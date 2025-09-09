Hason johtoryhmän vastuualueita tarkennetaan ja yhtiön taloustoimintoja vahvistetaan

Haso rakentaa seuraavan kehitysvaiheen asumisoikeusyhtiötä – keskeisiä toimintoja siirretään omaksi toiminnaksi 13.5.2025 08:30:00 EEST | Tiedote

Toimivat palvelut ja kunnossa oleva koti ovat Hason strategian kulmakiviä. Asuntokannan ja asukasmäärän merkittävä kasvu jatkuu: vuosina 2025–2027 valmistuu 12 kohdetta, joissa on 850 kotia. Tämän jälkeen Hasolla on 137 kohdetta, lähes 8 000 kotia ja 1,4 miljardin euron kiinteistökanta. Liikevaihto on tällöin noin 100 miljoonaa euroa ja Haso palvelee yli 15 000 asukasta.