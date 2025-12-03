Uusia mittausmenetelmiä metaanivuotojen seurantaan

MEQAL-hanke (Methane Quantization and Localization) on Keski-Ruotsin yliopiston FSCN-tutkimuskeskuksen johtama kokonaisuus yhteistyössä Oulun yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena on kehittää ja testata menetelmiä, joilla voidaan sekä paikantaa että määrittää metaanipäästöjen määrä erilaisissa ympäristöissä.

Osana hanketta tutkimusryhmä on tehnyt useita vierailuja suomalaisiin kohteisiin. Yksi kohteista oli Gasgridin Mäntsälän toimipiste, jossa maakaasua kuljetetaan putkistoissa korkeassa noin 40 barin paineessa. Vierailun aikana projektiryhmä seurasi Aeromonin mittauksia, jotka toteutettiin drooneilla ja kehittyneellä anturiteknologialla.

”Gasgridin ja Aeromonin kokemukset metaanin mittaamisen käytännöistä ja haasteista sekä Aeromonin mittausten seuraaminen paikan päällä antoi meille arvokasta tietoa. Näimme, kuinka droonilla tehdään toimipaikkakohtainen metaanivuodon pitoisuusmittaus, miten sääolosuhteet vaikuttavat mittaamiseen ja kuinka mahdollisesti vuotavan kaasun määrä lasketaan ja esitetään,” kertoo projektipäällikkö ja tutkija Katri Kukkola Oulun yliopistosta.





Metaanipäästöt ovat sekä ilmastohaaste että resurssikysymys. Vuotojen varhainen havaitseminen ja määrän arviointi vähentää päästöjä ja varmistaa, että kaasua voidaan käyttää aiottuun tarkoitukseen.

”Työmme keskittyy sekä vuotokohtien tunnistamiseen että menetelmien kehittämiseen, joilla voidaan arvioida päästöjen todellinen suuruus. Molemmat näkökulmat ovat olennaisia tehokkaiden ja kustannustehokkaiden mittaustekniikoiden luomisessa,” sanoo Göran Thungström Keski-Ruotsin yliopiston tutkija ja MEQAL-hankkeen projektipäällikkö.





Projektiryhmä on vieraillut myös entisellä kaatopaikalla, Luonnonvarakeskuksen tutkimusaseman pellolla sekä turvesuolla ja mädätysprosessiin perustuvalla biokaasun tuotantolaitoksella. Nämä vierailut ovat auttaneet tutkijoita tunnistamaan kohteita, joissa metaanipäästöjen havaitsemisen ja mittaamisen tarve on erityisen suuri.

Vierailuista saadut oivallukset tukevat nyt hankkeen tulevan testausympäristön kehittämistä Rovaniemellä.

”On tärkeää, että tutkijoina ymmärrämme ne ympäristöt ja tekniset haasteet, joita laitteiston on kyettävä käsittelemään. Nämä vierailut antavat meille selkeän kuvan tarpeista, ja viemme tämän tiedon mukanamme rakentaessamme testausympäristöä,” kiteyttää Göran Thungström.