vaikuttaa luontoa edistäviin toimiin Euroopan tasolla on todella merkittävää, toteaa väitöskirjatutkija Charlotte Maddinson Jyväskylän yliopistosta.

Konsortio raivaa tietä luontokadon pysäyttämiseen

BOOST-tutkimuskonsortio pyrkii valtavirtaistamaan luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja mahdollistamaan oikeudenmukaisen siirtymän kohti luontohaittojen kompensointia Suomessa ja kansainvälisesti.

- BOOSTin johtava asema ekologisen kompensaation ja luonnonarvojen mittaamisen tutkimuksessa oli merkittävä tekijä nimityksessäni. Osana BOOST-tutkimuskonsortiota ja yhteistyössämme Oxfordin yliopiston Nature Positive-tutkimusryhmän kanssa olen kartuttanut kokemusta ekologisesta kompensaatiosta ja luonnonarvojen mittaamisesta osana väitöskirjatutkimuksiani, selittää Maddinson.

Parhaiden käytäntöjen jakaminen

Euroopan unionin Nature Credits –tiekartan tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta sekä ohjata yksityisiä investointeja luonnon ennallistamiseen ja suojeluun. Tarkoitus on luoda ansaintamahdollisuuksia elinkeinoharjoittajille, kuten maanomistajille, maanviljelijöille, kalastajille sekä paikallisille yhteisöille. Työryhmä osallistuu Nature Credits –tiekartan kehittämiseen, tavoitteenaan löytää keinoja, joilla luontoa edistävistä toimista voidaan palkita ja onnistutaan vivuttamaan yksityistä rahoitusta luonnon turvaamiseen.

- Osana tätä tehtävää jaan BOOST-konsortion ja muiden tutkijoiden kehittämiä parhaita näyttöön perustuvia käytäntöjä ja varmistan Suomen tieteen edustuksen ja tiedonvaihdon EU-tasolla, kertoo Maddinson.

Tehtävä on aluksi viisivuotinen, mutta sen kesto riippuu lopulta siitä, miten Nature Credits -luontopolitiikka kehittyy.