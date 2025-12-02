Liimattalantien tienhoito selvitetään perusteellisesti
Keski-Suomen ELY-keskus selvittää urakoitsijan kanssa perusteellisesti, ovatko liukkaudentorjunnan toimenpiteet olleet olosuhteisiin nähden riittäviä. Selvitys liittyy maanantaiseen linja-auton kaatumiseen kyseisellä tiellä. Mikäli puutteita ilmenee, niihin puututaan. Lisäksi ELY-keskus pyrkii korjaamaan Liimattalantien maanantaisen onnettomuuspaikan kallistuksia murskeella vielä ennen pakkasten tuloa.
Vaikka Liimattalantie ei ole korkean hoitoluokan maantie, sillä liikkuu paljon koululaiskuljetuksia. Tästä syystä tien talviaikaiseen liukkaudentorjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Keski-Suomen ELY-keskus aikookin käydä alueella urakoitsijana toimivan Destian kanssa tarkasti läpi, onko liukkaudentorjunta ollut kaikilta osin riittävää.
– Ilman muuta lähdemme siitä, että jos puutteita ilmenee, ne korjataan. Tienpitäjänä ELY-keskus valvoo, että sovittuja laatuvaatimuksia ja sopimusta noudatetaan. Turvallisuus on tietenkin kaiken lähtökohtana, kunnossapitovastaava Aleksi Mechniakov Keski-Suomen ELY-keskuksesta korostaa.
Lisäksi ELY-keskus on jo päättänyt, että onnettomuuspaikalla tien kallistusta loivennetaan murskeella. Aikatauluun vaikuttaa säätila, mutta toimenpide toteutetaan niin nopeasti kuin se on järkevästi ottaen mahdollista.
Palautetta otetaan mielellään vastaan, olennaista on sen toimitustapa
Vaikka ELY-keskuksen maanteiden hoidon projektipäälliköt eli entisiltä nimityksiltään tiemestarit tai aluevastaavat ovat varsin hyvin tietoisia alueidensa maanteiden kulloisestakin kunnosta, otetaan kansalaispalautetta mielellään vastaan. Aina on kohtia, joihin viranomaisen katse ei ole osunut. Lisäksi saattaa syntyä yllättäviä tilanteita, joita ei ole ehditty huomata. Esimerkiksi maantiehen voi syntyä nopeastikin liikenneturvallisuutta vaarantava reikä.
Palautetta tulee monia kanavia pitkin, mutta kaikkein tehokkain ja paras tapa on antaa sitä Palauteväylän kautta. Sitä kautta annettuna palaute menee suoraan ja viipymättä myös urakoitsijan tietoon, jolloin korjaaviin toimenpiteisiin päästään nopeimmalla mahdollisella tavalla kiinni. Tienpidon viranomaisena ELY-keskus myös valvoo, että palautteisiin reagoidaan asianmukaisella tavalla.
Osoite: www.palautevayla.fi
Palauteväylän sivuilta löytyy myös puhelinnumero Tienkäyttäjän linjalle (puh. 0200 2100, 24 h/vrk), jonka kautta voi välittää tiedon kiireellisistä liikennettä vaarantavista ongelmista.
Kansalaiset antavat palautetta myös esimerkiksi erilaisten somekanavien kautta. Nekin luetaan ja välitetään eteenpäin, mikäli viestit kohdalle sattuvat, mutta sosiaalisen median kautta annettuihin palautteisiin reagointi on hitaampaa ja osittain myös sattumanvaraista.
Yhteyshenkilöt
Kunnossapitovastaava
Aleksi Mechniakov
p. 0295 026 110
Keski-Suomen ELY-keskus
Tietoja julkaisijasta
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Valtion aluehallinto uudistuu 1.1.2026. Ensi vuoden alussa perustetaan nykyisten 15 ELY-keskuksen pohjalta kymmenen uutta elinvoimakeskusta, joista yksi Keski-Suomeen. Lisäksi toimintansa aloittaa valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto.
