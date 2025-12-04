Charlotte Maddinson tuo suomalaista osaamista Euroopan komission Nature Credits tiekartan työryhmään
Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Charlotte Maddinson on valittu yhdeksi Euroopan unionin 140 asiantuntijasta, jotka osallistuvat Euroopan komission Nature Credits -työryhmään. Työryhmän tehtävänä on kehittää luontoarvomarkkinoita ja edistää kestävää ja kilpailukykyistä taloutta, joka on sopusoinnussa luonnon kanssa.
Jyväskylän yliopiston tutkija Charlotte Maddinson on nimetty luontoarvomarkkinoiden asiantuntijaryhmään hänen keskeisen roolinsa ansiosta oikeudenmukaista kestävyyssiirtymää ja ekologista kompensaatiota tutkivassa BOOST-konsortiossa (Biodiversity offsetting as an operational tool for a just sustainability transition towards no net loss of ecosystems and biodiversity).
- Olen innoissani siitä, että voin auttaa varmistamaan, että Suomen ääni kuuluu EU:n luontopolitiikan kehittämisessä. Mahdollisuus vaikuttaa luontoa edistäviin toimiin Euroopan tasolla on todella merkittävää, toteaa väitöskirjatutkija Charlotte Maddinson Jyväskylän yliopistosta.
Konsortio raivaa tietä luontokadon pysäyttämiseen
BOOST-tutkimuskonsortio pyrkii valtavirtaistamaan luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja mahdollistamaan oikeudenmukaisen siirtymän kohti luontohaittojen kompensointia Suomessa ja kansainvälisesti.
- BOOSTin johtava asema ekologisen kompensaation ja luonnonarvojen mittaamisen tutkimuksessa oli merkittävä tekijä nimityksessäni. Osana BOOST-tutkimuskonsortiota ja yhteistyössämme Oxfordin yliopiston Nature Positive-tutkimusryhmän kanssa olen kartuttanut kokemusta ekologisesta kompensaatiosta ja luonnonarvojen mittaamisesta osana väitöskirjatutkimuksiani, selittää Maddinson.
Parhaiden käytäntöjen jakaminen
Euroopan unionin Nature Credits –tiekartan tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta sekä ohjata yksityisiä investointeja luonnon ennallistamiseen ja suojeluun. Tarkoitus on luoda ansaintamahdollisuuksia elinkeinoharjoittajille, kuten maanomistajille, maanviljelijöille, kalastajille sekä paikallisille yhteisöille. Työryhmä osallistuu Nature Credits –tiekartan kehittämiseen, tavoitteenaan löytää keinoja, joilla luontoa edistävistä toimista voidaan palkita ja onnistutaan vivuttamaan yksityistä rahoitusta luonnon turvaamiseen.
- Osana tätä tehtävää jaan BOOST-konsortion ja muiden tutkijoiden kehittämiä parhaita näyttöön perustuvia käytäntöjä ja varmistan Suomen tieteen edustuksen ja tiedonvaihdon EU-tasolla, kertoo Maddinson.
Tehtävä on aluksi viisivuotinen, mutta sen kesto riippuu lopulta siitä, miten Nature Credits -luontopolitiikka kehittyy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Doctoral Researcher Charlotte Maddinson, charlotte.e.maddinson@jyu.fi
Elina LeskinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 461 7880elina.leskinen@jyu.fi
Kuvat
Linkit
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Väitös: Avain onnistuneeseen draamatyöskentelyyn on oppilasta arvostavassa kohtaamisessa4.12.2025 07:58:00 EET | Tiedote
Draamakasvatuksella on tutkitusti osoitettu olevan lukuisia hyötyjä oppimiselle ja oppilaan kasvulle. FM Enni Junttila perehtyi väitöstutkimuksessaan siihen, miten näitä hyötyjä saavutetaan ja mikä on opettajan rooli niiden saavuttamisessa.
Onko kevyempi aina kovempi? - Kehonkoostumuksen yhteydet huippukestävyysurheilijoiden suorituskykyyn4.12.2025 06:30:00 EET | Tiedote
Tuoreen tutkimuksen mukaan rasvaprosentin pieneneminen voi parantaa suorituskykyä kestävyysjuoksussa ja maastohiihdossa. Naisurheilijoilla tehokkaampi tapa kehonkoostumuksen optimointiin on kuitenkin painonpudotuksen sijaan rasvakudoksen muuttaminen lihaskudokseksi. Tutkija ja hiihtäjä Oona Kettunen korostaa, että painon ja kehonkoostumuksen optimointiin liittyvien riskien vuoksi niitä tulee harjoittaa vasta huippu-urheiluvaiheessa aikuisiässä.
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun uusi yrittäjyyden professori Mikko Rönkkö haluaa panostaa opetuksen laatuun ja tekoälyn hyödyntämiseen opetuksessa ja tutkimuksessa3.12.2025 13:15:24 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa syyskuussa yrittäjyyden professorina aloittanut Mikko Rönkkö haluaa haastaa itsensä opettajana ja opettamisen kehittämisessä. Tutkimuksen puolella hän on keskittynyt määrälliseen yrittäjyystutkimukseen. Tekoälyä monipuolisesti opetuksessaan ja tutkimuksessaan hyödyntävällä Rönköllä on myös vankkaa kokemusta yrittäjyydestä.
Uudenlainen kulta-nanopartikkeleihin pohjautuva merkintämenetelmä laajentaa merkittävästi solujen kuvaamisen mahdollisuuksia2.12.2025 07:10:00 EET | Tiedote
Yhdysvaltojen ja Jyväskylän yliopiston tutkijoiden välinen uraauurtava kansainvälinen yhteistyö on esitellyt uuden lähestymistavan molekyylien merkitsemiseen ja visualisointiin solujen pinnoilla käyttämällä edistynyttä 3D-elektronimikroskopiaa.
Väitös: Pohjoisten järvien kestävä hoito huomioi lajien väliset vuorovaikutukset ja yksilöiden ruumiinkoon ravintoverkossa (Kangosjärvi)1.12.2025 13:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston uudessa väitöstutkimuksessa selvitettiin, miten ympäristötekijät ja kalayhteisön rakenne muokkaavat pohjoisten järvien ravintoverkkoja sekä lohikalojen ravinnonkäyttöä. Tulokset osoittavat, että kalalajien väliset vuorovaikutukset ja yksilöiden koko vaikuttavat lohikalojen ravintokäyttäytymiseen enemmän kuin järven pinta-ala tai ilmaston lämpötila.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme