Avotuli ja valosarjat aiheuttavat vuosittain tulipaloja – ulkona tulipalo saattaa edetä pitkään huomaamatta

Kodin ulkopuolella, kuten parvekkeella, terassilla ja rakennuksen edustalla syttyvät tulipalot ovat yhtä lailla vaarallisia kuin sisätiloissa syttyvät. Ulkona ei ole palovaroittimia hälyttämässä syttyneestä tai levinneestä palosta, jolloin tulipalo saattaa huomaamattomana päästä pahenemaan ja leviämään talon rakenteisiin nopeasti. Tällaisia kodin ulkopuolelta alkavia tulipaloja tapahtuu Keski-Suomessakin vuosittain.

Pienikin liekki voi karata

Viimeksi viime talvena Keski-Suomessa syttyi tulipaloja, kun kynttilöitä poltettiin terassilla ja tuli pääsi karkaamaan rakennukseen. Seinän vierustalle asetetut ulkotulet ja kynttilät ovat aina paloriski, mutta erityisen vaarallisia nämä ovat ulko-ovien eli poistumisreittien vieressä.

– Oven edessä oleva lyhty voi tulipalon aiheuttaessaan vaikeuttaa ulospääsyä rakennuksesta. Tulipalon ehkäisemiseksi on tärkeää käyttää kynttilöiden alla aina palamatonta alustaa ja noudattaa tuotteiden suojaetäisyyksiä, muistuttaa palotarkastaja Eetu Heiskanen Keski-Suomen pelastuslaitokselta.

Tuhka voi syttyä uudelleen päivien jälkeen

Tuhkien säilyttäminen varomattomasti on tänä syksynä aiheuttanut Keski-Suomessa jo kolme paloa, joista yksi on aiheuttanut mittavat vahingot rakennukselle.

Tuhka voi syttyä uudestaan jopa vuorokausien jälkeen, ja siksi on tärkeää, että tuhkan annetaan jäähtyä tulipesässä, josta se siirretään metalliseen kannelliseen astiaan.

– Tämäkin astia on syytä säilyttää riittävän etäällä rakennuksesta, sillä esimerkiksi metallisen astian pohja voi päästä kuumentumaan, jos tuhka syttyy, Heiskanen ohjeistaa.

Vaarana oikosulku

Myös vikaantuneet valosarjat aiheuttavat onnettomuuksia sekä sisällä että ulkona. Ulkona saa käyttää vain ulkokäyttöön tarkoitettuja valoja, koska ulos tarkoitetuilta valoilta vaaditaan esimerkiksi sisävaloja parempaa veden- ja pakkasenkestävyyttä.

– Tarkkana saa olla myös siinä, mistä sähköt ulkovaloihin ottaa. Ulkovalojen sähköä ei saa vetää sisältä ulos siten, että johto pääsee vaurioitumaan. Kaikkien ulkona käytettävien sähkölaitteiden, myös jatkojohtojen, tulee olla säänkestäviä, Heiskanen kehottaa.