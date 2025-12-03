Kuljetuspalveluiden varaamisessa tilapäinen ongelma
Osa kuljetuspalveluita käyttävistä asiakkaista ei voinut varata kyytiä maanantaina ja tiistaina. Syynä on Vaasan Ulataksin järjestelmän vaihtaminen. Osan asiakkaista tiedot ei siirtynyt uuteen järjestelmään. Kun ongelma havaittiin, otettiin rinnalle käyttöön vanha järjestelmä.
Kuljetuspalveluiden käyttäjiä ovat sekä vammaiset henkilöt että ikäihmiset. Asiakkaita on noin 3000. Hyvinvointialue on tunnistanut alle 30 henkilöä, jotka eivät ole voineet varata kyytiä. Tällä hetkellä tarkastetaan, miten montaa henkilöä asia koskee ja heidän tietojaan päivitetään manuaalisesti. Vaasan Ulataksi on ottanut rinnakkain käyttöön vanhan järjestelmän, jotta heillä on tiedossaan kaikki ne asiakkaat, joilla on oikeus kuljetuspalveluun.
– Asiakkaat voivat olla yhteydessä Hyvinvointialueen vammaispalveluihin tai Vaasan Ulataksiin, jos palvelussa on häiriöitä. Korjaamme jokaisen tilanteen ilmoituksen saatuamme. Pyydämme anteeksi asiakkailta ongelman aiheuttamaa vaivaa, sanoo työikäisten sosiaalipalveluiden ja vammaispalveluiden päällikkö Jouni Nummi.
Asiakkaiden henkilötiedot eivät ole vaarantuneet järjestelmämuutoksessa.
