Aluehallitus päätti talousarvioesityksestään ja hyväksyi yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen
Aluehallitus hyväksyi talousarvioesityksensä aluevaltuustolle maanantaina. Aluevaltuusto päättää talousarviosta maanantaina 8.12. klo 14 alkavassa kokouksessa. Talousarvioon sisältyy esitys asiakasmaksujen korotuksesta sekä sairaalapalvelujen yhteistoimintaneuvottelujen tulos. Yhteistoimintaneuvotteluista julkaistaan erillinen tiedote keskiviikkona 3.12. klo 14.
Aluehallitus hyväksyi ensi vuoden talousarvioesityksen aluevaltuustolle muutamin tekstimuutoksin. Tekstimuutokset koskevat muun muassa liikkumisen tuen palvelujen riittävyyttä ja laatua, ikäihmisten ympärivuorokautisen asumisen vuorokausihinnan arviointia, ikäihmisten ja vammaisten palvelujen rakennetta ja tavoitteita, kuntouttavan työtoiminnan lisätarpeita, alijäämän kattamisen lisäajan hakemista sekä omaishoitajien lakisääteisten vapaita.
Päivitetty talousarvioesitys tulee aluevaltuuston esityslistan liitteeksi 4.12.2025.
Esitys ensi vuonna perittävistä asiakasmaksuista aluevaltuustolle hyväksyttiin äänin 9-4. Esityksen mukaan esimerkiksi maksukatto nousisi 762 eurosta 815 euroon, käyttämättä jätetyn palvelun maksu 56 eurosta 73,70 euroon ja avosairaanhoidon lääkärikäynnin maksu 28,20:sta 30,20 euroon. Korotukset perustuvat pääosin asiakasmaksulainsäädännössä määriteltyihin enimmäisrajoihin ja korotukset on huomioitu hyvinvointialueen valtiolta saamassa rahoituksessa.
Hallitus hyväksyi sairaalapalvelujen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen ja toimeenpanoa koskevat linjaukset yksimielisesti. Yhteistoimintaneuvottelujen toimeenpanosta julkaistaan erillinen tiedote keskiviikkona 3.12. klo 14.
Aluehallitus valitsi avoimeksi tulevaan hallintojohtajan virkaan oikeustieteen maisteri, varatuomari Miia Luukon. Luukko toimii tällä hetkellä Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintopalvelujohtajana. Nykyinen hallintojohtaja Vuokko Ylinen on jäämässä eläkkeelle.
Yhteyshenkilöt
Sand JuhaniHyvinvointialuejohtajaPuh:044 719 5959juhani.sand@pirha.fi
Tainio HannaAluehallituksen puheenjohtajaPuh:050 5671624hanna.tainio@pirha.fi
Paananen MarkusSairaalapalvelujen johtaja (yt-neuvottelut, tavoitettavissa 3.12. klo 15.30 alkaen)Puh:044 732 7360markus.paananen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
