Maakuntavaltuuston päätökset 3.12.2025

Valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Teemu Kinnari kiitti kuluvasta vuodesta Päijät-Hämeen liiton päättäjiä ja henkilökuntaa. Valtuusto hyvöksyi Maakuntaohjelma vuosille 2026-2029.

Maakuntaohjelma antaa tekemiselle raamit ja kunnianhimoiset tavoitteet edellyttävät määrätietoisia tekoja, totesi Kinnari.

Kokouksen päätökset

Maakuntajohtajan viran hakuaikaa jatkettiin

Maakuntavaltuusto päätti jatkaa maakuntajohtajan viran hakuaikaa. Hakuaika päättyy 7.1.2026 klo 16.00. Virkaa aikaisemmin määräajassa hakeneet hakijat otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Valtuusto hyväksyi talousarvion - jäsenkuntien maksuosuus pysyy entisellä tasolla

Valtuusto hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028 sekä talousarvion vuodelle 2026.

Talousarvio on laadittu siten, että jäsenkuntien maksuosuus pysyy vuoden 2025 tasolla.

Lisäksi valtuusto myönsi maakuntahallitukselle oikeuden ottaa liiton hallinnoitavaksi vuonna 2026 mahdollisesti käynnistyviä projekteja, joita ei ole sisällytetty talousarvioon.

Päijät-Hämeeseen 200 000 euron elinvoimarahasto

Maakuntavaltuusto päätti perustaa elinvoima- ja hankerahaston ja hyväksyi sen säännöt. Rahaston pääomaksi siirretään 200 000 euroa liiton kertyneestä ylijäämästä, eikä järjestely vaikuta tilikauden tulokseen.

Rahastolla tuetaan maakunnan ja kuntien elinvoimaa vahvistavia kehittämis- ja yhteishankkeita sekä niiden käynnistys- ja omarahoituskuluja. Enintään 60 000 euron rahoituksesta voi päättää maakuntajohtaja, suuremmista maakuntahallitus. Rahaa voidaan käyttää joustavasti ja nopealla aikataululla alueen kilpailukyvyn tukemiseksi ja sen kohdentamisesta keskustellaan kuntajohtajien kokouksessa ennen päätöksentekoa.

Maakuntaohjelma 2026–2029

Valtuusto hyväksyi Maakuntaohjelman 2026–2029. Se tarkentaa kesäkuussa hyväksyttyä maakuntastrategiaa 2050+.

Lisätiedot: vs. kehittämisjohtaja Riika Kivelä, puh. 044 371 9454

Maakuntavaltuusto merkitsi tiedokseen

SDP:n valtuustoryhmän aloite

SDP:n valtuustoryhmä teki aloitteen: Päijät-Hämeen kyber-, hybriditurvallisuuden ja huoltovarmuuden vahvistaminen. Aloite merkittiin tiedoksi ja se saatetaan maakuntahallituksen käsiteltäväksi tammikuussa 2026.