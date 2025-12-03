Oulun uusi vankila vihittiin käyttöön

Rikosseuraamuslaitoksen tutkimus: Vankeusajan suunnittelun ja toteutuksen laatu vaihtelee – vangeilla ja henkilökunnalla on yhteistä motivaatiota kehittämiseen 9.10.2025 08:50:00 EEST | Tiedote

Rikosseuraamuslaitos selvitti Rikosseuraamusasiakkaiden tarpeet, rangaistusaika, integraatio ja palvelut (TRIP) −tutkimuksessa vankeusprosessin vaiheita vankien taustojen, vankeuden suunnittelun ja suunnitelmien toteutumisen näkökulmista. Tutkimuksen mukaan kehitettävää on erityisesti sakko- ja lyhytaikaisvankien vankeusprosessien vaiheissa. Vankilahenkilöstöllä ja vangeilla on tulosten perusteella yhtenevä tahtotila kehittämiseen, mutta haasteena ovat muun muassa puutteelliset resurssit.