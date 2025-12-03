Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Kuljetuspalveluiden varaamisessa tilapäinen ongelma

3.12.2025 13:05:00 EET | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Osa kuljetuspalveluita käyttävistä asiakkaista ei voinut varata kyytiä maanantaina ja tiistaina. Syynä on Vaasan Ulataksin järjestelmän vaihtaminen. Osan asiakkaista tiedot ei siirtynyt uuteen järjestelmään. Kun ongelma havaittiin, otettiin rinnalle käyttöön vanha järjestelmä.

Kuljetuspalveluiden käyttäjiä ovat sekä vammaiset henkilöt että ikäihmiset. Asiakkaita on noin 3000. Hyvinvointialue on tunnistanut alle 30 henkilöä, jotka eivät ole voineet varata kyytiä. Tällä hetkellä tarkastetaan, miten montaa henkilöä asia koskee ja heidän tietojaan päivitetään manuaalisesti. Vaasan Ulataksi on ottanut rinnakkain käyttöön vanhan järjestelmän, jotta heillä on tiedossaan kaikki ne asiakkaat, joilla on oikeus kuljetuspalveluun.

–  Asiakkaat voivat olla yhteydessä Hyvinvointialueen vammaispalveluihin tai Vaasan Ulataksiin, jos palvelussa on häiriöitä. Korjaamme jokaisen tilanteen ilmoituksen saatuamme. Pyydämme anteeksi asiakkailta ongelman aiheuttamaa vaivaa, sanoo työikäisten sosiaalipalveluiden ja vammaispalveluiden päällikkö Jouni Nummi.

Asiakkaiden henkilötiedot eivät ole vaarantuneet järjestelmämuutoksessa.

Yhteyshenkilöt

Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö

Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

kommunikation@ovph.fi

Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.

Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye