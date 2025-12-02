Salibandyn kielletystä vedonlyönnistä rangaistuksia – Veikkaus ei tee tutkintapyyntöä poliisille

Tutkintaa teki kesän aikana Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK), joka sai asiaan liittyen käyttöönsä laajan pelitietomateriaalin Veikkaukselta. SUEK toimitti raporttinsa syksyllä eteenpäin Salibandyliiton Kilpailu- ja kurinpitoryhmälle, joka sai työnsä päätökseen joulukuun alussa.

Miesten huippusalibandy ei ole ollut tutkinnan aikana Veikkauksen vedonlyönnin kohteena. Nyt se kuitenkin palaa listoille lähiaikoina. Kohteiden ja pelikäyttäytymisen valvonta on edelleen jatkuvaa ja perusteellista, kuten kaikissa muissakin Veikkauksen vedonlyöntilajeissa.

- Kielletty vedonlyönti on ollut salibandyssa tutkimusten perusteella laajaa ja systemaattista. Nyt kun rangaistukset on jaettu niin on hyvä aika aloittaa ikään kuin puhtaalta pöydältä. Teot ovat olleet vakavia, mutta meidän suurimmasta huolestamme, mahdollisesta ottelumanipulaatiosta, ei kuitenkaan ole löytynyt tutkinnassa viitteitä. Se on hyvin tärkeä asia, sanoo Veikkauksen riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Mikko Lahti.

MM-kisoissa 2024 pelatun Suomi-Norja-ottelun osalta KKR on pyytänyt SUEKilta viittä henkilöä koskevaa lisätutkintaa, joka ei valmistu tämän vuoden aikana. Siitä Salibandyliitto ja KKR tiedottavat myöhemmin erikseen.

Ei tutkintapyyntöä poliisille

Lahti kertoo, että Veikkauksen asia on nyt keskiviikkona julkaistujen päätösten osalta Veikkauksen puolesta loppuun käsitelty. Hän myös osoittaa kiitoksensa asiaan liittyen Salibandyliitolle, sen Kilpailu- ja kurinpitoryhmälle sekä SUEKille.

- Asian hoitaminen on ollut monimutkaisesta kokonaisuudesta riippumatta johdonmukaista ja se on otettu hyvin vakavasti. Vaikka meillä on valmius reagoida ja tehdä nopeasti toimenpiteitä väärinkäytösten vuoksi niin toivottavasti mihinkään tällaiseen ei tarvitse koskaan enää palata, Lahti alleviivaa.

- Olemme saamiemme tietojen perusteella myös päättäneet, että emme tee tästä kokonaisuudesta tutkintapyyntöä poliisille.