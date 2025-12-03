Oulun uusi vankila vihittiin käyttöön
Oulussa vietettiin uuden vankilan vihkiäisiä. Vankila otetaan varsinaiseen käyttöön tammikuussa 2026. Vankila muodostaa yhdessä pääpoliisiaseman ja käräjäoikeuden istuntosalin kanssa ainutlaatuisen turvallisuuskeskittymän, jossa viranomaiset toimivat samalla tontilla.
Uudessa vankilassa on tilat noin sadalle vangille ja henkilöstöä tulee olemaan noin 80. Sinne sijoitetaan pääasiassa tutkintavankeja Pohjois-Suomen alueelta, ja vankilassa on osastot miehille, naisille sekä alaikäisille.
- On hienoa päästä käyttämään uusia, nykyaikaisia ja toimivia tiloja. Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin yhteistyö on päivittäistä joka puolella Suomea, ja kun nyt Oulussa päästään työskentelemään samalla tontilla, se mahdollistaa aiempaa sujuvamman ja toimivamman työtavan puolin ja toisin, kertoo Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Anna Arola-Järvi.
Vankilatoiminta siirtyy kokonaisuudessaan vanhasta Oulun vankilasta, joka on yli 140 vuotta vanha. Uudet tilat tarjoavat nykyaikaiset ja turvalliset olosuhteet vankeinhoitoon. Moniammatillinen yhteistyö eri henkilöstöryhmien kesken helpottuu, ja osastointi parantaa merkittävästi turvallisuutta.
Oulun Ruskonselän rakennuskokonaisuus edustaa Suomessa täysin uudenlaista ratkaisua: vankila, poliisin tilat ja istuntosalit on rakennettu samalle tontille sisäyhteydellä. Hankkeen rakennuttajana toimi valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt, ja rakentamisen palveluntuottajana SRV Rakennus Oy.
Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.
