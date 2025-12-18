STTK ry.

Raskaus- ja perhevapaasyrjinnän kitkeminen jäämässä työsuhdeturvan heikennysten jalkoihin

18.12.2025

Esitetyt muutokset tasa-arvolakiin eivät yksinään riitä vähentämään raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Hallitusohjelman linjausten kokonaisvaikutuksena syrjinnän riski kasvaa.

Henkilö seisoo keltaisella leikkikentällä kasvot kääntyneenä pois kamerasta. Päällä tumma takki ja harmaa huivi. Taustalla keinu.

Hallitusohjelman mukaan raskaus- ja perhevapaasyrjinnän ehkäisyyn on kohdistettava tehokkaampia keinoja. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän valmistelemaan muutoksia tasa-arvolakiin. Työryhmän valmistelemassa hallituksen esitysluonnoksessa lakia täsmennetään syrjintäperusteiden, työelämää koskevan syrjintäkiellon, hyvitysvelvollisuuden, työnantajan selvitysvelvollisuuden ja kanneaikojen osalta. 

STTK pitää esitettyjä toimia raskaus- ja perhevapaasyrjinnän kitkemiseksi riittämättöminä – vaikkakin oikeansuuntaisina ja välttämättöminä. Keinojen riittämättömyyden syitä ovat ennen kaikkea valmistelussa olevat työsuhdeturvan heikennykset: työntekijöiden irtisanomiskynnystä lasketaan ja perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden käyttöä helpotetaan. Raskaus- ja perhevapaasyrjintä liittyy erityisesti määräaikaisen työsopimuksen jatkamatta jättämiseen ja perhevapaalta palaamiseen. 

–  Työsuhdeturvan heikennykset lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjinnän riskiä entisestään ja ovat räikeässä ristiriidassa hallitusohjelmakirjauksen kanssa, STTK:n juristi Ville Kirvesniemi sanoo.  

Syrjinnän havaitseminen määräaikaisissa työsuhteissa helpottuisi hieman 

Pitkälti kosmeettisissa muutoksissa myönteistä on se, että tasa-arvolakiin ehdotetaan työnantajan selvitysvelvollisuuden laajentamista koskemaan määräaikaisia työsuhteita.  

–  Selvitysvelvollisuutta laajentamalla syrjintää voitaisiin havaita määräaikaisuuksissa edes hieman paremmin. Ilman selvitysvelvollisuutta olisivat lakimuutosten vaikutukset syrjinnän kitkemiseen olemattomat, Kirvesniemi sanoo. 

Myös työhönottoa koskevan kanneajan muuttaminen vuodesta kahteen vuoteen on askel oikeaan suuntaan. Palkansaajakeskusjärjestöt ovat kuitenkin vaatineet palkka-avoimuusdirektiivin täytäntöönpanoon sisältyvän, kolmen vuoden palkkasyrjintää koskevan kanneajan yhtenäistämistä niin, että se koskisi kaikkia syrjintätilanteita. 

Vaikka hallituksen esityksen toimet ovat oikeansuuntaisia ja niiden edistäminen on tarpeellista, esitetyt muutokset eivät yksinään riitä vähentämään raskaus- ja perhevapaasyrjintää.  

–  Päinvastoin – hallitusohjelman linjausten kokonaisvaikutuksena on syrjinnän riskin kasvu. Tehokkaampia keinoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnän kitkemiseksi tarvitaan, Kirvesniemi sanoo. 

syrjintätasa-arvotyösuhdeturvaperhevapaathallitusohjelma

Tietoja julkaisijasta

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 12 jäsenliittoa ja noin 400 000 jäsentä.

Olemme työssämme vastuullisia, oikeudenmukaisia ja rohkeita. Visiomme on hyvinvoiva ja menestyvä työntekijä.

