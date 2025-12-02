Salibandyn vedonlyöntitutkinnan kurinpitopäätöksiä annettu

Salibandyä koskettava vedonlyöntitutkinta nousi julkisuuteen kesäkuussa 2025. Veikkaus havaitsi omissa tutkimuksissaan, että suomalaisessa huippusalibandyssä vaikuttaa tapahtuneen epäilyttävää, säännöissä ja sopimuksissa kiellettyä vedonlyöntiä. Asian tutkinnasta vastasi Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ja kurinpidosta Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmä (KKR).

Tutkinta kohdistui epäiltyihin sisäpiiritiedon väärinkäytön tapauksiin kahdessa ottelussa. Lisäksi tutkittavana oli merkittävä määrä vedonlyöntikiellon rikkomuksia, joissa F-liiga-pelaajia, toimihenkilöitä tai muuten läheisessä yhteydessä joukkueeseen olevia epäiltiin lyöneen vetoa F-liigan otteluista.

Tutkimukset osoittivat, että kilpailumanipulaatiota eli kansantermein sopupelejä ei ole lajissa tapahtunut.

KKR:n päätösten yhteenveto

KKR on keskiviikkona 3.12.2025 antanut tiedoksi vedonlyöntitutkinnan kurinpitopäätöksiä. Tiedot on lähetetty suoraan tutkinnan kohteena olleille henkilöille sekä seurojen yhteyshenkilöille.

KKR on yksi Salibandyliiton hallituksen nimeämistä elimistä pääsarjojen kurinpitoasioiden käsittelyyn. Salibandyn pääsarjamääräysten 48§:n mukaan KKR on toimivaltainen käsittelemään kilpailumanipulaatioon liittyviä asioita. KKR:lle kuuluvat erityisesti pääsarjoja eli F-liigaa ja Inssi-Divaria koskevat asiat. KKR:n muodostavat urheiluoikeuden asiantuntija ja juristi Olli Rauste (puheenjohtaja), Veli Halonen sekä Mika Hilska (sihteeri).

SUEKin tutkinnassa kuultiin kaikkiaan 115 henkilöä. KKR toteaa päätöskokonaisuudessaan, että kolmen henkilön osalta KKR:llä ei ole toimivaltaa tutkia asiaa, seitsemän osalta epäilty rikkomus jätettiin tutkimatta vanhentuneena ja 20 osalta rangaistusta ei määrätty, koska epäilty henkilö ei ole kuulunut kilpailusääntöjen vedonlyöntikiellon piiriin.

Kilpailukieltoon on määrätty yhteensä 80 henkilöä. Kilpailukiellot toimenpannaan heti tiedoksiantopäivänä eli 3.12.2025. Kurinpitorangaistuksen saaneista henkilöistä 73 on määrätty kilpailukieltoon 28.1.2026 asti, viisi henkilöä 28.2.2026 asti, yksi henkilö 31.3.2026 asti ja yksi 30.6.2026 asti.

Viiden henkilön osalta tutkinta on kesken. KKR on pyytänyt SUEKilta lisätutkinnan miesten MM-kisojen ottelusta Suomi–Norja (13.12.2024). Tämän osalta tutkinta ei valmistu tämän vuoden aikana.

KKR on laatinut jokaiselle asianosaiselle kolmiosaisen kurinpitopäätöksen. Ensimmäinen osa on kaikille yhteinen ja siinä annetaan laaja selvitys tapauksen taustoista ja päätöksiin vaikuttaneista tekijöistä. Toinen osa on kaikille henkilökohtainen ja se sisältää tiedot mahdollisista rikkomuksista, vastineet sekä kurinpitopäätöksen. Kolmannessa osassa on muutoksenhakuohjeet.

Näistä kolmesta osasta ensimmäinen eli ns. yleinen osa on julkinen. KKR on koostanut myös yhteenvedon asiakokonaisuudesta. Yhteenveto on julkinen.

KKR:n materiaalit (yleinen osa ja yhteenveto) löytyvät liitteinä viestin lopusta.

Nimien julkisuus

KKR on puheenjohtajansa Olli Rausteen johdolla omalta osaltaan esittänyt, että kurinpitorangaistuksen saaneiden henkilöiden nimiä ei julkaista mm. EU:n tietosuoja-asetukseen ja suhteellisuusperiaatteeseen vedoten. Viime kädessä Salibandyliitto määrittää kurinpitorangaistuksen saavien henkilöiden nimien julkisuudesta.

Salibandyliitto teki laajan selvityksen nimien julkisuuteen vaikuttaviin asioihin. Useiden urheiluoikeuden ja tietosuojalainsäädännön asiantuntijoiden näkemyksiä kuultiin. Lisäksi liitto konsultoi mm. opetus- ja kulttuuriministeriötä, Olympiakomiteaa, SUEKia, Veikkausta ja tietenkin KKR:ää.

Salibandyliiton johtopäätös on se, että lainmukaisuuden näkökulmasta julkaisematta jättämisen argumentit ovat vahvat ja perustuvat selkeästi nykyiseen EU:n tietosuojatulkintaan. Eettis-moraalisessa arvioinnissa on löydettävissä vakuuttavia argumentteja sekä nimien julkaisemisen puolesta että sitä vastaan.

Salibandyliiton hallitus päätti marraskuussa kattavan harkinnan jälkeen yksimielisesti, ettei nimiä julkaista.

Kilpailukiellot käytännössä

Asiakokonaisuus koskee F-liigan ja Inssi-Divarin miesten sarjoja. Mukana on myös tällä hetkellä liiton alemmissa sarjoissa sekä ulkomailla pelaavia. Tutkinta on koskenut pelaajia, toimihenkilöitä sekä taustahenkilöitä.

Salibandyliiton kilpailusääntöjen mukaan kilpailukielto on voimassa kaikissa liiton alaisissa sarjoissa, kunnes rangaistus on suoritettu. Tämä koskee pelaajia, toimihenkilöitä ja muita seuran edustajia. Harjoituksiin osallistuminen on edelleen sallittua.

Kurinpitopäätösten toimeenpanoprosessi on samanlainen kuin ottelutapahtumista johtuvissa kurinpitotapauksissa. Kurinpitorangaistuksen saava henkilö saa kurinpitopäätöksen perusteluineen. Seurat saavat tiedon siitä, ketkä niiden pelaajista ja toimihenkilöistä on kilpailukiellossa. Kilpailukieltojen toteutumista valvoo sarjajärjestäjä eli Salibandyliitto.

Salibandyliiton näkemys

Salibandyliitto on koko tapauksen ajan toiminut aktiivisesti asian selvittämiseksi yhdessä seurojen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa (mm. SUEK ja Veikkaus). Liitto on tehnyt ja tekee edelleen toimenpiteitä sen eteen, että lajiyhteisö ymmärtää asian vakavuuden ja ettei mitään vastaavaa enää tapahdu.

– Salibandyliitto tuomitsee ankarasti tapahtuneet rikkomukset, jotka ovat johtaneet lajihistorian laajimpiin rangaistuksiin. Rangaistujen nimien julkaiseminen sisältäisi usealta eri asiantuntijataholta pyydettyjen lausuntojen mukaan niin suuren riskin vakavaan tietosuojarikkomukseen ja sitä kautta mahdolliseen, vuosia kestävään oikeudenkäyntiprosessiin, ettei Salibandyliitolla ole yksittäisenä lajiliittona siihen varaa eikä mahdollisuutta, F-liigan toimitusjohtaja Kimmo Nurminen kommentoi ja jatkaa:

– Inhimillisestä näkökulmasta ajateltuna, pelaajille ja toimihenkilöille nyt annettujen – lajihistorian laajimpien – rangaistusten katsotaan olevan riittävä tuomio sopimusrikkomuksesta. Nimien julkaisemisesta aiheutuva julkinen häpeä olisi suhteeton lisärangaistus. Se ei olisi missään mielessä vastuullista.

Vedonlyöntitutkinta on tuonut salibandylle lajina merkittävää mainehaittaa. Silti Salibandyliitto arvostettiin tuoreeltaan perinteisessä Luottamus ja Maine -tutkimuksessa parasmaineisimmaksi urheilujärjestöksi.

– Hyvä maine on hyvä selkänoja kriiseissä. Olemme tässäkin tapauksessa toimineet niin avoimesti kuin olemme voineet ja tehneet aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Nyt pidämme huolen, ettei mitään vastaavaa tapahdu jatkossa, Nurminen päättää.

-------

Kysymyksiä ja vastauksia: KKR:n kurinpitopäätökset ja nimien julkisuus

Mistä tässä on kyse?

Salibandyssä alkoi kesäkuussa 2025 sopimuksin kiellettyä vedonlyöntitoimintaa koskeva tutkinta. Veikkaus havaitsi havainnut omissa tutkimuksissaan, että suomalaisessa huippusalibandyssa vaikuttaa tapahtuneen epäilyttävää, säännöissä ja sopimuksissa kiellettyä vedonlyöntiä.

Asian tutkinnasta vastasi Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ja kurinpidosta Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmä (KKR). Tutkinta kohdistui epäiltyihin sisäpiiritiedon väärinkäytön tapauksiin kahdessa ottelussa.

Lisäksi tutkittavana oli merkittävä määrä vedonlyöntikiellon rikkomuksia, joissa F-liiga-pelaajia, toimihenkilöitä tai muuten läheisessä yhteydessä joukkueeseen olevia epäiltiin lyöneen vetoa F-liigan otteluista. Asiakokonaisuus on nyt edennyt siihen tilanteeseen, että KKR on saanut kurinpitopäätökset laadittua ja ne viestitään asianosaisille ja julkisuuteen. Viestiminen tapahtuu keskiviikkona 3.12.2025.

Miksi tuomittujen nimiä ei julkaista?

Salibandyliitto teki laajan selvityksen nimien julkisuuteen vaikuttaviin asioihin. Useiden urheiluoikeuden ja tietosuojalainsäädännön asiantuntijoiden näkemyksiä kuultiin. Lisäksi liitto konsultoi mm. opetus- ja kulttuuriministeriötä, Olympiakomiteaa, SUEKia, Veikkausta ja tietenkin KKR:ää. Salibandyliiton johtopäätös on se, että lainmukaisuuden näkökulmasta julkaisematta jättämisen argumentit ovat vahvat ja perustuvat selkeästi nykyiseen EU:n tietosuojatulkintaan.

Eettis-moraalisessa arvioinnissa on löydettävissä vakuuttavia argumentteja sekä nimien julkaisemisen puolesta että sitä vastaan. Salibandyliiton hallitus päätti marraskuussa kattavan harkinnan jälkeen yksimielisesti, ettei nimiä julkaista.

Miten päätös nimien julkaisusta on tehty?

KKR on puheenjohtajansa Olli Rausteen johdolla omalta osaltaan esittänyt, että nimiä ei julkaista mm. EU:n tietosuoja-asetukseen ja suhteellisperiaatteeseen vedoten. Viime kädessä Salibandyliitto määrittää kurinpitorangaistuksen saavien henkilöiden nimien julkisuudesta. Salibandyliiton hallitus päätti laajan selvitystyön jälkeen julkaisemattomuudesta yksimielisesti.

Minkälaisia tuomioita rikkomuksia tehneet pelaajat ja toimihenkilöt saivat?

Kilpailukieltoon määrättiin yhteensä 80 henkilöä. Kilpailukiellot toimenpannaan heti tiedoksiantopäivänä eli 3.12.2025. Kurinpitorangaistuksen saaneista henkilöistä 73 määrättiin kilpailukieltoon 28.1.2026 asti, viisi henkilöä 28.2.2026 asti, yksi henkilö 31.3.2026 asti ja yksi 30.6.2026 asti.

Onko tapaus käsitelty nyt kokonaan? Oliko tässä kaikki?

Lähes kaikki epäilyt on nyt käsitelty myös kurinpidon osalta. Vielä päätöksiä jäivät odottamaan muutamat epäilyt Suomi-Norja-otteluun liittyen. KKR pyysi marraskuussa lisäselvityksen SUEK:lta Suomi-Norja-ottelusta. Tämän osalta tutkinta ei valmistu tämän vuoden aikana.

Miten kilpailukieltojen toteutus hoituu käytännössä, kun nimiä ei julkaista?

Prosessi on samanlainen kuin ottelutapahtumista johtuvissa kurinpitotapauksissa. Kurinpitorangaistuksen saava henkikö saa kurinpitopäätöksen perusteluineen. Hänen edustamansa seura saa tiedoksiannon. Kilpailukieltojen toteutumista valvoo sarjajärjestäjä eli Salibandyliitto.

Muuttuvatko salibandyn muiden kurinpitopäätösten julkisuusperiaate jatkossa?

Jokainen kurinpitopäätös ja sen julkisuus arvioidaan tapauskohtaisesti, noudattamalla voimassa olevia lakeja ja ohjeita. Tämä asiakokonaisuus oli täysin erilainen kuin aikaisemmat ja tulevat yksittäiset kurinpitotapaukset. Tässä mittakaava ja asian saama julkisuusarvo on eri tasolla verrattuna yksittäiseen kurinpitotapaukseen.

Vedonlyöntitutkinnan rangaistuskokonaisuus vertautuu myös enemmän esimerkiksi dopingrikkomuksiin kuin lajin pelaamista määrittävien sääntöjen rikkomiseen. Pelikentällä tapahtuvien rikkeiden julkistamiseen ei ole tämän hetken tiedon mukaan syytä tehdä muutoksia. Muiden tulevien kurinpitopäätösten julkisuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Mitä tarkoittaa määräaikainen kilpailukielto? Saavatko pelaajat osallistua harjoituksiin kilpailukiellon aikana?

Salibandyliiton kilpailusääntöjen mukaan kilpailukielto on voimassa kaikissa sarjoissa, kunnes rangaistus on suoritettu. Tämä koskee pelaajia, toimihenkiköitä ja seuran edustajia. Harjoituksiin osallistuminen on edelleen sallittua.

Minkä sarjojen pelaajia tämä koskee? Onko mukana Inssi-Divarin pelaajia? Entä ulkomailla pelaavia?

Asiakokonaisuus koskee F-liigan ja Inssi-Divarin miesten sarjoja. Mukana on myös liiton alemmissa sarjoissa sekä ulkomailla pelaavia pelaajia.

Onko mahdollista, että asia etenee poliisille?

Meillä ei ole tietoa, että asia olisi etenemässä poliisille. Tuoreeltaan myös Veikkaus tiedotti, ettei se aio tehdä tutkintapyyntöä poliisille. Veikkauksen näkökulmasta oli tärkeää, että mahdollisesta ottelumanipulaatiosta eli kansantermein sopupelistä ei löytynyt tutkinnassa viitteitä.

Miten Salibandyliitto/F-liiga varmistaa, että näin ei käy jatkossa?

Merkittävälle joukolle ihmisiä on nyt annettu tuntuvat rangaistukset. Se on tärkein toimenpide. Salibandyliitto on tehnyt ja tekee edelleen toimenpiteitä sen eteen, että lajiyhteisö ymmärtää asian vakavuuden ja ettei mitään vastaavaa enää tapahdu.

Toimenpiteitä ovat mm.

– Kaikkien F-liigan pelaajien ja toimihenkilöiden suorittavat vuosittain SUEK:n Reilusti Paras- ja Puhtaasti Paras -koulutukset, jotta he saavat oikeuden allekirjoittaa sarjaan osallistumiseen vaadittavan henkilökohtaisen sopimuksen.

– Ulotamme pääsarjojen pelaaja- ja toimihenkilösopimuksen myös toiseksi korkeimmalle sarjatasolle Inssi-Divariin ja samat SUEK:n vuosittaiset koulutusvaatimukset tulevat myös sinne.

– Salibandyliiton ja F-liigan sopimuksissa ja säännöissä vedonlyöntiin liittyvät erilaiset tilanteet on huomioitu ja kirjattu, mutta teemme näihin vielä tarkennukset, jotta asian vakavuus ja seuraukset tuodaan vielä selvemmin esille.

– Nostamme entistä vahvemmin kilpailumanipulaatiota maajoukkueiden tapahtumissa ja pääsarjojen sarjapalavereissa keskusteltavaksi aiheeksi ja koulutussisällöksi.

– Toteutamme lajiyhteisölle kampanjan, jolla laajennetaan tietoisuutta eettisistä rikkomuksista ja alleviivataan jokaisen vastuuta niistä raportoimiseen.

– Tiivistämme yhteistyötämme SUEK:n ja Veikkauksen kanssa kilpailumanipulaation torjunnassa.

– Tarjoamme seurojen käyttöön toimintamalleja ja valmiita materiaaleja, joilla ehkäisemme kilpailumanipulaatiota ja tuemme seuroja ja henkilöitä, joita vedonlyöntitutkinta on koskettanut.

– Viestimme vedonlyöntitutkimuksista ja muista mahdollisista vastaavista asiakokokonaisuuksista niin avoimesti kuin voimme.

– Tarkastelemme mahdollisuutta ottaa käyttöön kilpailumanipulaatiota ehkäisevää järjestelmää.