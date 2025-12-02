SDP EDUSKUNTA

SDP:n Hanna Laine-Nousimaa eduskunnan osuustoimintaryhmän uudeksi puheenjohtajaksi

3.12.2025 12:35:08 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Eduskunnan osuustoimintaryhmän vuosikokous on 3.12.2025 valinnut ryhmän uudeksi puheenjohtajaksi Hanna Laine-Nousimaan. Ryhmä jatkaa työtään osuustoiminnan edistämiseksi ja nostaa vuonna 2026 erityisesti esiin sosiaali- ja terveysalan osuuskuntien mahdollisuudet.

Kuva: JP Flander / SDP

– On erityisen hienoa, että pääsen eduskunnan osuustoimintaryhmän puheenjohtajana nostamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun itselleni tutun osuuskuntatoiminnan tärkeyttä sote-alan näkökulmasta, iloitsee Laine-Nousimaa.

Eduskunnan osuustoimintaryhmän toimintasuunnitelma 2026 suunnitellaan yhteistyössä uuden puheenjohtajan kanssa.

– Minulla on jo aiemmin kertynyt monenlaista kokemusta osuustoiminnan vaikuttamisen parissa Pirkanmaan osuuskaupan hallintoneuvostosta, edustajistosta sekä Kangasalan Osuuspankin edustajistosta. On erityisen hienoa, että pääsen hyödyntämään tätä kokemustani nyt myös eduskunnan osuustoimintaryhmän puheenjohtajana vuonna 2026, toteaa Laine-Nousimaa.

